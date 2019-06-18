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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.8 5 130
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
22%
29
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
37
Опозиційна платформа - За життя
5%
6
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
6
Сила і честь
2%
2
Слуга народу
23%
30
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 09:23

  antey1969 написав: Поймите уже, что на Западной Украине низовая коррупция - это как само собой разумеющееся. У них там все построено на клановости. Это семья врачей, то - семья налоговиков, далее - семья ремонтников авто... И т. д.
У них даже женятся обычно только на примерно равных по доходу, а как же иначе?
Там нет олигархов, вместо них сидят многочисленные семейки на потоках.
А Вы вдруг этим возмущены. Это же противоречит самой их концепции мирового устройства

Не самый плохой вариант деолигархизации :mrgreen:
По крайней мере наиболее реальный в наших условиях.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 09:24

  Yuri_T написав:
  Sommer написав:
  airmax78 написав:Ну вот что тут возразить?
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5280180398


Красиво. Но бесполезно, до зефанатов не дойдет.

рано или поздно - дойдёт.
как их всех поимели телевизором.

К сожалению, благодаря им, отимеют всех. Сраная охлократия.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 09:29

  Frant написав:
  ЛАД написав:Господа модераторы, можно вопрос?
Не подскажете, кто такие
лед/дет/зет+тег

:?:
Я уже 11 лет читаю форум, но таких ников не встречал.
Поиск по форуму тоже ничего не даёт.
Есть такие форумчане?
Или это нарушение правил форума - искажение ников?
Ну и обвинение в создании "преступной группировки, работающей на врага" ...
Не кажется ли вам, что это чересчур?

Дійсно, є організована українофобська група, яка відкрито працює на Московію.


Если и есть организованная группа, работающая на россию, то это Frant, Ukrainian и flyman, задачей которых является очернить украинский национализм. Показать, что его носители - это необразованные, нетерпимые, алогичные, экстремистские, местами нацистские и антисемитские маргиналы.

Точно такой же трюк применяется и на рос-ТВ, куда намеренно приглашают неадекватных представителей Украины, чтобы выставить всю украинскую нацию дураками!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 09:40

  antey1969 написав:
  zРадио написав:
  budivelnik написав:2 Для тих в кого зарплата по їх словам 96385 грн в місяць ,але їх бісить що в когось вона ще вища...


Нисколько меня не бесят те, у кого зарплата выше. Меня бесят те (чиновники), у кого зарплала ниже, но расходы - в разы выше. Неужели ты не понял это с первого раза? Мне кажется, что ты просто придуpuваешься, чтобы не признавать очевидную истину - повсеместную чиновничью коррупцию

Зря Вы так.
Поймите уже, что на Западной Украине низовая коррупция - это как само собой разумеющееся. У них там все построено на клановости. Это семья врачей, то - семья налоговиков, далее - семья ремонтников авто... И т. д.
У них даже женятся обычно только на примерно равных по доходу, а как же иначе?
Там нет олигархов, вместо них сидят многочисленные семейки на потоках.
А Вы вдруг этим возмущены. Это же противоречит самой их концепции мирового устройства


Тут я вас не поддержу (хотя и понимаю, что во многом это троллинг :D )

И на Западе, и на Востоке, и на Юге, и на Севере коррупция и клановость одинаково высока. Династийность, возможно, на Западе и выше - не изучал этот вопрос, не знаю.

А что касается олигархов - есть и на Западе такие. Там меньшая концентрация тяжелой промышленности - это факт, но зато самая "интересная" таможня.

Тот, который упал с лошади и умер - забыл фамилию - он же был самым настоящим олигархом Западной Украины. Да и латифундисты там есть - земля то хорошая.

В облом перелистывать список Форбс (а у нас 90% сверхбогатых людей - олигархи, а не просто бизнесмены), но я не сомневаюсь, что с Западной там будет немало людей
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 09:52

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Точно такой же трюк применяется и на рос-ТВ, куда намеренно приглашают неадекватных представителей Украины, чтобы выставить всю украинскую нацию дураками!
согласен,слушаю их вместо 95 квартала когда вечером засыпаю :lol: .С этим ясно Зображення

Но иногда участвует Зображення :roll:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 09:57

  zРадио написав:то это Frant, Ukrainian и flyman, задачей которых является очернить украинский национализм.


Ні!
Українофобами є вказані нижче пани плюс пан "Шапо":
  ЛАД написав:лед/дет/зет+тег


Які ненавидять українську державу, українську армію. українську мову.
Які пасуться на помийних російських сайтах і називають росіян "братами".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 10:15

Не люблю этого 3.14здобола, но прикольно
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 10:23

Re: Політичні дискусії

Чел с погашенной судимостью у нас президентом уже был. Теперь будет чел с погашенной повесткой.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/zele ... 27693.html
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 10:24

  airmax78 написав:Не люблю этого 3.14здобола, но прикольно
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Дерибан продолжается. Порошенко услуживал Ахметову, за что получал свою часть пирога. А Зеленский - Коломойскому. В обоих случаях платит население.

Только вот вопрос к тебе - с каких пор ты стал разоблачителем государственной коррупции? С 21-го апреля? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 10:28

  Frant написав:
Які ненавидять українську державу, українську армію. українську мову.
Які пасуться на помийних російських сайтах і називають росіян "братами".


Из всего сказанного не ложь - это только слово "Які" :mrgreen:
zРадио
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