Додано: Сер 19 чер, 2019 09:40

antey1969 написав: zРадио написав: budivelnik написав: 2 Для тих в кого зарплата по їх словам 96385 грн в місяць ,але їх бісить що в когось вона ще вища...

2 Для тих в кого зарплата по їх словам 96385 грн в місяць ,але їх бісить що в когось вона ще вища...



Нисколько меня не бесят те, у кого зарплата выше. Меня бесят те (чиновники), у кого зарплала ниже, но расходы - в разы выше. Неужели ты не понял это с первого раза? Мне кажется, что ты просто придуpuваешься, чтобы не признавать очевидную истину - повсеместную чиновничью коррупцию Нисколько меня не бесят те, у кого зарплата выше. Меня бесят те (чиновники), у кого зарплала ниже, но расходы - в разы выше. Неужели ты не понял это с первого раза? Мне кажется, что ты просто придуpuваешься, чтобы не признавать очевидную истину - повсеместную чиновничью коррупцию

Зря Вы так.

Поймите уже, что на Западной Украине низовая коррупция - это как само собой разумеющееся. У них там все построено на клановости. Это семья врачей, то - семья налоговиков, далее - семья ремонтников авто... И т. д.

У них даже женятся обычно только на примерно равных по доходу, а как же иначе?

Там нет олигархов, вместо них сидят многочисленные семейки на потоках.

А Вы вдруг этим возмущены. Это же противоречит самой их концепции мирового устройства Зря Вы так.Поймите уже, что на Западной Украине низовая коррупция - это как само собой разумеющееся. У них там все построено на клановости. Это семья врачей, то - семья налоговиков, далее - семья ремонтников авто... И т. д.У них даже женятся обычно только на примерно равных по доходу, а как же иначе?Там нет олигархов, вместо них сидят многочисленные семейки на потоках.А Вы вдруг этим возмущены. Это же противоречит самой их концепции мирового устройства

Тут я вас не поддержу (хотя и понимаю, что во многом это троллингИ на Западе, и на Востоке, и на Юге, и на Севере коррупция и клановость одинаково высока. Династийность, возможно, на Западе и выше - не изучал этот вопрос, не знаю.А что касается олигархов - есть и на Западе такие. Там меньшая концентрация тяжелой промышленности - это факт, но зато самая "интересная" таможня.Тот, который упал с лошади и умер - забыл фамилию - он же был самым настоящим олигархом Западной Украины. Да и латифундисты там есть - земля то хорошая.В облом перелистывать список Форбс (а у нас 90% сверхбогатых людей - олигархи, а не просто бизнесмены), но я не сомневаюсь, что с Западной там будет немало людей