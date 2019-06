Додано: Сер 19 чер, 2019 16:58

flyman написав: ..

розжигатель детектед, мол ЗУ - однi корупцiонери, а решта Украiни - святi люди



закусывайте, неуважаемый, я писал о сотрудниках таможни. Если вы знаете хоть одного нищего сотрудника львовской таможни со стажем больше пяти лет, please let me know.Я таких не видел. В Новике/Луцке та же историяэто то, что называется "коррупция с низов"и я нигде не писал, например, что на румынской/русской/... ситуация лучше