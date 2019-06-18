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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3213321432153216> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.9 5 131 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 22% 29 Громадянська позиція 5% 7 Європейська Солідарність 28% 37 Опозиційна платформа - За життя 5% 6 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 5% 6 Сила і честь 2% 2 Слуга народу 24% 31 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 5 Всього голосів : 131 Додано: Сер 19 чер, 2019 12:53 Re: Політичні дискусії flyman написав: вони точно украiнцi?

чи такi як Зе? вони точно украiнцi?чи такi як Зе?



В тих напрямках, в яких як казав Коломойський із Зе тільки працюють у правильному напрямку

https://infofakt.com.ua/vin-stovidsotko ... elenskoho/ “Він стовідсотковий єврей і не повинен працювати по суботах”: Коломойський розповів про Зеленського

то у другого та третього олігарха все давно в порядку.

Фірташ давненько покинув країну, хоча вплив зберігає, а може і посилює. Мисько-Мойша взагалі такий собі громадянин світу багато мав підданств після львівського дитинства, але в політику вроді явно не пхається.

А Бахматюк рідний аферист, але зараз політичний вплив зменшується.

Червоненко, що не вилазить зокрема з ефірів на 112, заявляв, що взагалі міське населення в Україні переважно єврейське було і якби так треба відновляти. В тих напрямках, в яких як казав Коломойський із Зе тільки працюють у правильному напрямкуто у другого та третього олігарха все давно в порядку.Фірташ давненько покинув країну, хоча вплив зберігає, а може і посилює. Мисько-Мойша взагалі такий собі громадянин світу багато мав підданств після львівського дитинства, але в політику вроді явно не пхається.А Бахматюк рідний аферист, але зараз політичний вплив зменшується.Червоненко, що не вилазить зокрема з ефірів на 112, заявляв, що взагалі міське населення в Україні переважно єврейське було і якби так треба відновляти. Востаннє редагувалось Ой+ в Сер 19 чер, 2019 12:54, всього редагувалось 1 раз. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2608 З нами з: 19.04.12 Подякував: 33 раз. Подякували: 332 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 12:54 Выглядит странно.

Но похоже ПЕС решил сэкономить, не подали своих кандидатов-мажоритарников аж на 65 округах из 199. freeze 4 Повідомлень: 11869 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3583 раз. Подякували: 5221 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 12:54 antey1969 написав: В Киеве найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" нардеп фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.



Об этом сообщает "нардофронтовец" Антон Геращенко.



По предварительнам данным, Тымчук застрелился при чистке наградного оружия – пистолета.

________________________________________________________________

То Чечетов выглянул в окно... и...

То целый министр обороны в себя шмальнет

То вот так... любовно полируя заряженный ствол

Опасное это дело - резкая смена лиц в верхах В Киеве найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" нардеп фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.Об этом сообщает "нардофронтовец" Антон Геращенко.По предварительнам данным, Тымчук застрелился при чистке наградного оружия – пистолета.________________________________________________________________То Чечетов выглянул в окно... и...То целый министр обороны в себя шмальнетТо вот так... любовно полируя заряженный стволОпасное это дело - резкая смена лиц в верхах

Я раньше думал, что раздача наградного оружия направо и налево - это плохо.

А теперь я понял, что не всё так однозначно Я раньше думал, что раздача наградного оружия направо и налево - это плохо.А теперь я понял, что не всё так однозначно Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 19 чер, 2019 12:55, всього редагувалось 1 раз. Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8614 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6092 раз. Подякували: 2373 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 12:55 да, теперь понятно что за энурез был у ЗЕкоманды по поводу досрочных выборов

с такими стремительными "реформами" до октября рейтинг бы ушел в пике

а тут классический случай: "нужно ковать железо не отходя от кассы"(с)



грустно бл... "Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)

"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский Прохожий Повідомлень: 10646 З нами з: 05.06.13 Подякував: 459 раз. Подякували: 988 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 13:05 sequence написав: Волгарь написав: .. очень напоминает Грузию 70-80-х годов, где всеобщая коррупция .. .. очень напоминает Грузию 70-80-х годов, где всеобщая коррупция ..

совсем другая специфика . Приграничная торговля с элементами контрабанды (на 90%), работа в соседних Польшах, довольно много крупных с средних промпредприятий (да-да).

Причем владельцы этих же промпредприятий лютуют от оттока рабочей силы закордон, но зарплату жмут.

Сотрудники таможни - тупо кланы, которые не получилось выжить ни одной власти. На контрабанде отгрохали себе сиротских домиков, и пооткрывали бизнесы, вроде гостиничных и прочих - для отмывания бабосов

Поэтому да - там все были за ПАПу, при нем и Гросе их трусили несильно, буквально пару месяцев перед выборами . Приграничная торговля с элементами контрабанды (на 90%), работа в соседних Польшах, довольно много крупных с средних промпредприятий (да-да).Причем владельцы этих же промпредприятий лютуют от оттока рабочей силы закордон, но зарплату жмут.Сотрудники таможни - тупо кланы, которые не получилось выжить ни одной власти. На контрабанде отгрохали себе сиротских домиков, и пооткрывали бизнесы, вроде гостиничных и прочих - для отмывания бабосовПоэтому да - там все были за ПАПу, при нем и Гросе их трусили несильно, буквально пару месяцев перед выборами

Извините, не вижу большой разницы. Основой теневой экономики Грузии того периода была...промышленность. Многочисленные цеха, организованные под крылом Министерства местной промышленности, производили огромное количество потребительских товаров, продававшихся как в республике, так и по всему СССР. А вот далее начиналось распределение теневых доходов - милиция/региональная власть/партократы/воры в законе получали свою долю за крышевание бизнеса, нищие врачи и учителя/преподаватели - плату за лечение и учебу (поступление в ЛЮБОЙ ВУЗ стоило в зависимости от профиля от 15 до 30 тыс. рублей), чиновники любого уровня - взятки за исполнение своих прямых обязанностей, любые проверяющие органы - за закрытые глаза, зачастую даже поезда не уходили со станций, пока ж/д не получали на лапу (вплоть до осмотрщика вагонов). Почти все должности в республике ПОКУПАЛИСЬ, но человек, купивший, например, должность водителя автобуса в городском автопарке, твердо знал, что уплоченные им деньги через год-два вернутся ему в карман за счет части выручки, которой он еще и делился с начальниками. Продавец газировки, мог сказать покупателю, ждущему сдачу с 20-ти копеечной монеты (при цене стакана в 4 коп.):

- Ты, что бедный? Пей без денег, дорогой!

Хуже всех жили рабочие и инженеры на заводах - но и они, как тогда говорили, КРУТИЛИСЬ. Извините, не вижу большой разницы. Основой теневой экономики Грузии того периода была...промышленность. Многочисленные цеха, организованные под крылом Министерства местной промышленности, производили огромное количество потребительских товаров, продававшихся как в республике, так и по всему СССР. А вот далее начиналось распределение теневых доходов - милиция/региональная власть/партократы/воры в законе получали свою долю за крышевание бизнеса, нищие врачи и учителя/преподаватели - плату за лечение и учебу (поступление в ЛЮБОЙ ВУЗ стоило в зависимости от профиля от 15 до 30 тыс. рублей), чиновники любого уровня - взятки за исполнение своих прямых обязанностей, любые проверяющие органы - за закрытые глаза, зачастую даже поезда не уходили со станций, пока ж/д не получали на лапу (вплоть до осмотрщика вагонов). Почти все должности в республике ПОКУПАЛИСЬ, но человек, купивший, например, должность водителя автобуса в городском автопарке, твердо знал, что уплоченные им деньги через год-два вернутся ему в карман за счет части выручки, которой он еще и делился с начальниками. Продавец газировки, мог сказать покупателю, ждущему сдачу с 20-ти копеечной монеты (при цене стакана в 4 коп.):- Ты, что бедный? Пей без денег, дорогой!Хуже всех жили рабочие и инженеры на заводах - но и они, как тогда говорили, КРУТИЛИСЬ. Волгарь Повідомлень: 6655 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 689 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 13:05 Прохожий написав: да, теперь понятно что за энурез был у ЗЕкоманды по поводу досрочных выборов

с такими стремительными "реформами" до октября рейтинг бы ушел в пике

а тут классический случай: "нужно ковать железо не отходя от кассы"(с)



грустно бл... да, теперь понятно что за энурез был у ЗЕкоманды по поводу досрочных выборовс такими стремительными "реформами" до октября рейтинг бы ушел в пикеа тут классический случай: "нужно ковать железо не отходя от кассы"(с)грустно бл...





Новый еженедельный опрос группы Рейтинг, 8-12 июня



партия «Слуга народа» - 47,1%

«Оппозиционная платформа - За життя» - 11,1%

партия «Голос» - 8,1%

«Батькивщина» - 7,3%

«Европейская Солидарность» - 5,0%



http://ratinggroup.ua/ru/research/ukrai ... _goda.html



Как видно рейтинги достаточно стабильные.

Единственное, наблюдается массовый переток симпатиков от Порошенко к Вакарчуку Новый еженедельный опрос группы Рейтинг, 8-12 июняпартия «Слуга народа» - 47,1%«Оппозиционная платформа - За життя» - 11,1%партия «Голос» - 8,1%«Батькивщина» - 7,3%«Европейская Солидарность» - 5,0%Как видно рейтинги достаточно стабильные.Единственное, наблюдается массовый переток симпатиков от Порошенко к Вакарчуку freeze 4 Повідомлень: 11869 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3583 раз. Подякували: 5221 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 13:14 Насчёт Тымчука нужно дождаться ещё несколько подтверждений.

А то может оказаться, что он "застрелился" по "методу Бабченко" Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8614 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6092 раз. Подякували: 2373 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 13:21 antey1969 написав: В Киеве найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" нардеп фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.



Об этом сообщает "нардофронтовец" Антон Геращенко.



По предварительнам данным, Тымчук застрелился при чистке наградного оружия – пистолета.

________________________________________________________________

То Чечетов выглянул в окно... и...

То целый министр обороны в себя шмальнет

То вот так... любовно полируя заряженный ствол

Опасное это дело - резкая смена лиц в верхах В Киеве найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" нардеп фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.Об этом сообщает "нардофронтовец" Антон Геращенко.По предварительнам данным, Тымчук застрелился при чистке наградного оружия – пистолета.________________________________________________________________То Чечетов выглянул в окно... и...То целый министр обороны в себя шмальнетТо вот так... любовно полируя заряженный стволОпасное это дело - резкая смена лиц в верхах

А вот это уже тревожный звоночек, ведь:

13 января 2017



К своему 50-летнему юбилею президент Петр Порошенко получил от главы МВД Арсена Авакова пистолет Сabot Gun "Jones 1911".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/01/13/7132322/



Интересно, чистит ли лично Порошенко свой наградной пистолет? А вот это уже тревожный звоночек, ведь:Интересно, чистит ли лично Порошенко свой наградной пистолет? yanyura Повідомлень: 4687 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1199 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 13:24 mephala написав: ЛАД написав: .............

того ответа я не видел так как еще в этой ветке ковыряться мне не хватало.

но прочитав его ответ у меня сложилось стойкое убеждение что он или закончил ВУЗ при совдепии или препод попался еще той закалки. Большего бреда в рыночной экономике я еще не читал про цену. ну разве что витловские огурцы с картохой.

Так само впечатляют его выкладки по тарифам. Он же даже элементарных вещей не знает.

Интересно чем человек вообще по жизни занят с таким мышлением что ему все должны подравнять под зарплату. Так а я хочу самолет. А ну быстро мне его цену под зарплату подравняйте

По поводу обнищания. Так проведите эту грань. А то не понятно о ком вы говорите. Только четкую грань. Про брюлики я не даром вспомнил.

У нас народ прекрасно умеет выращивать на огородах и делать заготовки на зиму.

В отличии от африки у нас все растет очень хорошо.

Так что не нужно от нагнетать про голодную смерть. Не обязательно иметь бананы круглый год. То что не хотят ковыряться в земле а только в супер ходить это вообще то из другой оперы.

По поводу отопления - да это дорогое удовольствие. И народ должен это осознать.

Почему в богатой англии это понимают и зимой топят не все помещения а мы хотим и улицу отопить? Может что то в мышлении нужно менять?

Да и система субсидий есть у нас в стране. Прям уж так не замерзнут кто без работы сидит.

Я не говорил что Тетчер закрывала шахты от любви к экологии. Я говорил что она понимала что это уже изжило себя хотя народ мыслил дайте пожрать тут и сейчас. Вы походу предлагаете индустриализацию ради самой индустриализации. Что бы какой завод снесли такой же и построили. Иначе это не назвать смотря на вашу тоску за заводами которым уже по 50 лет.

Сейчас один новый завод может работать как несколько старых да еще и с меньшим количеством персонала. Проблема не в том что рушат старые заводы - их попросту не нужно в таком количестве. Проблема в том что нет стратегии развития государства что бы будем производить и какое место займем в цепи мирового производства (желательно бы мозговую часть но кто же даст) вместо всей той хрени что производили по плану цк. .............того ответа я не видел так как еще в этой ветке ковыряться мне не хватало.но прочитав его ответ у меня сложилось стойкое убеждение что он или закончил ВУЗ при совдепии или препод попался еще той закалки. Большего бреда в рыночной экономике я еще не читал про цену. ну разве что витловские огурцы с картохой.Так само впечатляют его выкладки по тарифам. Он же даже элементарных вещей не знает.Интересно чем человек вообще по жизни занят с таким мышлением что ему все должны подравнять под зарплату. Так а я хочу самолет. А ну быстро мне его цену под зарплату подравняйтеПо поводу обнищания. Так проведите эту грань. А то не понятно о ком вы говорите. Только четкую грань. Про брюлики я не даром вспомнил.У нас народ прекрасно умеет выращивать на огородах и делать заготовки на зиму.В отличии от африки у нас все растет очень хорошо.Так что не нужно от нагнетать про голодную смерть. Не обязательно иметь бананы круглый год. То что не хотят ковыряться в земле а только в супер ходить это вообще то из другой оперы.По поводу отопления - да это дорогое удовольствие. И народ должен это осознать.Почему в богатой англии это понимают и зимой топят не все помещения а мы хотим и улицу отопить? Может что то в мышлении нужно менять?Да и система субсидий есть у нас в стране. Прям уж так не замерзнут кто без работы сидит.Я не говорил что Тетчер закрывала шахты от любви к экологии. Я говорил что она понимала что это уже изжило себя хотя народ мыслил дайте пожрать тут и сейчас. Вы походу предлагаете индустриализацию ради самой индустриализации. Что бы какой завод снесли такой же и построили. Иначе это не назвать смотря на вашу тоску за заводами которым уже по 50 лет.Сейчас один новый завод может работать как несколько старых да еще и с меньшим количеством персонала. Проблема не в том что рушат старые заводы - их попросту не нужно в таком количестве. Проблема в том что нет стратегии развития государства что бы будем производить и какое место займем в цепи мирового производства (желательно бы мозговую часть но кто же даст) вместо всей той хрени что производили по плану цк.

Простите, но пост ... ниже плинтуса.

1. Столько слов в адрес zРадио и ни одного конкретного внятного указания на его ошибку. Только "элементарных вещей не знает" и остальное в том же духе. Ну такой ответ написать проще всего.

Вы отрицаете связь между ценами и зарплатами?

Кстати:

Характерным для слаборазвитых стран и, к сожалению для Украины, является низкий удельный вес затрат на рабочую силу в себестоимости производства так и оплате наемного труда в структуре ВВП. Доля оплаты труда наемных работников в ВВП Украины снизилась с 49,9% в 2013 году до 38,9 5 в 2017 году. Доля заработной платы в себестоимости украинских товаров составляет в 2017 году составляла всего 7%, тогда как в странах Западной Европы 30-45%. А это свидетельствует о чрезмерной эксплуатации украинской рабочей силы.

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Вместо модернизации промышленности, владельцы-работодатели умудряются получать сверхприбыли несмотря на высокую материалоемкость и энергоемкость производства — путем сокращения расходов на заработную плату наемного работника.



Некоторые работодатели утверждают, что у нас маленькая зарплата, потому что низкая производительность труда. Однако не следует забывать, что производительность труда на 95% зависит от работодателя: его способности эффективно организовать процесс производства, внедрить современные технологии, обучить и повысить квалификацию своего работника.

https://politeka.net/news/economics/794907-evropejskie-zarplaty-v-ukraine-pochemu-kazhdyj-chetvertyj-okazalsja-za-granju-bednosti/

Вторая часть цитаты больше для будивельника.



Ещё одна цитата не совсем по теме, но, может Вам (и другим) будет интересно:

Игорь Николаев особо отметил, что денежные зарплатные доходы министров российского правительства в 12-14 раз превышают средний показатель для занятого в экономике населения. В то время как в развитых западных странах зарплаты министров больше средних по стране всего в 4-5 раз.

https://www.klerk.ru/buh/news/181896/



2. О голодной смерти я не писал. Но Ваши "брюлики" тоже не в тему.

А Ваши призывы "все на огороды" живо напомнили об Азирове. Помнится, он тоже призывал все на огороды. Вы его горячий поклонник?

Похоже, Вы всё-таки очень хотите вернуться в средние века к натуральному хозяйству.

В Харькове надо брать участок километров за 30 и рыть погреб около подъезда в асфальте?



3. Что касается Англии.

Вы вообще-то интересовались климатом Англии?

Вы знаете, что в Лондоне в январе среднемесячная температура за 1971-2000 была 7,9/2,4 (макс./мин.), а ниже 0 была в ср. 7,4 дня. В феврале примерно то же.

В Киеве за 1973-2018 +0,5/-13,7. Отличия не наблюдаете? (цифры из Вики, статьи климат Лондона/Киева).

А вообще Вы жили в Англии, много знаете о ней?

Кстати в Израиле во многих домах (в большинстве?) вообще нет отопления.



4. "Вы походу предлагаете индустриализацию ради самой индустриализации" - опять же, где Вы такое у меня вычитали?

Тэтчер закрывала шахты исключительно из соображений экономич. эффективности.

И я не требую , "Что бы какой завод снесли такой же и построили". Опять же Вы, простите, лжёте.

Но у нас ликвидированные/пришедшие в упадок заводы знаю. Вновь построенные почти не наблюдаю. Если можете, приведите примеры.

Очень хотелось бы так же увидеть хоть один пример такого завода - "один новый завод может работать как несколько старых да еще и с меньшим количеством персонала".

С отсутствием "стратегии развития государства" согласен. Но ваши предложения об "огородах" - стратегия явно порочная.

А "мозговую часть" нам бы, может, и дали, но в большинстве случаев это требует огромных денег, кот. у нас нет. Чуть ли не единственное исключение - сфера IT, и то не все направления. Простите, но пост ... ниже плинтуса.1. Столько слов в адреси ни одноговнятного указания на его ошибку. Только "элементарных вещей не знает" и остальное в том же духе. Ну такой ответ написать проще всего.Вы отрицаете связь между ценами и зарплатами?Кстати:Вторая часть цитаты больше дляЕщё одна цитата не совсем по теме, но, может Вам (и другим) будет интересно:2. О голодной смерти я не писал. Но Ваши "брюлики" тоже не в тему.А Ваши призывы "все на огороды" живо напомнили об Азирове. Помнится, он тоже призывал все на огороды. Вы его горячий поклонник?Похоже, Вы всё-таки очень хотите вернуться в средние века к натуральному хозяйству.В Харькове надо брать участок километров за 30 и рыть погреб около подъезда в асфальте?3. Что касается Англии.Вы вообще-то интересовались климатом Англии?Вы знаете, что в Лондоне в январе среднемесячная температура за 1971-2000 была 7,9/2,4 (макс./мин.), а ниже 0 была в ср. 7,4 дня. В феврале примерно то же.В Киеве за 1973-2018 +0,5/-13,7. Отличия не наблюдаете? (цифры из Вики, статьи климат Лондона/Киева).А вообще Вы жили в Англии, много знаете о ней?Кстати в Израиле во многих домах (в большинстве?) вообще нет отопления.4. "Вы походу предлагаете индустриализацию ради самой индустриализации" - опять же, где Вы такое у меня вычитали?Тэтчер закрывала шахты исключительно из соображений экономич. эффективности.И я, "Что бы какой завод снесли такой же и построили". Опять же Вы, простите, лжёте.Но у нас ликвидированные/пришедшие в упадок заводы знаю. Вновь построенные почти не наблюдаю. Если можете, приведите примеры.Очень хотелось бы так же увидеть хоть один пример такого завода - "один новый завод может работать как несколько старых да еще и с меньшим количеством персонала".С отсутствием "стратегии развития государства" согласен. Но ваши предложения об "огородах" - стратегия явно порочная.А "мозговую часть" нам бы, может, и дали, но в большинстве случаев это требует огромных денег, кот. у нас нет. Чуть ли не единственное исключение - сфера IT, и то не все направления. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 19 чер, 2019 13:42, всього редагувалось 2 разів.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13435 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4219 раз. Подякували: 3874 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 13:32 оффсайте Минюста, в "Єдином державном реєстре юридичних осіб..." "на сей час" уже зарегистрировано 39 (тридцать девять) клонов СН, в названии которых в разных вариантах имеются слова "СЛУГА НАРОДУ", в т.ч.

"Приватні підприєства" - 9,

"Благодійни організації" - 3,

"ТОВ" - 11,

"Громадські організації" - 16.

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch , в поиске выбирать "Юридична особа", в Запите - Слуга народу.



Для сравнения - "Європейська солідарність" только 1 - "Громадська організація", и та от 03.12.2013.



Ну не хотят почему-то создавать клоны под аутсайдера На, в "Єдином державном реєстре юридичних осіб..." "на сей час" уже зарегистрировано, в названии которых в разных вариантах имеются слова "СЛУГА НАРОДУ", в т.ч."Приватні підприєства" - 9,"Благодійни організації" - 3,"ТОВ" - 11,"Громадські організації" - 16., в поиске выбирать "Юридична особа", в Запите - Слуга народу.Для сравнения -- "Громадська організація", и та yanyura Повідомлень: 4687 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1199 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3213321432153216> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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