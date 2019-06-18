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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.8 5 130
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
22%
29
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
37
Опозиційна платформа - За життя
5%
6
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
6
Сила і честь
2%
2
Слуга народу
23%
30
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 12:06

  Прохожий написав:тогда почему он не вернулся раньше? чего ждал?

так офис на Волошской только к маю обещали сдать, и аренда в Австрии проплачена... последний месяц...

зы. согласитесь, что-то в этом есть. рейдеры, ежедневно и ежечасно подтирающиеся конституцией, читают студентам лекции по конституционному праву. прям вижу этого профессора в 329 аудитории... губерский билеты начал продавать на следующий сезон?
Востаннє редагувалось Yuri_T в Сер 19 чер, 2019 12:06, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 12:06

Re: Політичні дискусії

  airmax78 написав:Не люблю этого 3.14здобола, но прикольно

А самому посмотреть Законопроект № 10376, и в частности, Пояснювальну записку (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=66067), вместо того, чтобы перепостить глупости, что вам мешает?

Там же, на http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=66066 Законопроект № 10375, об отказе от запрета частникам устанавливать СЭС везде, не только на крышах. Тоже ждете, чтобы очередной "Балашов" его раскритиковал?

  airmax78 написав:Я ждал смены парадигмы! Прозрачности, честности, справедливости, весна придеттсажатьбудем, олигархи - вон из власти и вотэтовсе.

Оказывается, вы ждали от Зеленского
Прозрачности, честности, справедливости

А вот насколько я помню, все было наоборот, вы не только активно постили против Зеленского и за Порошенко, при этом иногда срываясь на то, что сторонники Зеленского гм. не вполне адекватные люди, но даже прощались с форумчанами, обещая распродать все свое имущество, уволиться, и выехать прочь из Украины в случае победы Зеленского. Уже извне Украины пишете, или никак желающих на покупку не находится?
Или вы быстренько-быстренько переобулись в полете?
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 12:10

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Не люблю этого 3.14здобола, но прикольно
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Дерибан продолжается. Порошенко услуживал Ахметову, за что получал свою часть пирога. А Зеленский - Коломойскому. В обоих случаях платит население.
:mrgreen:


Зефіли зрозуміли, що Зе- їх добряче наїпав? :mrgreen:

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Востаннє редагувалось Frant в Сер 19 чер, 2019 12:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 12:12

  Frant написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Не люблю этого 3.14здобола, но прикольно
Зображення


Дерибан продолжается. Порошенко услуживал Ахметову, за что получал свою часть пирога. А Зеленский - Коломойскому. В обоих случаях платит население.
:mrgreen:


Зефіли зрозуміли, що Зе- їх добряче наїпав? :mrgreen:


Мимо - я с ноября об этом говорю. Листай ветку
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 12:12

  ЛАД написав:А где Вы у меня вычитали, что я кого-то хочу заставить говорить по-русски?
Будьте добры предъявить хоть одну такую цитату. Вы же всё-таки не Франт, и, тем более, не соммер или флаймен.
Балабол, а наведи мою цитату, що я примушую ватанів розмовляти українською???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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