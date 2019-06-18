Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
то у другого та третього олігарха все давно в порядку. Фірташ давненько покинув країну, хоча вплив зберігає, а може і посилює. Мисько-Мойша взагалі такий собі громадянин світу багато мав підданств після львівського дитинства, але в політику вроді явно не пхається. А Бахматюк рідний аферист, але зараз політичний вплив зменшується. Червоненко, що не вилазить зокрема з ефірів на 112, заявляв, що взагалі міське населення в Україні переважно єврейське було і якби так треба відновляти.
Востаннє редагувалось Ой+ в Сер 19 чер, 2019 12:54, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:В Киеве найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" нардеп фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.
Об этом сообщает "нардофронтовец" Антон Геращенко.
По предварительнам данным, Тымчук застрелился при чистке наградного оружия – пистолета. ________________________________________________________________ То Чечетов выглянул в окно... и... То целый министр обороны в себя шмальнет То вот так... любовно полируя заряженный ствол Опасное это дело - резкая смена лиц в верхах
Я раньше думал, что раздача наградного оружия направо и налево - это плохо. А теперь я понял, что не всё так однозначно
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 19 чер, 2019 12:55, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
да, теперь понятно что за энурез был у ЗЕкоманды по поводу досрочных выборов с такими стремительными "реформами" до октября рейтинг бы ушел в пике а тут классический случай: "нужно ковать железо не отходя от кассы"(с)
грустно бл...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Волгарь написав:.. очень напоминает Грузию 70-80-х годов, где всеобщая коррупция ..
совсем другая специфика. Приграничная торговля с элементами контрабанды (на 90%), работа в соседних Польшах, довольно много крупных с средних промпредприятий (да-да). Причем владельцы этих же промпредприятий лютуют от оттока рабочей силы закордон, но зарплату жмут. Сотрудники таможни - тупо кланы, которые не получилось выжить ни одной власти. На контрабанде отгрохали себе сиротских домиков, и пооткрывали бизнесы, вроде гостиничных и прочих - для отмывания бабосов Поэтому да - там все были за ПАПу, при нем и Гросе их трусили несильно, буквально пару месяцев перед выборами
Извините, не вижу большой разницы. Основой теневой экономики Грузии того периода была...промышленность. Многочисленные цеха, организованные под крылом Министерства местной промышленности, производили огромное количество потребительских товаров, продававшихся как в республике, так и по всему СССР. А вот далее начиналось распределение теневых доходов - милиция/региональная власть/партократы/воры в законе получали свою долю за крышевание бизнеса, нищие врачи и учителя/преподаватели - плату за лечение и учебу (поступление в ЛЮБОЙ ВУЗ стоило в зависимости от профиля от 15 до 30 тыс. рублей), чиновники любого уровня - взятки за исполнение своих прямых обязанностей, любые проверяющие органы - за закрытые глаза, зачастую даже поезда не уходили со станций, пока ж/д не получали на лапу (вплоть до осмотрщика вагонов). Почти все должности в республике ПОКУПАЛИСЬ, но человек, купивший, например, должность водителя автобуса в городском автопарке, твердо знал, что уплоченные им деньги через год-два вернутся ему в карман за счет части выручки, которой он еще и делился с начальниками. Продавец газировки, мог сказать покупателю, ждущему сдачу с 20-ти копеечной монеты (при цене стакана в 4 коп.): - Ты, что бедный? Пей без денег, дорогой! Хуже всех жили рабочие и инженеры на заводах - но и они, как тогда говорили, КРУТИЛИСЬ.
Прохожий написав:да, теперь понятно что за энурез был у ЗЕкоманды по поводу досрочных выборов с такими стремительными "реформами" до октября рейтинг бы ушел в пике а тут классический случай: "нужно ковать железо не отходя от кассы"(с)
грустно бл...
Новый еженедельный опрос группы Рейтинг, 8-12 июня
партия «Слуга народа» - 47,1% «Оппозиционная платформа - За життя» - 11,1% партия «Голос» - 8,1% «Батькивщина» - 7,3% «Европейская Солидарность» - 5,0%
antey1969 написав:В Киеве найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" нардеп фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.
Об этом сообщает "нардофронтовец" Антон Геращенко.
По предварительнам данным, Тымчук застрелился при чистке наградного оружия – пистолета. ________________________________________________________________ То Чечетов выглянул в окно... и... То целый министр обороны в себя шмальнет То вот так... любовно полируя заряженный ствол Опасное это дело - резкая смена лиц в верхах
А вот это уже тревожный звоночек, ведь:
13 января 2017
К своему 50-летнему юбилею президент Петр Порошенко получил от главы МВД Арсена Авакова пистолет Сabot Gun "Jones 1911".
ЛАД написав:............. того ответа я не видел так как еще в этой ветке ковыряться мне не хватало. но прочитав его ответ у меня сложилось стойкое убеждение что он или закончил ВУЗ при совдепии или препод попался еще той закалки. Большего бреда в рыночной экономике я еще не читал про цену. ну разве что витловские огурцы с картохой. Так само впечатляют его выкладки по тарифам. Он же даже элементарных вещей не знает. Интересно чем человек вообще по жизни занят с таким мышлением что ему все должны подравнять под зарплату. Так а я хочу самолет. А ну быстро мне его цену под зарплату подравняйте По поводу обнищания. Так проведите эту грань. А то не понятно о ком вы говорите. Только четкую грань. Про брюлики я не даром вспомнил. У нас народ прекрасно умеет выращивать на огородах и делать заготовки на зиму. В отличии от африки у нас все растет очень хорошо. Так что не нужно от нагнетать про голодную смерть. Не обязательно иметь бананы круглый год. То что не хотят ковыряться в земле а только в супер ходить это вообще то из другой оперы. По поводу отопления - да это дорогое удовольствие. И народ должен это осознать. Почему в богатой англии это понимают и зимой топят не все помещения а мы хотим и улицу отопить? Может что то в мышлении нужно менять? Да и система субсидий есть у нас в стране. Прям уж так не замерзнут кто без работы сидит. Я не говорил что Тетчер закрывала шахты от любви к экологии. Я говорил что она понимала что это уже изжило себя хотя народ мыслил дайте пожрать тут и сейчас. Вы походу предлагаете индустриализацию ради самой индустриализации. Что бы какой завод снесли такой же и построили. Иначе это не назвать смотря на вашу тоску за заводами которым уже по 50 лет. Сейчас один новый завод может работать как несколько старых да еще и с меньшим количеством персонала. Проблема не в том что рушат старые заводы - их попросту не нужно в таком количестве. Проблема в том что нет стратегии развития государства что бы будем производить и какое место займем в цепи мирового производства (желательно бы мозговую часть но кто же даст) вместо всей той хрени что производили по плану цк.
Простите, но пост ... ниже плинтуса. 1. Столько слов в адрес zРадио и ни одного конкретного внятного указания на его ошибку. Только "элементарных вещей не знает" и остальное в том же духе. Ну такой ответ написать проще всего. Вы отрицаете связь между ценами и зарплатами? Кстати:
Характерным для слаборазвитых стран и, к сожалению для Украины, является низкий удельный вес затрат на рабочую силу в себестоимости производства так и оплате наемного труда в структуре ВВП. Доля оплаты труда наемных работников в ВВП Украины снизилась с 49,9% в 2013 году до 38,9 5 в 2017 году. Доля заработной платы в себестоимости украинских товаров составляет в 2017 году составляла всего 7%, тогда как в странах Западной Европы 30-45%. А это свидетельствует о чрезмерной эксплуатации украинской рабочей силы. --------------- Вместо модернизации промышленности, владельцы-работодатели умудряются получать сверхприбыли несмотря на высокую материалоемкость и энергоемкость производства — путем сокращения расходов на заработную плату наемного работника.
Некоторые работодатели утверждают, что у нас маленькая зарплата, потому что низкая производительность труда. Однако не следует забывать, что производительность труда на 95% зависит от работодателя: его способности эффективно организовать процесс производства, внедрить современные технологии, обучить и повысить квалификацию своего работника.
Ещё одна цитата не совсем по теме, но, может Вам (и другим) будет интересно:
Игорь Николаев особо отметил, что денежные зарплатные доходы министров российского правительства в 12-14 раз превышают средний показатель для занятого в экономике населения. В то время как в развитых западных странах зарплаты министров больше средних по стране всего в 4-5 раз.
2. О голодной смерти я не писал. Но Ваши "брюлики" тоже не в тему. А Ваши призывы "все на огороды" живо напомнили об Азирове. Помнится, он тоже призывал все на огороды. Вы его горячий поклонник? Похоже, Вы всё-таки очень хотите вернуться в средние века к натуральному хозяйству. В Харькове надо брать участок километров за 30 и рыть погреб около подъезда в асфальте?
3. Что касается Англии. Вы вообще-то интересовались климатом Англии? Вы знаете, что в Лондоне в январе среднемесячная температура за 1971-2000 была 7,9/2,4 (макс./мин.), а ниже 0 была в ср. 7,4 дня. В феврале примерно то же. В Киеве за 1973-2018 +0,5/-13,7. Отличия не наблюдаете? (цифры из Вики, статьи климат Лондона/Киева). А вообще Вы жили в Англии, много знаете о ней? Кстати в Израиле во многих домах (в большинстве?) вообще нет отопления.
4. "Вы походу предлагаете индустриализацию ради самой индустриализации" - опять же, где Вы такое у меня вычитали? Тэтчер закрывала шахты исключительно из соображений экономич. эффективности. И я не требую, "Что бы какой завод снесли такой же и построили". Опять же Вы, простите, лжёте. Но у нас ликвидированные/пришедшие в упадок заводы знаю. Вновь построенные почти не наблюдаю. Если можете, приведите примеры. Очень хотелось бы так же увидеть хоть один пример такого завода - "один новый завод может работать как несколько старых да еще и с меньшим количеством персонала". С отсутствием "стратегии развития государства" согласен. Но ваши предложения об "огородах" - стратегия явно порочная. А "мозговую часть" нам бы, может, и дали, но в большинстве случаев это требует огромных денег, кот. у нас нет. Чуть ли не единственное исключение - сфера IT, и то не все направления.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 19 чер, 2019 13:42, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
На оффсайте Минюста, в "Єдином державном реєстре юридичних осіб..." "на сей час" уже зарегистрировано 39 (тридцать девять) клонов СН, в названии которых в разных вариантах имеются слова "СЛУГА НАРОДУ", в т.ч. "Приватні підприєства" - 9, "Благодійни організації" - 3, "ТОВ" - 11, "Громадські організації" - 16. https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, в поиске выбирать "Юридична особа", в Запите - Слуга народу.
Для сравнения - "Європейська солідарність" только 1 - "Громадська організація", и та от 03.12.2013. Ну не хотят почему-то создавать клоны под аутсайдера