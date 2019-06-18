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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 133
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
22%
29
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
29%
38
Опозиційна платформа - За життя
5%
6
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
6
Сила і честь
2%
2
Слуга народу
24%
32
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:05

  freeze написав:Это сборище клоунов просто дискредитирует страну.


А кто там еще из клоунов, кроме Зе?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:13

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Кстати покойный Тимчук тоже делал сегодня два дела одновременно - работал в Раде и дома занимался пистолетом.
не исключено,что только два :wink:
п.с.
Кожен українець постраждав від російської агресії. Відповідно до міжнародного права, РФ має відшкодувати заподіяну шкоду. Суми компенсацій становлять від 3 тисяч євро кожному українцю. Зараз вже арештовано 3,5 мільярдів доларів, що належать РФ. Подавайте заявку і ми безкоштовно допоможемо отримати Ваші гроші.
Деталі на сайті: spilnasprava.org.ua
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:14

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:
  freeze написав:Это сборище клоунов просто дискредитирует страну.


А кто там еще из клоунов, кроме Зе?


307 -15 присутствующих в зале Рады ＝ 292 клоуна
Только фокусники могут быть невидимыми и голосовать одновременно.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:14

  ЛАД написав:
  Starikan написав: Мир может принести только полная капитуляция Украины перед рашкой и днрами.
Если уставший от войны нарiд этого хочет - он это и получит.
"Лучше рабство, чем война" (с).
Т.е. единственный вариант - вечная война?
Тогда не удивляйтесь, что молодёжь будет уезжать из Украины.

Я не удивляюсь и вообще не испытываю по этому поводу никаких эмоций.
Вполне объективный процесс. Война, конечно, играет определенную роль, но не решающую.
Вся Восточная Европа (и не только) рвется в богатые страны, тут уже приводили примеры.

Вообще-то есть и другой способ - отказ от аннексированных территорий. Грузины, во всяком случае де-факто, смирились с потерей Абхазии и Ю.Осетии. Есть еще вариант Приднестровья.
Но такой вариант еще менее реален.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:38

  freeze написав:В Раде сегодня было зарегистрировано 307 депутатов, по факту присутствовало человек 15.
Это сборище клоунов просто дискредитирует страну.

Кстати покойный Тимчук тоже делал сегодня два дела одновременно - работал в Раде и дома занимался пистолетом.

а що при Зе буде по iншому?
ах да, можна буде в Раду в труселях заходить...
а ну зйомки Квартала та Слуги народа можна прямо залi ВРУ проводити, пiд час сесiй та засiдань..
два в одном.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:43

  freeze написав:В Раде сегодня было зарегистрировано 307 депутатов, по факту присутствовало человек 15.
Это сборище клоунов просто дискредитирует страну.

Кстати покойный Тимчук тоже делал сегодня два дела одновременно - работал в Раде и дома занимался пистолетом.

Так это уже второй день такое:
18.06.19 22:43
Рисунки Мороко и рука Звягильского на колене Савченко, - день работы ВР 18 июня. ФОТОрепортаж

https://censor.net.ua/photo_news/313297 ... toreportaj
19.06.19 12:03
"Забили на работу": Пустой зал Рады при 307 зарегистрированных депутатах. ФОТОфакт

https://censor.net.ua/news/3133038/zabi ... h_fotofakt

И кто-то на полном серьезе будет продолжать утверждать, что эта Рада работает и ее нельзя разгонять?

Интересно послушать budivelnik и др. работодателей, сколько времени они платили бы зарплату и держали у себя на работе своих подчиненных, которые выходили бы на работу так, как ВР?
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:44

  flyman написав:
  freeze написав:В Раде сегодня было зарегистрировано 307 депутатов, по факту присутствовало человек 15.
Это сборище клоунов просто дискредитирует страну.

Кстати покойный Тимчук тоже делал сегодня два дела одновременно - работал в Раде и дома занимался пистолетом.

а що при Зе буде по iншому?


А откуда вы знаете как будет через пять лет ))
С вашими талантами да на рынок фьючерсов или валютный рынок ))
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:47

  flyman написав:
  Sommer написав:
  ЛАД написав:Т.е. единственный вариант - вечная война?
Тогда не удивляйтесь, что молодёжь будет уезжать из Украины.


Нет, конечно же надо срочно стать на колени перед кремлевским карликом и попросить прощения!
Никак иначе!

А нiчо що за 1 рiк в ДТП гине бiльше людей, чим в АТО!
Може заборонити авто?


Проти них ніяких заперечень, бо ДТП не протистоять "рузькому миру".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:49

  freeze написав:
  flyman написав:
  freeze написав:В Раде сегодня было зарегистрировано 307 депутатов, по факту присутствовало человек 15.
Это сборище клоунов просто дискредитирует страну.

Кстати покойный Тимчук тоже делал сегодня два дела одновременно - работал в Раде и дома занимался пистолетом.

а що при Зе буде по iншому?


А откуда вы знаете как будет через пять лет ))
С вашими талантами да на рынок фьючерсов или валютный рынок ))

Шта, 5 лет!!!!!!

А ти що Ванга?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:50

  Sommer написав:
  flyman написав:
  Sommer написав:
Нет, конечно же надо срочно стать на колени перед кремлевским карликом и попросить прощения!
Никак иначе!

А нiчо що за 1 рiк в ДТП гине бiльше людей, чим в АТО!
Може заборонити авто?


Проти них ніяких заперечень, бо ДТП не протистоять "рузькому миру".


ЛАД та Ко бачать трагедiю, в тому що люди захищають державу,
а з ситуацiею на дорогах чомусь зраду не роздувають, мабуть тому, що (Чорновiл, Кузьма...) а в Рашi з цим ще гiрше.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 19 чер, 2019 16:53, всього редагувалось 4 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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