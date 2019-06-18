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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 32123213321432153216> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.9 5 131 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 22% 29 Громадянська позиція 5% 7 Європейська Солідарність 28% 37 Опозиційна платформа - За життя 5% 6 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 5% 6 Сила і честь 2% 2 Слуга народу 24% 31 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 5 Всього голосів : 131 Додано: Сер 19 чер, 2019 12:37 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Династийность, возможно, на Западе и выше - не изучал этот вопрос, не знаю.

А что касается олигархов - есть и на Западе такие. Там меньшая концентрация тяжелой промышленности - это факт, но зато самая "интересная" таможня. Династийность, возможно, на Западе и выше - не изучал этот вопрос, не знаю.А что касается олигархов - есть и на Западе такие. Там меньшая концентрация тяжелой промышленности - это факт, но зато самая "интересная" таможня.



Певна кастовість дійсно має місце, але не в абсолюті і в інших регіонах також є щось подібне.

Олігархів із ЗУ хватає - Бахматюк, Фірташ, Фрідман (можливо напряму не в політиці) та ряд інших не дотягуючих до доларових мільярдів. Певна кастовість дійсно має місце, але не в абсолюті і в інших регіонах також є щось подібне.Олігархів із ЗУ хватає - Бахматюк, Фірташ, Фрідман (можливо напряму не в політиці) та ряд інших не дотягуючих до доларових мільярдів. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2608 З нами з: 19.04.12 Подякував: 33 раз. Подякували: 332 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 12:39 Волгарь написав: antey1969 написав: zРадио написав: Нисколько меня не бесят те, у кого зарплата выше. Меня бесят те (чиновники), у кого зарплала ниже, но расходы - в разы выше. Неужели ты не понял это с первого раза? Мне кажется, что ты просто придуpuваешься, чтобы не признавать очевидную истину - повсеместную чиновничью коррупцию Нисколько меня не бесят те, у кого зарплата выше. Меня бесят те (чиновники), у кого зарплала ниже, но расходы - в разы выше. Неужели ты не понял это с первого раза? Мне кажется, что ты просто придуpuваешься, чтобы не признавать очевидную истину - повсеместную чиновничью коррупцию

Зря Вы так.

Поймите уже, что на Западной Украине низовая коррупция - это как само собой разумеющееся. У них там все построено на клановости. Это семья врачей, то - семья налоговиков, далее - семья ремонтников авто... И т. д.

У них даже женятся обычно только на примерно равных по доходу, а как же иначе?

Там нет олигархов, вместо них сидят многочисленные семейки на потоках.

А Вы вдруг этим возмущены. Это же противоречит самой их концепции мирового устройства Зря Вы так.Поймите уже, что на Западной Украине низовая коррупция - это как само собой разумеющееся. У них там все построено на клановости. Это семья врачей, то - семья налоговиков, далее - семья ремонтников авто... И т. д.У них даже женятся обычно только на примерно равных по доходу, а как же иначе?Там нет олигархов, вместо них сидят многочисленные семейки на потоках.А Вы вдруг этим возмущены. Это же противоречит самой их концепции мирового устройства

Очень любопытно. И очень напоминает Грузию 70-80-х годов, где всеобщая коррупция позволяла распределять теневые доходы между всеми членами общества, от стрелочника на ж/д до 1-го секретаря республиканской КП (в зависимости от должности, конечно) Очень любопытно. И очень напоминает Грузию 70-80-х годов, где всеобщая коррупция позволяла распределять теневые доходы между всеми членами общества, от стрелочника на ж/д до 1-го секретаря республиканской КП (в зависимости от должности, конечно)

от в Зе : команда профi, набрана на вiдкритому конкурсi,

нiяких кумiв, колег, корефанiв... от в Зе : команда профi, набрана на вiдкритому конкурсi,нiяких кумiв, колег, корефанiв... В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15638 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 925 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 12:41 Волгарь написав: .. очень напоминает Грузию 70-80-х годов, где всеобщая коррупция .. .. очень напоминает Грузию 70-80-х годов, где всеобщая коррупция ..

совсем другая специфика. Приграничная торговля с элементами контрабанды (на 90%), работа в соседних Польшах, довольно много крупных с средних промпредприятий (да-да).

Причем владельцы этих же промпредприятий лютуют от оттока рабочей силы закордон, но зарплату жмут.

Сотрудники таможни - тупо кланы, которые не получилось выжить ни одной власти. На контрабанде отгрохали себе сиротских домиков, и пооткрывали бизнесы, вроде гостиничных и прочих - для отмывания бабосов

Поэтому да - там все были за ПАПу, при нем и Гросе их трусили несильно, буквально пару месяцев перед выборами совсем другая специфика. Приграничная торговля с элементами контрабанды (на 90%), работа в соседних Польшах, довольно много крупных с средних промпредприятий (да-да).Причем владельцы этих же промпредприятий лютуют от оттока рабочей силы закордон, но зарплату жмут.Сотрудники таможни - тупо кланы, которые не получилось выжить ни одной власти. На контрабанде отгрохали себе сиротских домиков, и пооткрывали бизнесы, вроде гостиничных и прочих - для отмывания бабосовПоэтому да - там все были за ПАПу, при нем и Гросе их трусили несильно, буквально пару месяцев перед выборами sequence Повідомлень: 2375 З нами з: 29.12.15 Подякував: 285 раз. Подякували: 672 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 12:41 Ой+ написав: zРадио написав: Династийность, возможно, на Западе и выше - не изучал этот вопрос, не знаю.

А что касается олигархов - есть и на Западе такие. Там меньшая концентрация тяжелой промышленности - это факт, но зато самая "интересная" таможня. Династийность, возможно, на Западе и выше - не изучал этот вопрос, не знаю.А что касается олигархов - есть и на Западе такие. Там меньшая концентрация тяжелой промышленности - это факт, но зато самая "интересная" таможня.



Певна кастовість дійсно має місце, але не в абсолюті і в інших регіонах також є щось подібне.

Олігархів із ЗУ хватає - Бахматюк, Фірташ, Фрідман (можливо напряму не в політиці) та ряд інших не дотягуючих до доларових мільярдів. Певна кастовість дійсно має місце, але не в абсолюті і в інших регіонах також є щось подібне.Олігархів із ЗУ хватає - Бахматюк, Фірташ, Фрідман (можливо напряму не в політиці) та ряд інших не дотягуючих до доларових мільярдів.

вони точно украiнцi?

чи такi як Зе? вони точно украiнцi?чи такi як Зе? В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15638 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 925 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 12:42 antey1969 написав: В Киеве найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" нардеп фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.



Об этом сообщает "нардофронтовец" Антон Геращенко.



По предварительнам данным, Тымчук застрелился при чистке наградного оружия – пистолета.

________________________________________________________________

То Чечетов выглянул в окно... и...

То целый министр обороны в себя шмальнет

То вот так... любовно полируя заряженный ствол

Опасное это дело - резкая смена лиц в верхах В Киеве найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" нардеп фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.Об этом сообщает "нардофронтовец" Антон Геращенко.По предварительнам данным, Тымчук застрелился при чистке наградного оружия – пистолета.________________________________________________________________То Чечетов выглянул в окно... и...То целый министр обороны в себя шмальнетТо вот так... любовно полируя заряженный стволОпасное это дело - резкая смена лиц в верхах

земля стекловатой земля стекловатой sequence Повідомлень: 2375 З нами з: 29.12.15 Подякував: 285 раз. Подякували: 672 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 12:44 antey1969 написав: В Киеве найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" нардеп фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.



Об этом сообщает "нардофронтовец" Антон Геращенко.



По предварительнам данным, Тымчук застрелился при чистке наградного оружия – пистолета.

________________________________________________________________

То Чечетов выглянул в окно... и...

То целый министр обороны в себя шмальнет

То вот так... любовно полируя заряженный ствол

Опасное это дело - резкая смена лиц в верхах В Киеве найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" нардеп фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.Об этом сообщает "нардофронтовец" Антон Геращенко.По предварительнам данным, Тымчук застрелился при чистке наградного оружия – пистолета.________________________________________________________________То Чечетов выглянул в окно... и...То целый министр обороны в себя шмальнетТо вот так... любовно полируя заряженный стволОпасное это дело - резкая смена лиц в верхах



Никогда не поверю, что военный эксперт случайно выстрелил в себя при чистке оружия.

Откуда патрон в патроннике взялся в наградном оружии, если не сам туда дослал.

Да и в этом случае алгоритм чистки оружия четко выстроен так, что случайно ничего сделать нельзя. Никогда не поверю, что военный эксперт случайно выстрелил в себя при чистке оружия.Откуда патрон в патроннике взялся в наградном оружии, если не сам туда дослал.Да и в этом случае алгоритм чистки оружия четко выстроен так, что случайно ничего сделать нельзя. freeze 4 Повідомлень: 11869 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3583 раз. Подякували: 5221 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 12:47 sequence написав: Волгарь написав: .. очень напоминает Грузию 70-80-х годов, где всеобщая коррупция .. .. очень напоминает Грузию 70-80-х годов, где всеобщая коррупция ..

совсем другая специфика. Приграничная торговля с элементами контрабанды (на 90%), работа в соседних Польшах, довольно много крупных с средних промпредприятий (да-да).

Причем владельцы этих же промпредприятий лютуют от оттока рабочей силы закордон, но зарплату жмут.

Сотрудники таможни - тупо кланы, которые не получилось выжить ни одной власти. На контрабанде отгрохали себе сиротских домиков, и пооткрывали бизнесы, вроде гостиничных и прочих - для отмывания бабосов

Поэтому да - там все были за ПАПу, при нем и Гросе их трусили несильно, буквально пару месяцев перед выборами совсем другая специфика. Приграничная торговля с элементами контрабанды (на 90%), работа в соседних Польшах, довольно много крупных с средних промпредприятий (да-да).Причем владельцы этих же промпредприятий лютуют от оттока рабочей силы закордон, но зарплату жмут.Сотрудники таможни - тупо кланы, которые не получилось выжить ни одной власти. На контрабанде отгрохали себе сиротских домиков, и пооткрывали бизнесы, вроде гостиничных и прочих - для отмывания бабосовПоэтому да - там все были за ПАПу, при нем и Гросе их трусили несильно, буквально пару месяцев перед выборами

розжигатель детектед, мол ЗУ - однi корупцiонери, а решта Украiни - святi люди



як там "Саша-стоматолог", невже западенець? розжигатель детектед, мол ЗУ - однi корупцiонери, а решта Украiни - святi людияк там "Саша-стоматолог", невже западенець? В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15638 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 925 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 12:50 В среду, 19 июня, Харьковский городской совет рассмотрел вопрос о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова и поддержал соответствующее решение.

В поддержку такого решения на сегодняшней сессии проголосовали 59 депутатов, против - 13. Решение предусматривает также, что имя Петра Григоренко будет присвоено новой улице - участку от ул. Рымарская до ул. Клочковская.

Да будет срач ! freeze 4 Повідомлень: 11869 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3583 раз. Подякували: 5221 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 12:51 sequence написав: antey1969 написав: В Киеве найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" нардеп фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.



Об этом сообщает "нардофронтовец" Антон Геращенко.



По предварительнам данным, Тымчук застрелился при чистке наградного оружия – пистолета.

________________________________________________________________

То Чечетов выглянул в окно... и...

То целый министр обороны в себя шмальнет

То вот так... любовно полируя заряженный ствол

Опасное это дело - резкая смена лиц в верхах В Киеве найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" нардеп фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.Об этом сообщает "нардофронтовец" Антон Геращенко.По предварительнам данным, Тымчук застрелился при чистке наградного оружия – пистолета.________________________________________________________________То Чечетов выглянул в окно... и...То целый министр обороны в себя шмальнетТо вот так... любовно полируя заряженный стволОпасное это дело - резкая смена лиц в верхах

земля стекловатой земля стекловатой

ты реально болен ты реально болен "Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)

"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский Прохожий Повідомлень: 10646 З нами з: 05.06.13 Подякував: 459 раз. Подякували: 988 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 12:52 freeze написав: В среду, 19 июня, Харьковский городской совет рассмотрел вопрос о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова и поддержал соответствующее решение.

В поддержку такого решения на сегодняшней сессии проголосовали 59 депутатов, против - 13. Решение предусматривает также, что имя Петра Григоренко будет присвоено новой улице - участку от ул. Рымарская до ул. Клочковская.

Да будет срач ! В среду, 19 июня, Харьковский городской совет рассмотрел вопрос о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова и поддержал соответствующее решение.В поддержку такого решения на сегодняшней сессии проголосовали 59 депутатов, против - 13. Решение предусматривает также, что имя Петра Григоренко будет присвоено новой улице - участку от ул. Рымарская до ул. Клочковская.Да будет срач !

Було би дивно якби перейменували в Бандери.

Те що в Харковi совкодрочери сидять в радi це не дивина.

Заодно порушники закону Про декомунiзацiю.

Так хто шатае та розжигае? Було би дивно якби перейменували в Бандери.Те що в Харковi совкодрочери сидять в радi це не дивина.Заодно порушники закону Про декомунiзацiю.Так хто шатае та розжигае? В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15638 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 925 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 32123213321432153216> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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