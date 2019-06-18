Додано: Сер 19 чер, 2019 12:06

airmax78 написав: Не люблю этого 3.14здобола, но прикольно Не люблю этого 3.14здобола, но прикольно

airmax78 написав: Я ждал смены парадигмы! Прозрачности, честности, справедливости, весна придеттсажатьбудем, олигархи - вон из власти и вотэтовсе. Я ждал смены парадигмы! Прозрачности, честности, справедливости, весна придеттсажатьбудем, олигархи - вон из власти и вотэтовсе.

Прозрачности, честности, справедливости

А самому посмотреть Законопроект № 10376, и в частности, Пояснювальну записку (), вместо того, чтобы перепостить глупости, что вам мешает?Там же, наЗаконопроект № 10375, об отказе от запрета частникам устанавливать СЭС везде, не только на крышах. Тоже ждете, чтобы очередной "Балашов" его раскритиковал?Оказывается, вы ждали от ЗеленскогоА вот насколько я помню, все было наоборот, вы не только активно постили против Зеленского и за Порошенко, при этом иногда срываясь на то, что сторонники Зеленского гм. не вполне адекватные люди, но даже прощались с форумчанами, обещая распродать все свое имущество, уволиться, и выехать прочь из Украины в случае победы Зеленского. Уже извне Украины пишете, или никак желающих на покупку не находится?Или вы быстренько-быстренько переобулись в полете?