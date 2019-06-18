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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3213321432153216 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.9 5 131 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 22% 29 Громадянська позиція 5% 7 Європейська Солідарність 28% 37 Опозиційна платформа - За життя 5% 6 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 5% 6 Сила і честь 2% 2 Слуга народу 24% 31 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 5 Всього голосів : 131 Додано: Сер 19 чер, 2019 13:37 mephala написав: ЛАД написав: mephala

Простите за задержку с ответом. Долго не отвечал, т.к. не хотел писать сгоряча.

Но я трижды перечитал Ваши посты viewtopic.php?p=4686832#p4686832 и

Ответы очень слабо аргументированы, особенно 2и 3-й. Много демагогических перекручиваний и искажений моих аргументов и высказываний.

Такие посты мог написать

- неумный человек. Не похоже, я о Вас более высокого мнения.

- человек не сумевший / не захотевший понять мои посты.

- человек, ослеплённый какими-то идеями (антикоммунизм, русо- и советофобии, национализм, что-то ещё) и не способный/не желающий увидеть и понять, что могут быть несколько другие взгляды.

В любом из этих случаев любая дискуссия теряет смысл.

Если хотите продолжать, прошу серьёзную (убедительную) аргументацию и ответы на вопросы оппонента, а не на Ваши мысли о них.

В этом случае буду рад продолжить разговор.

Если нет, то не вижу смысла.

Спасибо за беседу. Простите за задержку с ответом. Долго не отвечал, т.к. не хотел писать сгоряча.Но я трижды перечитал Ваши посты viewtopic.php?p=4686817#p4686817 viewtopic.php?p=4686839#p4686839 и, к сожалению, первоначальное впечатление не изменилось.Ответы очень слабо аргументированы, особенно 2и 3-й. Много демагогических перекручиваний и искажений моих аргументов и высказываний.Такие посты мог написать- неумный человек. Не похоже, я о Вас более высокого мнения.- человек не сумевший / не захотевший понять мои посты.- человек, ослеплённый какими-то идеями (антикоммунизм, русо- и советофобии, национализм, что-то ещё) и не способный/не желающий увидеть и понять, что могут быть несколько другие взгляды.В любом из этих случаев любая дискуссия теряет смысл.Если хотите продолжать, прошу серьёзную (убедительную) аргументацию и ответы на вопросы оппонента, а не на Ваши мысли о них.В этом случае буду рад продолжить разговор.Если нет, то не вижу смысла.Спасибо за беседу.

так дискуссия изначально не могла закончится чем то определенным. это всего лишь обмен мнениями.

кстати я уже писал в какой то из веток что нужно учится у Израиля поднимать страну с нуля. Вот у кого нужно учиться делать монолитное общество при том что шла куча волн репатриантов с разных стран с разными укладами жизни.



ЗЫ

Так что это еще нужно разобраться кто чем ослеплен так дискуссия изначально не могла закончится чем то определенным. это всего лишь обмен мнениями.кстати я уже писал в какой то из веток что нужно учится у Израиля поднимать страну с нуля. Вот у кого нужно учиться делать монолитное общество при том что шла куча волн репатриантов с разных стран с разными укладами жизни.ЗЫТак что это еще нужно разобраться кто чем ослеплен

Обмен мнениями может приводить к разным результатам.

1. Прояснение позиций сторон.

2. Сближение позиций в результате обсуждения.

3. приход к более-менее согласованному мнению/решению.

3 вариант самый хороший.

Но для этого нужна доброжелательная и добросовестная дискуссия.

Первое у нас с Вами, вроде, получилось. Второе не очень.

Я в ответах эти моменты отметил. Вы достаточно много приписываете мне неизвестно откуда взятые взгляды и/или передёргиваете. А потом спорите совсем не со мной.

Я, вроде, такого не допускал.

Так что об ослеплении не ко мне. Попробуйте всё же разобраться в себе. Обмен мнениями может приводить к разным результатам.1. Прояснение позиций сторон.2. Сближение позиций в результате обсуждения.3. приход к более-менее согласованному мнению/решению.3 вариант самый хороший.Но для этого нужна доброжелательная и добросовестная дискуссия.Первое у нас с Вами, вроде, получилось. Второе не очень.Я в ответах эти моменты отметил. Вы достаточно много приписываете мне неизвестно откуда взятые взгляды и/или передёргиваете. А потом спорите совсем не со мной.Я, вроде, такого не допускал.Так что об ослеплении не ко мне. Попробуйте всё же разобраться в себе.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13435 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4219 раз. Подякували: 3874 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 13:43 Вкладчик1234 написав: Я раньше думал, что раздача наградного оружия направо и налево - это плохо.

А теперь я понял, что не всё так однозначно Я раньше думал, что раздача наградного оружия направо и налево - это плохо.А теперь я понял, что не всё так однозначно

Намекаете, что этот флэшмоб поддержат однопартийцы ? Включая руководство ? Намекаете, что этот флэшмоб поддержат однопартийцы ? Включая руководство ? moniks Повідомлень: 1230 З нами з: 27.08.14 Подякував: 858 раз. Подякували: 210 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 13:47 moniks написав: Вкладчик1234 написав: Я раньше думал, что раздача наградного оружия направо и налево - это плохо.

А теперь я понял, что не всё так однозначно Я раньше думал, что раздача наградного оружия направо и налево - это плохо.А теперь я понял, что не всё так однозначно

Намекаете, что этот флэшмоб поддержат однопартийцы ? Включая руководство ? Намекаете, что этот флэшмоб поддержат однопартийцы ? Включая руководство ?

Уже представляю, как несется по всем Фейсбукам и Твиттерам "#шмальнисебянабис" Уже представляю, как несется по всем Фейсбукам и Твиттерам "#шмальнисебянабис" antey1969 1

Повідомлень: 8369 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1003 раз. Подякували: 2245 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 13:51 Starikan написав: .............

Мир может принести только полная капитуляция Украины перед рашкой и днрами.

Если уставший от войны нарiд этого хочет - он это и получит.

"Лучше рабство, чем война" (с). .............Мир может принести только полная капитуляция Украины перед рашкой и днрами.Если уставший от войны нарiд этого хочет - он это и получит."Лучше рабство, чем война" (с).

Т.е. единственный вариант - вечная война?

Тогда не удивляйтесь, что молодёжь будет уезжать из Украины. Т.е. единственный вариант - вечная война?Тогда не удивляйтесь, что молодёжь будет уезжать из Украины.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13435 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4219 раз. Подякували: 3874 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 14:00 andrijk777 написав: ......

Дуже вдячний за такі факти. А то вже надоїли нитики, які ниють що в Україні дітей народжують заради грошей. Напевне самі мають 0-1 дітей. ......Дуже вдячний за такі факти. А то вже надоїли нитики, які ниють що в Україні дітей народжують заради грошей. Напевне самі мають 0-1 дітей.

Вы правы.

В Украине детей не рожают даже ради тех "огромных" выплат на детей. Вы правы.В Украине детей не рожают даже ради тех "огромных" выплат на детей.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13435 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4219 раз. Подякували: 3874 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 14:02 Frant написав: ........

Страждалець))))

"Нечего на зеркало пенять, колі рожа крива!" ........Страждалець))))"Нечего на зеркало пенять, колі рожа крива!"

Когда рожа крива не так страшно.

А вот, когда мозги кривые... Или вообще их нет. Когда рожа крива не так страшно.А вот, когда мозги кривые... Или вообще их нет.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13435 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4219 раз. Подякували: 3874 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 14:03 flyman написав: Ой+ написав: zРадио написав: Династийность, возможно, на Западе и выше - не изучал этот вопрос, не знаю.

А что касается олигархов - есть и на Западе такие. Там меньшая концентрация тяжелой промышленности - это факт, но зато самая "интересная" таможня. Династийность, возможно, на Западе и выше - не изучал этот вопрос, не знаю.А что касается олигархов - есть и на Западе такие. Там меньшая концентрация тяжелой промышленности - это факт, но зато самая "интересная" таможня.



Певна кастовість дійсно має місце, але не в абсолюті і в інших регіонах також є щось подібне.

Олігархів із ЗУ хватає - Бахматюк, Фірташ, Фрідман (можливо напряму не в політиці) та ряд інших не дотягуючих до доларових мільярдів. Певна кастовість дійсно має місце, але не в абсолюті і в інших регіонах також є щось подібне.Олігархів із ЗУ хватає - Бахматюк, Фірташ, Фрідман (можливо напряму не в політиці) та ряд інших не дотягуючих до доларових мільярдів.

вони точно украiнцi?

чи такi як Зе? вони точно украiнцi?чи такi як Зе?



Никакой ксенофобии и антисемитизма - ни-ни

Никогда такого не было, и вот опять (с) Ура-патриоты в своем духе Никакой ксенофобии и антисемитизма - ни-ниНикогда такого не было, и вот опять (с) Ура-патриоты в своем духе zРадио

Повідомлень: 2526 З нами з: 02.05.18 Подякував: 725 раз. Подякували: 1678 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 14:06 ЛАД написав: Starikan написав: .............

Мир может принести только полная капитуляция Украины перед рашкой и днрами.

Если уставший от войны нарiд этого хочет - он это и получит.

"Лучше рабство, чем война" (с). .............Мир может принести только полная капитуляция Украины перед рашкой и днрами.Если уставший от войны нарiд этого хочет - он это и получит."Лучше рабство, чем война" (с).

Т.е. единственный вариант - вечная война?

Тогда не удивляйтесь, что молодёжь будет уезжать из Украины. Т.е. единственный вариант - вечная война?Тогда не удивляйтесь, что молодёжь будет уезжать из Украины.

Старики развязывают войну, а умирать идут молодые.(С)

И вывод:

Если на войну отправить стариков, она быстро закончится. Старики развязывают войну, а умирать идут молодые.(С)И вывод:Если на войну отправить стариков, она быстро закончится. antey1969 1

Повідомлень: 8369 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1003 раз. Подякували: 2245 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 14:07 airmax78 написав: ........

Заменим слово реанимировать на расконсервировать и поставить на боевое дежурство. Всего с 2014 прставлено 60 комплексов. Да, за счет Пороха. Да, Коломойский на такое из своих собственных денех не потратит ни копейки. Про Зеленского вообще молчу. Готовьте деньги для Бени, кстати. Его аппетиты растут с каждым днем. ........Заменим слово реанимировать на расконсервировать и поставить на боевое дежурство. Всего с 2014 прставлено 60 комплексов. Да, за счет Пороха. Да, Коломойский на такое из своих собственных денех не потратит ни копейки. Про Зеленского вообще молчу. Готовьте деньги для Бени, кстати. Его аппетиты растут с каждым днем.

Вы когда-нибудь занимались расконсервацией техники в армии?

Не С-300, а чего попроще?

Мне когда-то (ещё в советские времена) пришлось. И она простояла не 30 лет. Вы когда-нибудь занимались расконсервацией техники в армии?Не С-300, а чего попроще?Мне когда-то (ещё в советские времена) пришлось. И она простояла не 30 лет.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13435 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4219 раз. Подякували: 3874 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 14:08 flyman написав: zРадио написав: antey1969 написав: Зря Вы так.

Поймите уже, что на Западной Украине низовая коррупция - это как само собой разумеющееся. У них там все построено на клановости. Это семья врачей, то - семья налоговиков, далее - семья ремонтников авто... И т. д.

У них даже женятся обычно только на примерно равных по доходу, а как же иначе?

Там нет олигархов, вместо них сидят многочисленные семейки на потоках.

А Вы вдруг этим возмущены. Это же противоречит самой их концепции мирового устройства Зря Вы так.Поймите уже, что на Западной Украине низовая коррупция - это как само собой разумеющееся. У них там все построено на клановости. Это семья врачей, то - семья налоговиков, далее - семья ремонтников авто... И т. д.У них даже женятся обычно только на примерно равных по доходу, а как же иначе?Там нет олигархов, вместо них сидят многочисленные семейки на потоках.А Вы вдруг этим возмущены. Это же противоречит самой их концепции мирового устройства



Тут я вас не поддержу (хотя и понимаю, что во многом это троллинг )



И на Западе, и на Востоке, и на Юге, и на Севере коррупция и клановость одинаково высока. Династийность, возможно, на Западе и выше - не изучал этот вопрос, не знаю.



А что касается олигархов - есть и на Западе такие. Там меньшая концентрация тяжелой промышленности - это факт, но зато самая "интересная" таможня.



Тот, который упал с лошади и умер - забыл фамилию - он же был самым настоящим олигархом Западной Украины. Да и латифундисты там есть - земля то хорошая.



В облом перелистывать список Форбс (а у нас 90% сверхбогатых людей - олигархи, а не просто бизнесмены), но я не сомневаюсь, что с Западной там будет немало людей Тут я вас не поддержу (хотя и понимаю, что во многом это троллингИ на Западе, и на Востоке, и на Юге, и на Севере коррупция и клановость одинаково высока. Династийность, возможно, на Западе и выше - не изучал этот вопрос, не знаю.А что касается олигархов - есть и на Западе такие. Там меньшая концентрация тяжелой промышленности - это факт, но зато самая "интересная" таможня.Тот, который упал с лошади и умер - забыл фамилию - он же был самым настоящим олигархом Западной Украины. Да и латифундисты там есть - земля то хорошая.В облом перелистывать список Форбс (а у нас 90% сверхбогатых людей - олигархи, а не просто бизнесмены), но я не сомневаюсь, что с Западной там будет немало людей

ще один манiпулятор, який кумiвство перепутав з корупцiею.

Але кумiвство побачив тiльки чомусь на ЗУ.

Але в комнанди Зе нiякого кумiвства, нi-нi, да нi разу, жодного кума, жодного колеги з Квартала.



Але якщо кумiвство це корупцiя, то Зе- корупцiонер.

Л - Логiка!



мало зради, наливай ще! ще один манiпулятор, який кумiвство перепутав з корупцiею.Але кумiвство побачив тiльки чомусь на ЗУ.Але в комнанди Зе нiякого кумiвства, нi-нi, да нi разу, жодного кума, жодного колеги з Квартала.Але якщо кумiвство це корупцiя, то Зе- корупцiонер.Л - Логiка!мало зради, наливай ще!



Подлец, если ты считаешь, что комментарии никто не читает, то ты ошибаешься! Взять и тупо переврать написанное - это нужно вообще кукушонком поехать



Я пишу, что по всей Украине одинаково - он от моего имени клевещет, что только в ЗУ... Вот тебе и Л - логика... Подлец, если ты считаешь, что комментарии никто не читает, то ты ошибаешься! Взять и тупо переврать написанное - это нужно вообще кукушонком поехатьЯ пишу, что по всей Украине одинаково - он от моего имени клевещет, что только в ЗУ... Вот тебе и Л - логика... zРадио

Повідомлень: 2526 З нами з: 02.05.18 Подякував: 725 раз. Подякували: 1678 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3213321432153216 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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