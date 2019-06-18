mephala написав:

ЛАД написав: ..............

1 и 4. Посмотрите интересную статью https://zn.ua/UKRAINE/bolee-90-grazhdan-schitayut-sebya-etnicheskimi-ukraincami-245309_.html . Вы приводите цифры 22% в 1989 и 17% в 2001. Вы же понимаете, что реально их не уменьшилось, изменилась, в лучшем случае, самоидентификация, в худшем - просто мимикрия.

Других национальностей крайне мало - на 3 месте белорусы - 0,57% по переписи 2001.

Кроме того я говорил Вам о русскоязычных Их гораздо больше 17 или даже 22%.

И я не говорил о втором государственном (хотя возможно и такое), но то что при такой доле русскоговорящих вопрос о возможностях использования языка, как минимум, заслуживает серьёзного внимания и отрицает силовое решение проблемы.

2. Абхазию я приводил как пример того, что отсутствие русскоговорящих не спасает. Вы это, вроде, признаете, но вторая фраза тут же это отрицает. От того, что было бы 77% украиноговорящих ничего не изменилось. Для повода Путину хватило бы и 17-10-5 , да даже 1% русскоговорящих.

3. Вы не поняли. Я Вам советовал поговорить со старшими. Писать много. 400 лет тут не при чём.

4. "если русскоязычные и не являются приспешниками путина то являются соучастниками этого ограбления а также стимулируют дальнейшие действия путина в этом направлении" - глубоко ошибочное, вредное и оскорбительное высказывание. На фронте половина русскоязычных - они тоже "способствуют"?

Такие взгляды и высказывания как раз и способствуют расколу страны и работают на руку Путину.

5. Вы опять подтасовываете. 83% населения не говорят в обычной жизни на украинском. И никто не "катит на них бочку" и не требует под кого-то подстраиваться. Это как раз Вы и иже с Вами требуете "подстраиваться" от большого количества русскоязычных. Я уж не говорю о Харькове, Донецке, Одессе, но и в Киеве и даже Львове очень многие говорят по-русски. ..............1 и 4. Посмотрите интересную статью. Вы приводите цифры 22% в 1989 и 17% в 2001. Вы же понимаете, что реально их не уменьшилось, изменилась, в лучшем случае, самоидентификация, в худшем - просто мимикрия.Других национальностей крайне мало - на 3 месте белорусы - 0,57% по переписи 2001.Кроме того я говорил Вам о русскоязычных Их гораздо больше 17 или даже 22%.И я не говорил о втором государственном (хотя возможно и такое), но то что при такой доле русскоговорящих вопрос о возможностях использования языка, как минимум, заслуживает серьёзного внимания и отрицает силовое решение проблемы.2. Абхазию я приводил как пример того, что отсутствие русскоговорящих не спасает. Вы это, вроде, признаете, но вторая фраза тут же это отрицает. От того, что было бы 77% украиноговорящих ничего не изменилось. ДляПутину хватило бы и 17-10-5 , да даже 1% русскоговорящих.3. Вы не поняли. Я Вам советовал поговорить со старшими. Писать много. 400 лет тут не при чём.4. "если русскоязычные и не являются приспешниками путина то являются соучастниками этого ограбления а также стимулируют дальнейшие действия путина в этом направлении" - глубоко ошибочное, вредное и оскорбительное высказывание. На фронте половина русскоязычных - они тоже "способствуют"?Такие взгляды и высказывания как раз и способствуют расколу страны и работают на руку Путину.5. Вы опять подтасовываете. 83% населенияговорят в обычной жизни на украинском. И никто не "катит на них бочку" и не требует под кого-то подстраиваться. Это как раз Вы и иже с Вами требуете "подстраиваться" от большого количества русскоязычных. Я уж не говорю о Харькове, Донецке, Одессе, но и в Киеве и даже Львове очень многие говорят по-русски.

1 и 4благодаря чему изменился процент то нам не ведомо. это всего лишь догадки.а я считаю что после развала союза русские мигрировали назад на родину что сделали также и украинцы. потому и изменился процент за 12 лет.и что с того что других национальностей меньше? они не имеют право на обучение на своем языке? я же говорю еще раз - если сдвигать этот пласт проблемы то почему только в интересах русских? а то это больше похоже на то, что русские имеют право на свой язык а остальные имеют право учить только русский. мы все же в Украине.Повторю еще раз по другому. Если на базаре у вас украдут кошелек - вы как, будете настаивать на возвращении его назад или оставите вору? Так и с языком - московия более 400 лет пытается украсть нашу национальную идентификацию. И через русскоговорящих пытается это делать и дальше. Так может все же не будем потворствовать вору? Может все же начнем говорить по украински?2. я все же склонен считать что если бы украинцы дружно сказали что москаляку на гілляку (имеется ввиду не тех русских кто тут живет а те кто придут к нам с оружием из московии) то он не пришел бы.3. даже если взять не 400 лет а года от 30-го то знаю как интенсивно шла русификация. особенно через сферу образования где был включен мощный селективный станок. для затравочки - поинтересуйтесь какие ВУЗы в Украине были на украинском. Можете потом написать ответ какие наковыряли.4. то что на фронте много русскоговорящих я не спорю. но кроме физической защиты есть еще идеология. и если бы за 25 лет русскоговорящие перешли на украинский язык то вполне возможно не пришлось бы и воевать сейчас. ведь если копнуть всех этих русскоговорящих на 1-3 поколения назад то они 100% окажутся украиноговорящими. почему их предки сменили язык а они не могут? нет руки сталина, партии или чего там еще?5. вообще то это вы предъявили претензию что вам запрещают говорить на русском. на что я вам вполне резонно ответил что никто вас не лишает возможности говорить на русском. говорите сколько хотите. но не нужно заставлять всех остальных тоже говорить по русски. у нас 83% жителей страны которые не являются русскими.