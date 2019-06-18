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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3218321932203221

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 133
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
22%
29
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
29%
38
Опозиційна платформа - За життя
5%
6
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
6
Сила і честь
2%
2
Слуга народу
24%
32
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:34

  Вкладчик1234 написав:Зображення

Тяжелее всего придется Яценюку - что выбирать чистить?
ЯЦЕНЮК Арсеній Петрович
Прем’єр-міністр України
- "Glock 19"
- "Форт 224"
- "JERICHO 941 FBL"
- 56-П-421 (кулемет Максима)

https://www.pravda.com.ua/articles/2017/01/13/7132304/

А ведь это данные на январь 2017-го...
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:35

  flyman написав:якщо ти про Киiв, так туда пicля 2014 пiв Донбасу приiхало руськаязичних (до недоброго По)

п.с.
Киiв не ЗУ, незачот


Ты ж не киевлянин - зачем врешь. На дорогах Киева действительно стало больше быдла за счет наплыва небедных внутренних переселенцев, в основном с Донбасса - это есть.

А вот фамилия виновного за небывалую грязь в Киеве лишь одна - это Кличко!

PS: да, и конечно же, снова никакой языковой ксенофобии не было. Это мне опять привиделось :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 19 чер, 2019 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:37

  yanyura написав:Тяжелее всего придется Яценюку - что выбирать чистить?
ЯЦЕНЮК Арсеній Петрович
Прем’єр-міністр України
- "Glock 19"
- "Форт 224"
- "JERICHO 941 FBL"
- 56-П-421 (кулемет Максима)

https://www.pravda.com.ua/articles/2017/01/13/7132304/

А ведь это данные на январь 2017-го...

А шо Глоки чистить? Техника надёжная и так!

А вот "пулемёт Максим" явно требует повышенного внимания :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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