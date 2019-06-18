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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3210321132123213>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.8 5 130
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
22%
29
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
37
Опозиційна платформа - За життя
5%
6
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
6
Сила і честь
2%
2
Слуга народу
23%
30
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 11:18

методички з ольгіно про зраду

Тепер давайте посміємось над наступною тупою методичкою з ольгіно-про втрати населення від формули ротердам+
Один місцевий заробітчанин з доходом в 96385 грн в місяць- на цьому питанні репутацію собі піднімав...
Брехав направо і наліво про переплату населенням 20 млрд грн в рік....
Але варто було уважно розглянути цифровий ряд і стало ясно-він брехав
Гляньте на цю заяву Геруса про закінчення ери Ротердам+і перехід до Ротердам-
https://censor.net.ua/news/3133029/rotterdam_zakonchilsya_gerus
А саме головне -гляньте на табличку
Зображення
І переглянувши свої платіжки на електрику-дайте собі відповідь
А як Ви могли переплатити коли за кіловат платили в 1.5 рази менше ніж ціна ахметова після відміни ротердам+ ( і в два рази менше-під час дії ротердам+)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 11:21

  freeze написав:
  airmax78 написав:Заменим слово реанимировать на расконсервировать и поставить на боевое дежурство. Всего с 2014 прставлено 60 комплексов. Да, за счет Пороха.
Откуда Вы взяли эту информацию про восстановленные Порошенко 60 комплексов ?
А звідки ви взяли що зеленський буде жити по новому і їздити на роботу на велосипеді?
Звідки ви взяли що Порошенко наживався на оборонпромі?
Звідки ви взяли що син гладковського обікрав оборонпром?
По всім питанням є якісь рішення судів?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 11:32

ЗЕкоманда на марше, реформы пошли, начали сажать...

"Портнов восстановлен в должности профессора КНУ имени Тараса Шевченко"
https://lb.ua/news/2019/06/19/429952_po ... nosti.html

ПЕРЕМОГА!?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 11:33

Re: Політичні дискусії

budivelnik написав:
  freeze написав:
  airmax78 написав:Заменим слово реанимировать на расконсервировать и поставить на боевое дежурство. Всего с 2014 прставлено 60 комплексов. Да, за счет Пороха.
Откуда Вы взяли эту информацию про восстановленные Порошенко 60 комплексов ?
А звідки ви взяли що зеленський буде жити по новому і їздити на роботу на велосипеді?
Звідки ви взяли що Порошенко наживався на оборонпромі?
Звідки ви взяли що син гладковського обікрав оборонпром?
По всім питанням є якісь рішення судів?


То есть информацию про десятки и сотни восстановленных Порошенко комплексов ПВО вы считаете фейком ?
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 11:41

  freeze написав:
budivelnik написав:
  freeze написав:Откуда Вы взяли эту информацию про восстановленные Порошенко 60 комплексов ?
А звідки ви взяли що зеленський буде жити по новому і їздити на роботу на велосипеді?
Звідки ви взяли що Порошенко наживався на оборонпромі?
Звідки ви взяли що син гладковського обікрав оборонпром?
По всім питанням є якісь рішення судів?
То есть информацию про десятки и сотни восстановленных Порошенко комплексов ПВО вы считаете фейком ?
Я покладаюсь на Вашу думку
Якщо Ви вважаєте що 73% проголосували під впливом фейкових повідомлень - то мені нічого не залишиться як признати фейковість повідомлень про ППО...
То як- 73% і Вас в тому числі розвели як лохів фейками?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 11:48

Re: Політичні дискусії

Темная лошадка: в списке "Слуги народа" нашли топ-чиновника времен Януковича и Кучмы
https://apostrophe.ua/news/politics/pol ... hmy/166077
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 11:49

  Прохожий написав:ЗЕкоманда на марше, реформы пошли, начали сажать...

"Портнов восстановлен в должности профессора КНУ имени Тараса Шевченко"
https://lb.ua/news/2019/06/19/429952_po ... nosti.html

ПЕРЕМОГА!?

а какие основания его не восстановить?
он выиграл в Европе все суды, доказав необоснованность обвинений!
вы знаете что-то, что не знал суд? - дайте знать в органы
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 11:54

  sequence написав:
  Прохожий написав:ЗЕкоманда на марше, реформы пошли, начали сажать...

"Портнов восстановлен в должности профессора КНУ имени Тараса Шевченко"
https://lb.ua/news/2019/06/19/429952_po ... nosti.html

ПЕРЕМОГА!?

а какие основания его не восстановить?
он выиграл в Европе все суды, доказав необоснованность обвинений!
вы знаете что-то, что не знал суд? - дайте знать в органы

тогда почему он не вернулся раньше? чего ждал?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 11:57

"Европейская солидарность" исключила из списка скандальную Баласинович

https://lb.ua/news/2019/06/19/429955_ev ... rnost.html

Жду такой же активности от сторонников Порошенко, какой она была после заявления от СН об исключении из списков Ирины Панченко (списки составлялись как попало, кандидатов никто не проверял и т.д. и т.п).
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 12:00

  mephala написав:
  ЛАД написав:..............
1 и 4. Посмотрите интересную статью https://zn.ua/UKRAINE/bolee-90-grazhdan-schitayut-sebya-etnicheskimi-ukraincami-245309_.html. Вы приводите цифры 22% в 1989 и 17% в 2001. Вы же понимаете, что реально их не уменьшилось, изменилась, в лучшем случае, самоидентификация, в худшем - просто мимикрия.
Других национальностей крайне мало - на 3 месте белорусы - 0,57% по переписи 2001.
Кроме того я говорил Вам о русскоязычных Их гораздо больше 17 или даже 22%.
И я не говорил о втором государственном (хотя возможно и такое), но то что при такой доле русскоговорящих вопрос о возможностях использования языка, как минимум, заслуживает серьёзного внимания и отрицает силовое решение проблемы.
2. Абхазию я приводил как пример того, что отсутствие русскоговорящих не спасает. Вы это, вроде, признаете, но вторая фраза тут же это отрицает. От того, что было бы 77% украиноговорящих ничего не изменилось. Для повода Путину хватило бы и 17-10-5 , да даже 1% русскоговорящих.
3. Вы не поняли. Я Вам советовал поговорить со старшими. Писать много. 400 лет тут не при чём.
4. "если русскоязычные и не являются приспешниками путина то являются соучастниками этого ограбления а также стимулируют дальнейшие действия путина в этом направлении" - глубоко ошибочное, вредное и оскорбительное высказывание. На фронте половина русскоязычных - они тоже "способствуют"?
Такие взгляды и высказывания как раз и способствуют расколу страны и работают на руку Путину.
5. Вы опять подтасовываете. 83% населения не говорят в обычной жизни на украинском. И никто не "катит на них бочку" и не требует под кого-то подстраиваться. Это как раз Вы и иже с Вами требуете "подстраиваться" от большого количества русскоязычных. Я уж не говорю о Харькове, Донецке, Одессе, но и в Киеве и даже Львове очень многие говорят по-русски.


1 и 4
благодаря чему изменился процент то нам не ведомо. это всего лишь догадки.
а я считаю что после развала союза русские мигрировали назад на родину что сделали также и украинцы. потому и изменился процент за 12 лет.
и что с того что других национальностей меньше? они не имеют право на обучение на своем языке? я же говорю еще раз - если сдвигать этот пласт проблемы то почему только в интересах русских? а то это больше похоже на то, что русские имеют право на свой язык а остальные имеют право учить только русский. мы все же в Украине.
Повторю еще раз по другому. Если на базаре у вас украдут кошелек - вы как, будете настаивать на возвращении его назад или оставите вору? Так и с языком - московия более 400 лет пытается украсть нашу национальную идентификацию. И через русскоговорящих пытается это делать и дальше. Так может все же не будем потворствовать вору? Может все же начнем говорить по украински?
2. я все же склонен считать что если бы украинцы дружно сказали что москаляку на гілляку (имеется ввиду не тех русских кто тут живет а те кто придут к нам с оружием из московии) то он не пришел бы.
3. даже если взять не 400 лет а года от 30-го то знаю как интенсивно шла русификация. особенно через сферу образования где был включен мощный селективный станок. для затравочки - поинтересуйтесь какие ВУЗы в Украине были на украинском. Можете потом написать ответ какие наковыряли.
4. то что на фронте много русскоговорящих я не спорю. но кроме физической защиты есть еще идеология. и если бы за 25 лет русскоговорящие перешли на украинский язык то вполне возможно не пришлось бы и воевать сейчас. ведь если копнуть всех этих русскоговорящих на 1-3 поколения назад то они 100% окажутся украиноговорящими. почему их предки сменили язык а они не могут? нет руки сталина, партии или чего там еще?
5. вообще то это вы предъявили претензию что вам запрещают говорить на русском. на что я вам вполне резонно ответил что никто вас не лишает возможности говорить на русском. говорите сколько хотите. но не нужно заставлять всех остальных тоже говорить по русски. у нас 83% жителей страны которые не являются русскими.

1 и 4.
Я Вам уже писал, вопрос этнической принадлежности вторичен. Сколько людей реально в жизни говорит по-русски (в т.ч. и Вы, как я понимаю)?
Право на родной язык имеют все народы. Но всё же есть разница - 0,57% белорусов (3 место и не уверен, что все они говорят по белорусски) или даже 22% и, тем более, под (больше?) 50% русскоговорящих.
2. Вам уже написали что, "если бы украинцы дружно сказали что москаляку на гілляку" на русском, то Путин может и не смог бы прийти.
Только для этого не надо было говорить "москаляку на гілляку", есть и другие формулировки, а эта как раз помогла Путину реализовать его.
3. Вы пишете не о том. Я Вам говорил, что причина перехода многих на русский далеко не только "золотой телец", а Вы опять переводите разговор на насильственную русификацию.
5. А где Вы у меня вычитали, что я кого-то хочу заставить говорить по-русски?
Будьте добры предъявить хоть одну такую цитату. Вы же всё-таки не Франт, и, тем более, не соммер или флаймен.
А вот попытки заставить всех говорить по-украински, в т.ч. и через законы, встречаются регулярно. Такие призывы часто слышны даже на форуме (в т.ч. и от Вас, хотя сами пишете по-русски).
А Вы хоть раз видели у меня или у кого-то ещё призыв к пишущим на украинском перейти на русский?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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