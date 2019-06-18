flyman написав:
цiкаво, як Зе збираеться через iнтернет керувати...
як можна буде переконатися, що то СН голосували, а не гастролери-клоуни в трулях?
При нынешней Раде Тымчук может и завтра "выйти на работу"
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 19 чер, 2019 17:03
При нынешней Раде Тымчук может и завтра "выйти на работу"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 19 чер, 2019 17:05
Додано: Сер 19 чер, 2019 17:08
не зможе, програма не пустить
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 19 чер, 2019 17:09
Додано: Сер 19 чер, 2019 17:09
Згідно з електронною реєстрацією, нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук сьогодні, 19 червня, був присутній у залі Ради.
На це звернула увагу на своїй сторінці у Facebook журналістка Олена Козаченко й опублікувала скріншот е-реєстрації.
"За посиланням ви не побачите прізвища Тимчука. Його підтерли на сайті ВР. Згідно з електронною реєстрацією, Тимчук "був присутній" сьогодні у парламенті", – йдеться в повідомленні журналістки. Судячи з усього, після появи інформації про смерть нардепа інформацію із сайту ВР видалили.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 19 чер, 2019 17:10
якщо ти про Киiв, так туда пicля 2014 пiв Донбасу приiхало руськаязичних (до недоброго По)
п.с.
Киiв не ЗУ, незачот
а чьо так вiд Чiти пiдгорае?
Махачкала – мусорная столица России
Востаннє редагувалось flyman в Сер 19 чер, 2019 17:26, всього редагувалось 4 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 19 чер, 2019 17:15
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 19 чер, 2019 17:27
Про "домик за 300грн" - это конечно спорное утверждение. Это разве что картонная коробка от микроволновки. А коробка от холодильника (побольше) - то уже по 500грн.
А домик? Наверно баксов за 300
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 19 чер, 2019 17:28
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 19 чер, 2019 17:29
Называй вещи своими именами - чтобы получить идеологическую накачку и продолжать вещать на форумах свою версию правды.
Как ты там писал, "потому что украинцам правдивая информация недоступна"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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