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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 32093210321132123213> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.8 5 130 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 22% 29 Громадянська позиція 5% 7 Європейська Солідарність 28% 37 Опозиційна платформа - За життя 5% 6 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 5% 6 Сила і честь 2% 2 Слуга народу 23% 30 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 5 Всього голосів : 130 Додано: Сер 19 чер, 2019 10:30 zРадио написав: airmax78 написав: Не люблю этого 3.14здобола, но прикольно

Не люблю этого 3.14здобола, но прикольно



Дерибан продолжается. Порошенко услуживал Ахметову, за что получал свою часть пирога. А Зеленский - Коломойскому. В обоих случаях платит население.



Только вот вопрос к тебе - с каких пор ты стал разоблачителем государственной коррупции? С 21-го апреля? Дерибан продолжается. Порошенко услуживал Ахметову, за что получал свою часть пирога. А Зеленский - Коломойскому. В обоих случаях платит население.Только вот вопрос к тебе - с каких пор ты стал разоблачителем государственной коррупции? С 21-го апреля?

Я ждал смены парадигмы! Прозрачности, честности, справедливости, весна придеттсажатьбудем, олигархи - вон из власти и вотэтовсе. Я ждал смены парадигмы! Прозрачности, честности, справедливости, весна придеттсажатьбудем, олигархи - вон из власти и вотэтовсе. airmax78 Повідомлень: 30554 З нами з: 25.10.12 Подякував: 807 раз. Подякували: 3627 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 10:32 Frant написав: freeze написав: Порошенко не востановил ПВО вокруг Киева, Порошенко не востановил ПВО вокруг Киева,

"Експерт ПВО", ти зенітну гармату в реалі - бачив коли? А ракету? "Експерт ПВО", ти зенітну гармату в реалі - бачив коли? А ракету?



Да в отличие от гуманитарных якобы доцентов чуть разбираюсь, видел, участвовал в учениях не раз.



Доцент видимо имеет мало понятия сколько стоят современные системы ПВО, особенно в количестве - восстановить ПВО вокруг Киева, это для таких идиотов и пишут.



Если бы Порошенко восстановил ПВО вокруг Киева - онн бы сейчас голый и босый бегал без трусов, просил подаяние и его наследники были бы еще должны. Да в отличие от гуманитарных якобы доцентов чуть разбираюсь, видел, участвовал в учениях не раз.Доцент видимо имеет мало понятия сколько стоят современные системы ПВО, особенно в количестве - восстановить ПВО вокруг Киева, это для таких идиотов и пишут.Если бы Порошенко восстановил ПВО вокруг Киева - онн бы сейчас голый и босый бегал без трусов, просил подаяние и его наследники были бы еще должны. freeze 4 Повідомлень: 11865 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3583 раз. Подякували: 5221 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 10:37 freeze написав: Frant написав: freeze написав: Порошенко не востановил ПВО вокруг Киева, Порошенко не востановил ПВО вокруг Киева,

"Експерт ПВО", ти зенітну гармату в реалі - бачив коли? А ракету? "Експерт ПВО", ти зенітну гармату в реалі - бачив коли? А ракету?



Да в отличие от гуманитарных якобы доцентов чуть разбираюсь, видел, участвовал в учениях не раз.



Доцент видимо имеет мало понятия сколько стоят современные системы ПВО, особенно в количестве - восстановить ПВО вокруг Киева, это для таких идиотов и пишут.



Если бы Порошенко восстановил ПВО вокруг Киева - онн бы сейчас голый и босый бегал без трусов, просил подаяние и его наследники были бы еще должны. Да в отличие от гуманитарных якобы доцентов чуть разбираюсь, видел, участвовал в учениях не раз.Доцент видимо имеет мало понятия сколько стоят современные системы ПВО, особенно в количестве - восстановить ПВО вокруг Киева, это для таких идиотов и пишут.Если бы Порошенко восстановил ПВО вокруг Киева - онн бы сейчас голый и босый бегал без трусов, просил подаяние и его наследники были бы еще должны.

Ерунда какая. У Украины 250 комплексов С300. Их надо было реанимировать. Это не то же самое, что с 0 закупить. Но понятно, что эпоха бедности прошла и теперь такие мероприятия будут финансироваться государством... или не будут. Ерунда какая. У Украины 250 комплексов С300. Их надо было реанимировать. Это не то же самое, что с 0 закупить. Но понятно, что эпоха бедности прошла и теперь такие мероприятия будут финансироваться государством... или не будут. airmax78 Повідомлень: 30554 З нами з: 25.10.12 Подякував: 807 раз. Подякували: 3627 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 10:43 airmax78 написав: Ерунда какая. У Украины 250 комплексов С300. Их надо было реанимировать. Это не то же самое, что с 0 закупить. Ерунда какая. У Украины 250 комплексов С300. Их надо было реанимировать. Это не то же самое, что с 0 закупить.



Реанимировать 250 комплексов ))) Вы представляете что это по деньгам )))

Это же не пыль вытереть и покрасить.



Чтобы закрыть тему -

в оригинале первого упоминания о Порошенко и ПВО был текст "принимал участие в восстановлении ПВО вокруг Киева", вероятно как и многие другие волонтеры-пожертвователи, у порохоботов в стиле великого Ленина это разрослось - до Порошенко восстановил ПВО. Это ложь ничем не подтвержденная. Ни одно вменяемое официальное лицо не могло сказать такого по определению. Реанимировать 250 комплексов ))) Вы представляете что это по деньгам )))Это же не пыль вытереть и покрасить.Чтобы закрыть тему -в оригинале первого упоминания о Порошенко и ПВО был текст "принимал участие в восстановлении ПВО вокруг Киева", вероятно как и многие другие волонтеры-пожертвователи, у порохоботов в стиле великого Ленина это разрослось - до Порошенко восстановил ПВО. Это ложь ничем не подтвержденная. Ни одно вменяемое официальное лицо не могло сказать такого по определению. freeze 4 Повідомлень: 11865 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3583 раз. Подякували: 5221 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 10:55 airmax78 написав: .. У Украины 250 комплексов С300. Их надо было реанимировать. .. .. У Украины 250 комплексов С300. Их надо было реанимировать. .. сколько из них в состоянии боевой готовности, а не просто арматура с заржавевшей аналоговой ламповой электроникой на базе нефункционирующего средства передвижения?

полк? дивизион?

меньше?

там уже нечего реанимировать. Доктор сказал в морг сколько из них в состоянии боевой готовности, а не просто арматура с заржавевшей аналоговой ламповой электроникой на базе нефункционирующего средства передвижения?полк? дивизион?меньше?там уже нечего реанимировать. Доктор сказал в морг sequence Повідомлень: 2372 З нами з: 29.12.15 Подякував: 285 раз. Подякували: 672 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 10:56 freeze написав: airmax78 написав: Ерунда какая. У Украины 250 комплексов С300. Их надо было реанимировать. Это не то же самое, что с 0 закупить. Ерунда какая. У Украины 250 комплексов С300. Их надо было реанимировать. Это не то же самое, что с 0 закупить.



Реанимировать 250 комплексов ))) Вы представляете что это по деньгам )))

Это же не пыль вытереть и покрасить.



Чтобы закрыть тему -

в оригинале первого упоминания о Порошенко и ПВО был текст "принимал участие в восстановлении ПВО вокруг Киева", вероятно как и многие другие волонтеры-пожертвователи, у порохоботов в стиле великого Ленина это разрослось - до Порошенко восстановил ПВО. Это ложь ничем не подтвержденная. Ни одно вменяемое официальное лицо не могло сказать такого по определению. Реанимировать 250 комплексов ))) Вы представляете что это по деньгам )))Это же не пыль вытереть и покрасить.Чтобы закрыть тему -в оригинале первого упоминания о Порошенко и ПВО был текст "принимал участие в восстановлении ПВО вокруг Киева", вероятно как и многие другие волонтеры-пожертвователи, у порохоботов в стиле великого Ленина это разрослось - до Порошенко восстановил ПВО. Это ложь ничем не подтвержденная. Ни одно вменяемое официальное лицо не могло сказать такого по определению.

Заменим слово реанимировать на расконсервировать и поставить на боевое дежурство. Всего с 2014 прставлено 60 комплексов. Да, за счет Пороха. Да, Коломойский на такое из своих собственных денех не потратит ни копейки. Про Зеленского вообще молчу. Готовьте деньги для Бени, кстати. Его аппетиты растут с каждым днем. Заменим слово реанимировать на расконсервировать и поставить на боевое дежурство. Всего с 2014 прставлено 60 комплексов. Да, за счет Пороха. Да, Коломойский на такое из своих собственных денех не потратит ни копейки. Про Зеленского вообще молчу. Готовьте деньги для Бени, кстати. Его аппетиты растут с каждым днем. airmax78 Повідомлень: 30554 З нами з: 25.10.12 Подякував: 807 раз. Подякували: 3627 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 11:05 Yuri_T написав: [quote=

рано или поздно - дойдёт.

как их всех поимели телевизором. [quote=рано или поздно - дойдёт.как их всех поимели телевизором.

Ладно, зе всех переиграл, но как можно проголосовать за партию слуга народа после оглашения всех кандидатов из их списка я хз, надо быть напрочь упоротым фанатом.



Короче, фигово это всё попахивает на ближайшее будущее. Но со скорыми зачёт

Ждём когда детсады будет открывать Ладно, зе всех переиграл, но как можно проголосовать за партию слуга народа после оглашения всех кандидатов из их списка я хз, надо быть напрочь упоротым фанатом.Короче, фигово это всё попахивает на ближайшее будущее. Но со скорыми зачётЖдём когда детсады будет открывать hume Повідомлень: 5626 З нами з: 27.12.12 Подякував: 512 раз. Подякували: 821 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 11:05 freeze написав: "принимал участие в восстановлении ПВО вокруг Киева", "принимал участие в восстановлении ПВО вокруг Киева", Будете сміятись-але в світі не має жодної людини яка б могла зявити що вона все зробила сама....

Тому

Кожен з нас-тільки приймає участь в створенні...

При цьому

Якби Порошенко не виділив свої кошти на відновлення комплексів ... то 250 комплексів так би і стояли у вигляді хламу..

А так - Порошенко видлив-хтось освоїв і на виході відновлена система ППО...



ПС

якісь тупі складачі методичок в ольгінців..

Я б наприклад розганяв зраду вкидом істеричних заяв що барига тільки про себе і дбає , а тому зібрав всі засоби ППО навколо Києва бо боїться.... Будете сміятись-але в світі не має жодної людини яка б могла зявити що вона все зробила сама....ТомуКожен з нас-тільки приймає участь в створенні...При цьомуЯкби Порошенко не виділив свої кошти на відновлення комплексів ... то 250 комплексів так би і стояли у вигляді хламу..А так - Порошенко видлив-хтось освоїв і на виході відновлена система ППО...ПСякісь тупі складачі методичок в ольгінців..Я б наприклад розганяв зраду вкидом істеричних заяв що... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21027 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 11:11 budivelnik написав: Якби Порошенко не виділив свої кошти на відновлення комплексів ... то 250 комплексів так би і стояли у вигляді хламу.. Якби Порошенко не виділив свої кошти на відновлення комплексів ... то 250 комплексів так би і стояли у вигляді хламу..



Откуда Вы взяли эту информацию про 250 комплексов, восстановленных Порошенко ? Откуда Вы взяли эту информацию про 250 комплексов, восстановленных Порошенко ? Востаннє редагувалось freeze в Сер 19 чер, 2019 11:13, всього редагувалось 1 раз. freeze 4 Повідомлень: 11865 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3583 раз. Подякували: 5221 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 11:13 airmax78 написав: Заменим слово реанимировать на расконсервировать и поставить на боевое дежурство. Всего с 2014 прставлено 60 комплексов. Да, за счет Пороха. Заменим слово реанимировать на расконсервировать и поставить на боевое дежурство. Всего с 2014 прставлено 60 комплексов. Да, за счет Пороха.



Откуда Вы взяли эту информацию про восстановленные Порошенко 60 комплексов ? Откуда Вы взяли эту информацию про восстановленные Порошенко 60 комплексов ? freeze 4 Повідомлень: 11865 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3583 раз. Подякували: 5221 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 32093210321132123213> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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