Тяжелее всего придется Яценюку - что выбирать чистить?
ЯЦЕНЮК Арсеній Петрович
Прем’єр-міністр України
- "Glock 19"
- "Форт 224"
- "JERICHO 941 FBL"
- 56-П-421 (кулемет Максима)
А ведь это данные на январь 2017-го...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 19 чер, 2019 17:34
Тяжелее всего придется Яценюку - что выбирать чистить?
А ведь это данные на январь 2017-го...
Додано: Сер 19 чер, 2019 17:35
Ты ж не киевлянин - зачем врешь. На дорогах Киева действительно стало больше быдла за счет наплыва небедных внутренних переселенцев, в основном с Донбасса - это есть.
А вот фамилия виновного за небывалую грязь в Киеве лишь одна - это Кличко!
PS: да, и конечно же, снова никакой языковой ксенофобии не было. Это мне опять привиделось
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 19 чер, 2019 17:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 чер, 2019 17:37
А шо Глоки чистить? Техника надёжная и так!
А вот "пулемёт Максим" явно требует повышенного внимания
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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