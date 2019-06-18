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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3218321932203221>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 133
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
22%
29
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
29%
38
Опозиційна платформа - За життя
5%
6
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
6
Сила і честь
2%
2
Слуга народу
24%
32
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:03

  flyman написав:
  Вкладчик1234 написав:Парубий срочно закрыл заседание Верховной Рады, так как Тымчук целый час продолжал активно участвовать в голосовании после смерти...

цiкаво, як Зе збираеться через iнтернет керувати...
як можна буде переконатися, що то СН голосували, а не гастролери-клоуни в трулях?

При нынешней Раде Тымчук может и завтра "выйти на работу" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:05

  Вкладчик1234 написав:Парубий срочно закрыл заседание Верховной Рады, так как Тымчук целый час продолжал активно участвовать в голосовании после смерти...

Вот так и уверуешь в загробный мир
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:08

  Вкладчик1234 написав:
  flyman написав:
  Вкладчик1234 написав:Парубий срочно закрыл заседание Верховной Рады, так как Тымчук целый час продолжал активно участвовать в голосовании после смерти...

цiкаво, як Зе збираеться через iнтернет керувати...
як можна буде переконатися, що то СН голосували, а не гастролери-клоуни в трулях?

При нынешней Раде Тымчук может и завтра "выйти на работу" :)

не зможе, програма не пустить
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:09

  flyman написав:Навiть остання дупомойша з Кракова майе хату з свiжим ремонтом, прибраним подвiр"ям, а не я к руськом мiре.
..
неуважаемый!
я живу в Киеве, часто бываю в командировках по Москве, Минску, Астане.
Угадай, какая столица оставляет самое тягостное впечатление, несмотря на то, что Родина?
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:09

Згідно з електронною реєстрацією, нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук сьогодні, 19 червня, був присутній у залі Ради.

На це звернула увагу на своїй сторінці у Facebook журналістка Олена Козаченко й опублікувала скріншот е-реєстрації.

"За посиланням ви не побачите прізвища Тимчука. Його підтерли на сайті ВР. Згідно з електронною реєстрацією, Тимчук "був присутній" сьогодні у парламенті", – йдеться в повідомленні журналістки. Судячи з усього, після появи інформації про смерть нардепа інформацію із сайту ВР видалили.

https://www.unian.ua/politics/10590654-timchuk-buv-zareyestrovaniy-sogodni-u-radi-yak-prisutniy-teper-yogo-prizvishche-zniklo-zi-spisku-zhurnalistka-foto.html
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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:10

  sequence написав:
  flyman написав:Навiть остання дупомойша з Кракова майе хату з свiжим ремонтом, прибраним подвiр"ям, а не я к руськом мiре.
..
неуважаемый!
я живу в Киеве, часто бываю в командировках по Москве, Минску, Астане.
Угадай, какая столица оставляет самое тягостное впечатление, несмотря на то, что Родина?

якщо ти про Киiв, так туда пicля 2014 пiв Донбасу приiхало руськаязичних (до недоброго По)

п.с.
Киiв не ЗУ, незачот

а чьо так вiд Чiти пiдгорае?


Махачкала – мусорная столица России
https://varlamov.ru/1867115.html

Востаннє редагувалось flyman в Сер 19 чер, 2019 17:26, всього редагувалось 4 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:15

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:27

Цього року порох з маріною відпочиватимуть в Одесі, знімуть домік за 300 грн за добу і біля простих людей постелять рушники і будуть засмагати.


Про "домик за 300грн" - это конечно спорное утверждение. Это разве что картонная коробка от микроволновки. А коробка от холодильника (побольше) - то уже по 500грн.

А домик? Наверно баксов за 300
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:28

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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:29

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Точно такой же трюк применяется и на рос-ТВ, куда намеренно приглашают неадекватных представителей Украины, чтобы выставить всю украинскую нацию дураками!


Да, мы тебе верим, ты действительно живешь в Украине и совсем не смотришь росТВ.

Верим, конечно же.


А что, ютуб уже запретили? Ты никак из Китая свои бредни строчишь? :mrgreen:

Соловей доступен в интернете, и я иногда включаю его в качестве фона, чтобы иметь представление о настроениях и планах россии в отношении Украины.


Называй вещи своими именами - чтобы получить идеологическую накачку и продолжать вещать на форумах свою версию правды.
Как ты там писал, "потому что украинцам правдивая информация недоступна"? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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