Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
""В списке Зеленского всплывает все больше и больше неоднозначных, мягко говоря, личностей. И, пожалуй, самый мутный тут персонаж – мафовик-сигаретчик Андрей Холодов. Который, при ближайшем рассмотрении, является тесно связанным с Виктором Медведчуком", – заявил источник.
По информации журналистов, кандидата внедряли в партию "Слуга народа" по спланированному сценарию.
"Холодов является представителем Медведчука в команде Зеленского. Таким образом опытный политик "раскладывает яйца по корзинам". Не удивлюсь, если в списке "Слуги народа" всплывут и другие его люди", – сообщил источник.
Ранее СМИ сообщали, что включенный под 22-м номером в список партии Зеленского Андрей Холодов тесно связан с рынком столичных МАФов. После этого его стали называть "сигаретной барыгой"."
Starikan написав:............. Мир может принести только полная капитуляция Украины перед рашкой и днрами. Если уставший от войны нарiд этого хочет - он это и получит. "Лучше рабство, чем война" (с).
Т.е. единственный вариант - вечная война? Тогда не удивляйтесь, что молодёжь будет уезжать из Украины.
Нет, конечно же надо срочно стать на колени перед кремлевским карликом и попросить прощения! Никак иначе!
А нiчо що за 1 рiк в ДТП гине бiльше людей, чим в АТО! Може заборонити авто? Що там в методичцi?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Sommer написав:Обьясню на пальцах, пока я добрый - спрос рождает предложение. Поэтому в Норвегию не повезут дешевую футболку на один сезон или Samsung собранный в Беларуси (или творение Samsoang дедушки Ляна). А в Украину повезут.
Если норвегу вдруг приспичит заиметь дешевую футболку на один сезон или Samsoand дедушки Ляна, что ему мешает заказать это на Али?
А смысл? Тем более Samsoang ему там не продадут, у них контроль за нарушениями торговых марок.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.