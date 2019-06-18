Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:ах да, можна буде в Раду в труселях заходить...
Труси для трусів
До речі, чого трясе фрау:
Зеленский отличился странным заявлением о встрече Порошенко с Меркель https://fakty.ua/309043-zelenskij-otlic ... rkel-video Во время вопросов от журналистов Зеленского спросили, что он думает о доказательствах присутствия российских танков, которые представили США на встрече с Порошенко и Меркель. «Я не знал, что госпожа канцлер встречалась с господином Порошенко, но это дело госпожи канцлера, это нормально. Но на высшем уровне госпожа канцлер сегодня встречается с президентом Украины», — сказал Зеленский.
flyman написав:.. розжигатель детектед, мол ЗУ - однi корупцiонери, а решта Украiни - святi люди
як там "Саша-стоматолог", невже западенець?
закусывайте, неуважаемый, я писал о сотрудниках таможни. Если вы знаете хоть одного нищего сотрудника львовской таможни со стажем больше пяти лет, please let me know. Я таких не видел. В Новике/Луцке та же история это то, что называется "коррупция с низов" и я нигде не писал, например, что на румынской/русской/... ситуация лучше
Вкладчик1234 написав:Парубий срочно закрыл заседание Верховной Рады, так как Тымчук целый час продолжал активно участвовать в голосовании после смерти...
цiкаво, як Зе збираеться через iнтернет керувати... як можна буде переконатися, що то СН голосували, а не гастролери-клоуни в трулях?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:.. розжигатель детектед, мол ЗУ - однi корупцiонери, а решта Украiни - святi люди
як там "Саша-стоматолог", невже западенець?
закусывайте, неуважаемый, я писал о сотрудниках таможни. Если вы знаете хоть одного нищего сотрудника львовской таможни со стажем больше пяти лет, please let me know. Я таких не видел. В Новике/Луцке та же история это то, что называется "коррупция с низов" и я нигде не писал, например, что на румынской/русской/... ситуация лучше
таможня на ЗУ? бiльше кордона нема нiде? "Саша-стоматолог", невже западенець? чи зараз знов "ксенофобiю та антисемiтизм" будете шити?
п.с. тобi скажу по секрету Полiшинеля, що ЗУ виглядае багатше, тому що бiльше працюе, та менше пропивае.
Навiть остання дупомойша з Кракова майе хату з свiжим ремонтом, прибраним подвiр"ям, а не як в руськом мiре.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 19 чер, 2019 17:15, всього редагувалось 3 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Волгарь написав:.. Извините, не вижу большой разницы. ..
вы вообще не то пишете - какие покупки рабочих мест, вы о чем. У нас такого нет и не было - разве что на таможне. Но это максимум десятки рабочих мест в год. это надо видеть и чувствовать - я не могу все объяснить словами
Востаннє редагувалось sequence в Сер 19 чер, 2019 17:07, всього редагувалось 1 раз.