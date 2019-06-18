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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 19 чер, 2019 12:37
zРадио написав:
Династийность, возможно, на Западе и выше - не изучал этот вопрос, не знаю.
А что касается олигархов - есть и на Западе такие. Там меньшая концентрация тяжелой промышленности - это факт, но зато самая "интересная" таможня.
Певна кастовість дійсно має місце, але не в абсолюті і в інших регіонах також є щось подібне.
Олігархів із ЗУ хватає - Бахматюк, Фірташ, Фрідман (можливо напряму не в політиці) та ряд інших не дотягуючих до доларових мільярдів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 12:39
Волгарь написав: antey1969 написав: zРадио написав:
Нисколько меня не бесят те, у кого зарплата выше. Меня бесят те (чиновники), у кого зарплала ниже, но расходы - в разы выше. Неужели ты не понял это с первого раза? Мне кажется, что ты просто придуpuваешься, чтобы не признавать очевидную истину - повсеместную чиновничью коррупцию
Зря Вы так.
Поймите уже, что на Западной Украине низовая коррупция - это как само собой разумеющееся. У них там все построено на клановости. Это семья врачей, то - семья налоговиков, далее - семья ремонтников авто... И т. д.
У них даже женятся обычно только на примерно равных по доходу, а как же иначе?
Там нет олигархов, вместо них сидят многочисленные семейки на потоках.
А Вы вдруг этим возмущены. Это же противоречит самой их концепции мирового устройства
Очень любопытно. И очень напоминает Грузию 70-80-х годов, где всеобщая коррупция позволяла распределять теневые доходы между всеми членами общества, от стрелочника на ж/д до 1-го секретаря республиканской КП (в зависимости от должности, конечно)
от в Зе : команда профi, набрана на вiдкритому конкурсi,
нiяких кумiв, колег, корефанiв...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 12:41
Волгарь написав:
.. очень напоминает Грузию 70-80-х годов, где всеобщая коррупция ..
совсем другая специфика. Приграничная торговля с элементами контрабанды (на 90%), работа в соседних Польшах, довольно много крупных с средних промпредприятий (да-да).
Причем владельцы этих же промпредприятий лютуют от оттока рабочей силы закордон, но зарплату жмут.
Сотрудники таможни - тупо кланы, которые не получилось выжить ни одной власти. На контрабанде отгрохали себе сиротских домиков, и пооткрывали бизнесы, вроде гостиничных и прочих - для отмывания бабосов
Поэтому да - там все были за ПАПу, при нем и Гросе их трусили несильно, буквально пару месяцев перед выборами
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Додано: Сер 19 чер, 2019 12:41
Ой+ написав: zРадио написав:
Династийность, возможно, на Западе и выше - не изучал этот вопрос, не знаю.
А что касается олигархов - есть и на Западе такие. Там меньшая концентрация тяжелой промышленности - это факт, но зато самая "интересная" таможня.
Певна кастовість дійсно має місце, але не в абсолюті і в інших регіонах також є щось подібне.
Олігархів із ЗУ хватає - Бахматюк, Фірташ, Фрідман (можливо напряму не в політиці) та ряд інших не дотягуючих до доларових мільярдів.
вони точно украiнцi?
чи такi як Зе?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 12:42
antey1969 написав:
В Киеве найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" нардеп фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.
Об этом сообщает "нардофронтовец" Антон Геращенко.
По предварительнам данным, Тымчук застрелился при чистке наградного оружия – пистолета.
________________________________________________________________
То Чечетов выглянул в окно... и...
То целый министр обороны в себя шмальнет
То вот так... любовно полируя заряженный ствол
Опасное это дело - резкая смена лиц в верхах
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Додано: Сер 19 чер, 2019 12:44
antey1969 написав:
В Киеве найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" нардеп фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.
Об этом сообщает "нардофронтовец" Антон Геращенко.
По предварительнам данным, Тымчук застрелился при чистке наградного оружия – пистолета.
________________________________________________________________
То Чечетов выглянул в окно... и...
То целый министр обороны в себя шмальнет
То вот так... любовно полируя заряженный ствол
Опасное это дело - резкая смена лиц в верхах
Никогда не поверю, что военный эксперт случайно выстрелил в себя при чистке оружия.
Откуда патрон в патроннике взялся в наградном оружии, если не сам туда дослал.
Да и в этом случае алгоритм чистки оружия четко выстроен так, что случайно ничего сделать нельзя.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 12:47
sequence написав: Волгарь написав:
.. очень напоминает Грузию 70-80-х годов, где всеобщая коррупция ..
совсем другая специфика. Приграничная торговля с элементами контрабанды (на 90%), работа в соседних Польшах, довольно много крупных с средних промпредприятий (да-да).
Причем владельцы этих же промпредприятий лютуют от оттока рабочей силы закордон, но зарплату жмут.
Сотрудники таможни - тупо кланы, которые не получилось выжить ни одной власти. На контрабанде отгрохали себе сиротских домиков, и пооткрывали бизнесы, вроде гостиничных и прочих - для отмывания бабосов
Поэтому да - там все были за ПАПу, при нем и Гросе их трусили несильно, буквально пару месяцев перед выборами
розжигатель детектед, мол ЗУ - однi корупцiонери, а решта Украiни - святi люди
як там "Саша-стоматолог", невже западенець?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 12:50
В среду, 19 июня, Харьковский городской совет рассмотрел вопрос о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова и поддержал соответствующее решение.
В поддержку такого решения на сегодняшней сессии проголосовали 59 депутатов, против - 13. Решение предусматривает также, что имя Петра Григоренко будет присвоено новой улице - участку от ул. Рымарская до ул. Клочковская.
Да будет срач !
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Додано: Сер 19 чер, 2019 12:51
sequence написав: antey1969 написав:
В Киеве найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" нардеп фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.
Об этом сообщает "нардофронтовец" Антон Геращенко.
По предварительнам данным, Тымчук застрелился при чистке наградного оружия – пистолета.
________________________________________________________________
То Чечетов выглянул в окно... и...
То целый министр обороны в себя шмальнет
То вот так... любовно полируя заряженный ствол
Опасное это дело - резкая смена лиц в верхах
земля стекловатой
ты реально болен
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 19 чер, 2019 12:52
freeze написав:
В среду, 19 июня, Харьковский городской совет рассмотрел вопрос о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова и поддержал соответствующее решение.
В поддержку такого решения на сегодняшней сессии проголосовали 59 депутатов, против - 13. Решение предусматривает также, что имя Петра Григоренко будет присвоено новой улице - участку от ул. Рымарская до ул. Клочковская.
Да будет срач !
Було би дивно якби перейменували в Бандери.
Те що в Харковi совкодрочери сидять в радi це не дивина.
Заодно порушники закону Про декомунiзацiю.
Так хто шатае та розжигае?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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