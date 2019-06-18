Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Порошенко не востановил ПВО вокруг Киева,
"Експерт ПВО", ти зенітну гармату в реалі - бачив коли? А ракету?
Да в отличие от гуманитарных якобы доцентов чуть разбираюсь, видел, участвовал в учениях не раз.
Доцент видимо имеет мало понятия сколько стоят современные системы ПВО, особенно в количестве - восстановить ПВО вокруг Киева, это для таких идиотов и пишут.
Если бы Порошенко восстановил ПВО вокруг Киева - онн бы сейчас голый и босый бегал без трусов, просил подаяние и его наследники были бы еще должны.
Ерунда какая. У Украины 250 комплексов С300. Их надо было реанимировать. Это не то же самое, что с 0 закупить. Но понятно, что эпоха бедности прошла и теперь такие мероприятия будут финансироваться государством... или не будут.
airmax78 написав:Ерунда какая. У Украины 250 комплексов С300. Их надо было реанимировать. Это не то же самое, что с 0 закупить.
Реанимировать 250 комплексов ))) Вы представляете что это по деньгам ))) Это же не пыль вытереть и покрасить.
Чтобы закрыть тему - в оригинале первого упоминания о Порошенко и ПВО был текст "принимал участие в восстановлении ПВО вокруг Киева", вероятно как и многие другие волонтеры-пожертвователи, у порохоботов в стиле великого Ленина это разрослось - до Порошенко восстановил ПВО. Это ложь ничем не подтвержденная. Ни одно вменяемое официальное лицо не могло сказать такого по определению.
airmax78 написав:.. У Украины 250 комплексов С300. Их надо было реанимировать. ..
сколько из них в состоянии боевой готовности, а не просто арматура с заржавевшей аналоговой ламповой электроникой на базе нефункционирующего средства передвижения? полк? дивизион? меньше? там уже нечего реанимировать. Доктор сказал в морг
airmax78 написав:Ерунда какая. У Украины 250 комплексов С300. Их надо было реанимировать. Это не то же самое, что с 0 закупить.
Реанимировать 250 комплексов ))) Вы представляете что это по деньгам ))) Это же не пыль вытереть и покрасить.
Чтобы закрыть тему - в оригинале первого упоминания о Порошенко и ПВО был текст "принимал участие в восстановлении ПВО вокруг Киева", вероятно как и многие другие волонтеры-пожертвователи, у порохоботов в стиле великого Ленина это разрослось - до Порошенко восстановил ПВО. Это ложь ничем не подтвержденная. Ни одно вменяемое официальное лицо не могло сказать такого по определению.
Заменим слово реанимировать на расконсервировать и поставить на боевое дежурство. Всего с 2014 прставлено 60 комплексов. Да, за счет Пороха. Да, Коломойский на такое из своих собственных денех не потратит ни копейки. Про Зеленского вообще молчу. Готовьте деньги для Бени, кстати. Его аппетиты растут с каждым днем.
freeze написав:"принимал участие в восстановлении ПВО вокруг Киева",
Будете сміятись-але в світі не має жодної людини яка б могла зявити що вона все зробила сама.... Тому Кожен з нас-тільки приймає участь в створенні... При цьому Якби Порошенко не виділив свої кошти на відновлення комплексів ... то 250 комплексів так би і стояли у вигляді хламу.. А так - Порошенко видлив-хтось освоїв і на виході відновлена система ППО...
ПС якісь тупі складачі методичок в ольгінців.. Я б наприклад розганяв зраду вкидом істеричних заяв що барига тільки про себе і дбає , а тому зібрав всі засоби ППО навколо Києва бо боїться....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69