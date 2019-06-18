Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Кстати покойный Тимчук тоже делал сегодня два дела одновременно - работал в Раде и дома занимался пистолетом.
не исключено,что только два п.с. Кожен українець постраждав від російської агресії. Відповідно до міжнародного права, РФ має відшкодувати заподіяну шкоду. Суми компенсацій становлять від 3 тисяч євро кожному українцю. Зараз вже арештовано 3,5 мільярдів доларів, що належать РФ. Подавайте заявку і ми безкоштовно допоможемо отримати Ваші гроші. Деталі на сайті: spilnasprava.org.ua
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Starikan написав: Мир может принести только полная капитуляция Украины перед рашкой и днрами. Если уставший от войны нарiд этого хочет - он это и получит. "Лучше рабство, чем война" (с).
Т.е. единственный вариант - вечная война? Тогда не удивляйтесь, что молодёжь будет уезжать из Украины.
Я не удивляюсь и вообще не испытываю по этому поводу никаких эмоций. Вполне объективный процесс. Война, конечно, играет определенную роль, но не решающую. Вся Восточная Европа (и не только) рвется в богатые страны, тут уже приводили примеры.
Вообще-то есть и другой способ - отказ от аннексированных территорий. Грузины, во всяком случае де-факто, смирились с потерей Абхазии и Ю.Осетии. Есть еще вариант Приднестровья. Но такой вариант еще менее реален.
freeze написав:В Раде сегодня было зарегистрировано 307 депутатов, по факту присутствовало человек 15. Это сборище клоунов просто дискредитирует страну.
Кстати покойный Тимчук тоже делал сегодня два дела одновременно - работал в Раде и дома занимался пистолетом.
а що при Зе буде по iншому? ах да, можна буде в Раду в труселях заходить... а ну зйомки Квартала та Слуги народа можна прямо залi ВРУ проводити, пiд час сесiй та засiдань.. два в одном.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
freeze написав:В Раде сегодня было зарегистрировано 307 депутатов, по факту присутствовало человек 15. Это сборище клоунов просто дискредитирует страну.
Кстати покойный Тимчук тоже делал сегодня два дела одновременно - работал в Раде и дома занимался пистолетом.
а що при Зе буде по iншому?
А откуда вы знаете как будет через пять лет )) С вашими талантами да на рынок фьючерсов или валютный рынок ))
Шта, 5 лет!!!!!!
А ти що Ванга?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Sommer написав: Нет, конечно же надо срочно стать на колени перед кремлевским карликом и попросить прощения! Никак иначе!
А нiчо що за 1 рiк в ДТП гине бiльше людей, чим в АТО! Може заборонити авто?
Проти них ніяких заперечень, бо ДТП не протистоять "рузькому миру".
ЛАД та Ко бачать трагедiю, в тому що люди захищають державу, а з ситуацiею на дорогах чомусь зраду не роздувають, мабуть тому, що (Чорновiл, Кузьма...) а в Рашi з цим ще гiрше.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 19 чер, 2019 16:53, всього редагувалось 4 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.