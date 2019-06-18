Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Прохожий написав:тогда почему он не вернулся раньше? чего ждал?
так офис на Волошской только к маю обещали сдать, и аренда в Австрии проплачена... последний месяц...
зы. согласитесь, что-то в этом есть. рейдеры, ежедневно и ежечасно подтирающиеся конституцией, читают студентам лекции по конституционному праву. прям вижу этого профессора в 329 аудитории... губерский билеты начал продавать на следующий сезон?
Востаннє редагувалось Yuri_T в Сер 19 чер, 2019 12:06, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Я ждал смены парадигмы! Прозрачности, честности, справедливости, весна придеттсажатьбудем, олигархи - вон из власти и вотэтовсе.
Оказывается, вы ждали от Зеленского
Прозрачности, честности, справедливости
А вот насколько я помню, все было наоборот, вы не только активно постили против Зеленского и за Порошенко, при этом иногда срываясь на то, что сторонники Зеленского гм. не вполне адекватные люди, но даже прощались с форумчанами, обещая распродать все свое имущество, уволиться, и выехать прочь из Украины в случае победы Зеленского. Уже извне Украины пишете, или никак желающих на покупку не находится? Или вы быстренько-быстренько переобулись в полете?