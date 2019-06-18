Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Тепер давайте посміємось над наступною тупою методичкою з ольгіно-про втрати населення від формули ротердам+ Один місцевий заробітчанин з доходом в 96385 грн в місяць- на цьому питанні репутацію собі піднімав... Брехав направо і наліво про переплату населенням 20 млрд грн в рік.... Але варто було уважно розглянути цифровий ряд і стало ясно-він брехав Гляньте на цю заяву Геруса про закінчення ери Ротердам+і перехід до Ротердам- https://censor.net.ua/news/3133029/rotterdam_zakonchilsya_gerus А саме головне -гляньте на табличку І переглянувши свої платіжки на електрику-дайте собі відповідь А як Ви могли переплатити коли за кіловат платили в 1.5 рази менше ніж ціна ахметова після відміни ротердам+ ( і в два рази менше-під час дії ротердам+)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
airmax78 написав:Заменим слово реанимировать на расконсервировать и поставить на боевое дежурство. Всего с 2014 прставлено 60 комплексов. Да, за счет Пороха.
Откуда Вы взяли эту информацию про восстановленные Порошенко 60 комплексов ?
А звідки ви взяли що зеленський буде жити по новому і їздити на роботу на велосипеді? Звідки ви взяли що Порошенко наживався на оборонпромі? Звідки ви взяли що син гладковського обікрав оборонпром? По всім питанням є якісь рішення судів?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
airmax78 написав:Заменим слово реанимировать на расконсервировать и поставить на боевое дежурство. Всего с 2014 прставлено 60 комплексов. Да, за счет Пороха.
Откуда Вы взяли эту информацию про восстановленные Порошенко 60 комплексов ?
А звідки ви взяли що зеленський буде жити по новому і їздити на роботу на велосипеді? Звідки ви взяли що Порошенко наживався на оборонпромі? Звідки ви взяли що син гладковського обікрав оборонпром? По всім питанням є якісь рішення судів?
То есть информацию про десятки и сотни восстановленных Порошенко комплексов ПВО вы считаете фейком ?
freeze написав:Откуда Вы взяли эту информацию про восстановленные Порошенко 60 комплексов ?
А звідки ви взяли що зеленський буде жити по новому і їздити на роботу на велосипеді? Звідки ви взяли що Порошенко наживався на оборонпромі? Звідки ви взяли що син гладковського обікрав оборонпром? По всім питанням є якісь рішення судів?
То есть информацию про десятки и сотни восстановленных Порошенко комплексов ПВО вы считаете фейком ?
Я покладаюсь на Вашу думку Якщо Ви вважаєте що 73% проголосували під впливом фейкових повідомлень - то мені нічого не залишиться як признати фейковість повідомлень про ППО... То як- 73% і Вас в тому числі розвели як лохів фейками?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Жду такой же активности от сторонников Порошенко, какой она была после заявления от СН об исключении из списков Ирины Панченко (списки составлялись как попало, кандидатов никто не проверял и т.д. и т.п).
ЛАД написав:.............. 1 и 4. Посмотрите интересную статью https://zn.ua/UKRAINE/bolee-90-grazhdan-schitayut-sebya-etnicheskimi-ukraincami-245309_.html. Вы приводите цифры 22% в 1989 и 17% в 2001. Вы же понимаете, что реально их не уменьшилось, изменилась, в лучшем случае, самоидентификация, в худшем - просто мимикрия. Других национальностей крайне мало - на 3 месте белорусы - 0,57% по переписи 2001. Кроме того я говорил Вам о русскоязычных Их гораздо больше 17 или даже 22%. И я не говорил о втором государственном (хотя возможно и такое), но то что при такой доле русскоговорящих вопрос о возможностях использования языка, как минимум, заслуживает серьёзного внимания и отрицает силовое решение проблемы. 2. Абхазию я приводил как пример того, что отсутствие русскоговорящих не спасает. Вы это, вроде, признаете, но вторая фраза тут же это отрицает. От того, что было бы 77% украиноговорящих ничего не изменилось. Для повода Путину хватило бы и 17-10-5 , да даже 1% русскоговорящих. 3. Вы не поняли. Я Вам советовал поговорить со старшими. Писать много. 400 лет тут не при чём. 4. "если русскоязычные и не являются приспешниками путина то являются соучастниками этого ограбления а также стимулируют дальнейшие действия путина в этом направлении" - глубоко ошибочное, вредное и оскорбительное высказывание. На фронте половина русскоязычных - они тоже "способствуют"? Такие взгляды и высказывания как раз и способствуют расколу страны и работают на руку Путину. 5. Вы опять подтасовываете. 83% населения не говорят в обычной жизни на украинском. И никто не "катит на них бочку" и не требует под кого-то подстраиваться. Это как раз Вы и иже с Вами требуете "подстраиваться" от большого количества русскоязычных. Я уж не говорю о Харькове, Донецке, Одессе, но и в Киеве и даже Львове очень многие говорят по-русски.
1 и 4 благодаря чему изменился процент то нам не ведомо. это всего лишь догадки. а я считаю что после развала союза русские мигрировали назад на родину что сделали также и украинцы. потому и изменился процент за 12 лет. и что с того что других национальностей меньше? они не имеют право на обучение на своем языке? я же говорю еще раз - если сдвигать этот пласт проблемы то почему только в интересах русских? а то это больше похоже на то, что русские имеют право на свой язык а остальные имеют право учить только русский. мы все же в Украине. Повторю еще раз по другому. Если на базаре у вас украдут кошелек - вы как, будете настаивать на возвращении его назад или оставите вору? Так и с языком - московия более 400 лет пытается украсть нашу национальную идентификацию. И через русскоговорящих пытается это делать и дальше. Так может все же не будем потворствовать вору? Может все же начнем говорить по украински? 2. я все же склонен считать что если бы украинцы дружно сказали что москаляку на гілляку (имеется ввиду не тех русских кто тут живет а те кто придут к нам с оружием из московии) то он не пришел бы. 3. даже если взять не 400 лет а года от 30-го то знаю как интенсивно шла русификация. особенно через сферу образования где был включен мощный селективный станок. для затравочки - поинтересуйтесь какие ВУЗы в Украине были на украинском. Можете потом написать ответ какие наковыряли. 4. то что на фронте много русскоговорящих я не спорю. но кроме физической защиты есть еще идеология. и если бы за 25 лет русскоговорящие перешли на украинский язык то вполне возможно не пришлось бы и воевать сейчас. ведь если копнуть всех этих русскоговорящих на 1-3 поколения назад то они 100% окажутся украиноговорящими. почему их предки сменили язык а они не могут? нет руки сталина, партии или чего там еще? 5. вообще то это вы предъявили претензию что вам запрещают говорить на русском. на что я вам вполне резонно ответил что никто вас не лишает возможности говорить на русском. говорите сколько хотите. но не нужно заставлять всех остальных тоже говорить по русски. у нас 83% жителей страны которые не являются русскими.
1 и 4. Я Вам уже писал, вопрос этнической принадлежности вторичен. Сколько людей реально в жизни говорит по-русски (в т.ч. и Вы, как я понимаю)? Право на родной язык имеют все народы. Но всё же есть разница - 0,57% белорусов (3 место и не уверен, что все они говорят по белорусски) или даже 22% и, тем более, под (больше?) 50% русскоговорящих. 2. Вам уже написали что, "если бы украинцы дружно сказали что москаляку на гілляку" на русском, то Путин может и не смог бы прийти. Только для этого не надо было говорить "москаляку на гілляку", есть и другие формулировки, а эта как раз помогла Путину реализовать его. 3. Вы пишете не о том. Я Вам говорил, что причина перехода многих на русский далеко не только "золотой телец", а Вы опять переводите разговор на насильственную русификацию. 5. А где Вы у меня вычитали, что я кого-то хочу заставить говорить по-русски? Будьте добры предъявить хоть одну такую цитату. Вы же всё-таки не Франт, и, тем более, не соммер или флаймен. А вот попытки заставить всех говорить по-украински, в т.ч. и через законы, встречаются регулярно. Такие призывы часто слышны даже на форуме (в т.ч. и от Вас, хотя сами пишете по-русски). А Вы хоть раз видели у меня или у кого-то ещё призыв к пишущим на украинском перейти на русский?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.