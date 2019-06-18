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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 32173218321932203221>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 133
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
22%
29
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
29%
38
Опозиційна платформа - За життя
5%
6
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
6
Сила і честь
2%
2
Слуга народу
24%
32
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:51

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:ах да, можна буде в Раду в труселях заходить...


Труси для трусів

Зображення
До речі, чого трясе фрау:
Зеленский отличился странным заявлением о встрече Порошенко с Меркель https://fakty.ua/309043-zelenskij-otlic ... rkel-video Во время вопросов от журналистов Зеленского спросили, что он думает о доказательствах присутствия российских танков, которые представили США на встрече с Порошенко и Меркель.
«Я не знал, что госпожа канцлер встречалась с господином Порошенко, но это дело госпожи канцлера, это нормально. Но на высшем уровне госпожа канцлер сегодня встречается с президентом Украины», — сказал Зеленский.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:53

  freeze написав:
Sommer написав:
  freeze написав:Это сборище клоунов просто дискредитирует страну.


А кто там еще из клоунов, кроме Зе?


307 -15 присутствующих в зале Рады ＝ 292 клоуна


И что, есть видео, как они хером на пианино играют? Ну или хотя бы Украину с порноактрисой сравнивают?

Интересно же.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:54

  Sommer написав:
  zРадио написав:Точно такой же трюк применяется и на рос-ТВ, куда намеренно приглашают неадекватных представителей Украины, чтобы выставить всю украинскую нацию дураками!


Да, мы тебе верим, ты действительно живешь в Украине и совсем не смотришь росТВ.

Верим, конечно же.


А что, ютуб уже запретили? Ты никак из Китая свои бредни строчишь? :mrgreen:

Соловей доступен в интернете, и я иногда включаю его в качестве фона, чтобы иметь представление о настроениях и планах россии в отношении Украины.

Так вот украинские гости вроде Ковтуна там неграмотные и алогичные. Думаешь, в этом нет пропагандистской цели показать всех украинцев тупыми?
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:57

Парубий срочно закрыл заседание Верховной Рады, так как Тымчук целый час продолжал активно участвовать в голосовании после смерти...
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:58

  Вкладчик1234 написав:Парубий срочно закрыл заседание Верховной Рады, так как Тымчук целый час продолжал активно участвовать в голосовании после смерти...

:idea:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:58

  flyman написав:..
розжигатель детектед, мол ЗУ - однi корупцiонери, а решта Украiни - святi люди

як там "Саша-стоматолог", невже западенець?

закусывайте, неуважаемый, я писал о сотрудниках таможни. Если вы знаете хоть одного нищего сотрудника львовской таможни со стажем больше пяти лет, please let me know.
Я таких не видел. В Новике/Луцке та же история
это то, что называется "коррупция с низов"
и я нигде не писал, например, что на румынской/русской/... ситуация лучше
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:59

  Вкладчик1234 написав:Парубий срочно закрыл заседание Верховной Рады, так как Тымчук целый час продолжал активно участвовать в голосовании после смерти...

цiкаво, як Зе збираеться через iнтернет керувати...
як можна буде переконатися, що то СН голосували, а не гастролери-клоуни в трулях?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:00

  flyman написав:
  freeze написав:
  flyman написав:а що при Зе буде по iншому?


А откуда вы знаете как будет через пять лет ))
С вашими талантами да на рынок фьючерсов или валютный рынок ))

Шта, 5 лет!!!!!!

А ти що Ванга?


Да тебе предстоят ацкие муки, щё 5 лет.
Поставь в закладки мой прогноз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:02

  sequence написав:
  flyman написав:..
розжигатель детектед, мол ЗУ - однi корупцiонери, а решта Украiни - святi люди

як там "Саша-стоматолог", невже западенець?

закусывайте, неуважаемый, я писал о сотрудниках таможни. Если вы знаете хоть одного нищего сотрудника львовской таможни со стажем больше пяти лет, please let me know.
Я таких не видел. В Новике/Луцке та же история
это то, что называется "коррупция с низов"
и я нигде не писал, например, что на румынской/русской/... ситуация лучше

таможня на ЗУ? бiльше кордона нема нiде?
"Саша-стоматолог", невже западенець?
чи зараз знов "ксенофобiю та антисемiтизм" будете шити?

п.с.
тобi скажу по секрету Полiшинеля, що ЗУ виглядае багатше,
тому що бiльше працюе, та менше пропивае.

Навiть остання дупомойша з Кракова майе хату з свiжим ремонтом, прибраним подвiр"ям, а не як в руськом мiре.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 19 чер, 2019 17:15, всього редагувалось 3 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:03

  Волгарь написав:..
Извините, не вижу большой разницы. ..
вы вообще не то пишете - какие покупки рабочих мест, вы о чем. У нас такого нет и не было - разве что на таможне. Но это максимум десятки рабочих мест в год.
это надо видеть и чувствовать - я не могу все объяснить словами
Востаннє редагувалось sequence в Сер 19 чер, 2019 17:07, всього редагувалось 1 раз.
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