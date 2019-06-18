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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3214321532163217

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 132
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
22%
29
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
29%
38
Опозиційна платформа - За життя
5%
6
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
6
Сила і честь
2%
2
Слуга народу
23%
31
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:09

Цигарковий барига, замість шоколадного???

""В списке Зеленского всплывает все больше и больше неоднозначных, мягко говоря, личностей. И, пожалуй, самый мутный тут персонаж – мафовик-сигаретчик Андрей Холодов. Который, при ближайшем рассмотрении, является тесно связанным с Виктором Медведчуком", – заявил источник.

По информации журналистов, кандидата внедряли в партию "Слуга народа" по спланированному сценарию.

"Холодов является представителем Медведчука в команде Зеленского. Таким образом опытный политик "раскладывает яйца по корзинам". Не удивлюсь, если в списке "Слуги народа" всплывут и другие его люди", – сообщил источник.

Ранее СМИ сообщали, что включенный под 22-м номером в список партии Зеленского Андрей Холодов тесно связан с рынком столичных МАФов. После этого его стали называть "сигаретной барыгой"."

https://uainfo.org/blogosphere/politika ... sluga.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:36

  ЛАД написав:
  Starikan написав:.............
Мир может принести только полная капитуляция Украины перед рашкой и днрами.
Если уставший от войны нарiд этого хочет - он это и получит.
"Лучше рабство, чем война" (с).

Т.е. единственный вариант - вечная война?
Тогда не удивляйтесь, что молодёжь будет уезжать из Украины.


Нет, конечно же надо срочно стать на колени перед кремлевским карликом и попросить прощения!
Никак иначе!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:42

Re: Політичні дискусії

Видели сегодняшние рейтинги? Я чисто чтоб поржать спрашиваю :)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:43

  Оранжевый-хит сезона написав:Видели сегодняшние рейтинги? Я чисто чтоб поржать спрашиваю :)

наши выиграют
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:44

  Sommer написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав:.............
Мир может принести только полная капитуляция Украины перед рашкой и днрами.
Если уставший от войны нарiд этого хочет - он это и получит.
"Лучше рабство, чем война" (с).

Т.е. единственный вариант - вечная война?
Тогда не удивляйтесь, что молодёжь будет уезжать из Украины.


Нет, конечно же надо срочно стать на колени перед кремлевским карликом и попросить прощения!
Никак иначе!

А нiчо що за 1 рiк в ДТП гине бiльше людей, чим в АТО!
Може заборонити авто?
Що там в методичцi?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:44

  zРадио написав:Точно такой же трюк применяется и на рос-ТВ, куда намеренно приглашают неадекватных представителей Украины, чтобы выставить всю украинскую нацию дураками!


Да, мы тебе верим, ты действительно живешь в Украине и совсем не смотришь росТВ.

Верим, конечно же.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:46

  Tegularius написав:
  Sommer написав:Обьясню на пальцах, пока я добрый - спрос рождает предложение. Поэтому в Норвегию не повезут дешевую футболку на один сезон или Samsung собранный в Беларуси (или творение Samsoang дедушки Ляна). А в Украину повезут.


Если норвегу вдруг приспичит заиметь дешевую футболку на один сезон или Samsoand дедушки Ляна, что ему мешает заказать это на Али?


А смысл? Тем более Samsoang ему там не продадут, у них контроль за нарушениями торговых марок.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:48

  Yuri_T написав:
  Sommer написав:
  airmax78 написав:Ну вот что тут возразить?
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5280180398


Красиво. Но бесполезно, до зефанатов не дойдет.

рано или поздно - дойдёт.
как их всех поимели телевизором.


Вряд ли. "Ва всьом винаваты папередники! Яценюк вон себе 50 вилл во Флориде купил!" и т.д.

Если было бы куда доходить - не было бы 75%.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:52

  Мизантрóп написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Видели сегодняшние рейтинги? Я чисто чтоб поржать спрашиваю :)

наши выиграют

остаточне нит цыничному барыге :)
Оранжевый-хит сезона
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