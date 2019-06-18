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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 133
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
22%
29
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
29%
38
Опозиційна платформа - За життя
5%
6
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
6
Сила і честь
2%
2
Слуга народу
24%
32
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:34

  Вкладчик1234 написав:Зображення

Тяжелее всего придется Яценюку - что выбирать чистить?
ЯЦЕНЮК Арсеній Петрович
Прем’єр-міністр України
- "Glock 19"
- "Форт 224"
- "JERICHO 941 FBL"
- 56-П-421 (кулемет Максима)

https://www.pravda.com.ua/articles/2017/01/13/7132304/

А ведь это данные на январь 2017-го...
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:35

  flyman написав:якщо ти про Киiв, так туда пicля 2014 пiв Донбасу приiхало руськаязичних (до недоброго По)

п.с.
Киiв не ЗУ, незачот


Ты ж не киевлянин - зачем врешь. На дорогах Киева действительно стало больше быдла за счет наплыва небедных внутренних переселенцев, в основном с Донбасса - это есть.

А вот фамилия виновного за небывалую грязь в Киеве лишь одна - это Кличко!

PS: да, и конечно же, снова никакой языковой ксенофобии не было. Это мне опять привиделось :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 19 чер, 2019 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:37

  yanyura написав:Тяжелее всего придется Яценюку - что выбирать чистить?
ЯЦЕНЮК Арсеній Петрович
Прем’єр-міністр України
- "Glock 19"
- "Форт 224"
- "JERICHO 941 FBL"
- 56-П-421 (кулемет Максима)

https://www.pravda.com.ua/articles/2017/01/13/7132304/

А ведь это данные на январь 2017-го...

А шо Глоки чистить? Техника надёжная и так!

А вот "пулемёт Максим" явно требует повышенного внимания :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:43

Жити по-новому!

Президент Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.


https://file.liga.net/persons/danilyuk-aleksandr
С 1999-2001 Данилюк учился в Бизнес школе университета Индианы (США), где получил МВА.

В 2006-2010 годы, руководил инвестиционным фондом Rurik Investment в Лондоне и Люксембурге.

Отметим, что ранее Александр Данилюк был советником президента Виктора Януковича.

25 сентября 2015 года президент Украины Петр Порошенко указом №562/2015 назначил Данилюка заместителем главы Администрации президента Украины.

14 апреля 2016 г. Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Арсения Яценюка, поддержав на его место кандидатуру Владимира Гройсмана. В этот же день парламент утвердил новый состав Кабмина, в котором Данилюк получил должность министра финансов Украины.

Жена, Ольга Владимировна Данилюк, уроженка Львова, получила образование в британском колледже Saint Martin's College of Art and Design в Лондоне, а также защитила докторскую диссертацию в Royal School of Speech and Drama. Работала театральным дизайнером в Нью-Йорке и Москве. Сейчас работает театральным режиссером в Лондоне.


Кому там не нравились старые лица в политике? Кому не нравились варяги из-за границы?

Ах, ну да, это По было такое нельзя и ай-яй-яй, а сейчас наоборот можно. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:45

  zРадио написав:
  flyman написав:якщо ти про Киiв, так туда пicля 2014 пiв Донбасу приiхало руськаязичних (до недоброго По)

п.с.
Киiв не ЗУ, незачот


Ты ж не киевлянин - зачем врешь. На дорогах Киева действительно стало больше быдла за счет наплыва небедных внутренних переселенцев, в основном с Донбасса - это есть.


Сейчас тебя местный примеренец-пораженец обвинит... впрочем нет, не обвинит, ты ж с ним в одну дудку дудите. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:48

  Sommer написав:Кому там не нравились старые лица в политике? Кому не нравились варяги из-за границы?


Данилюк гораздо более новое лицо в политике, чем вечный депутат и госчиновник Порошенко )))

  Sommer написав:Ах, ну да, это По было такое нельзя и ай-яй-яй, а сейчас наоборот можно.


Да, пусть Порошенко привыкает к неожиданности, сейчас ему много чему нельзя.
Даже сладкого.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:53

  zРадио написав:
  flyman написав:якщо ти про Киiв, так туда пicля 2014 пiв Донбасу приiхало руськаязичних (до недоброго По)

п.с.
Киiв не ЗУ, незачот


Ты ж не киевлянин - зачем врешь. На дорогах Киева действительно стало больше быдла за счет наплыва небедных внутренних переселенцев, в основном с Донбасса - это есть.

А вот фамилия виновного за небывалую грязь в Киеве лишь одна - это Кличко!

PS: да, и конечно же, снова никакой языковой ксенофобии не было. Это мне опять привиделось :mrgreen:


а якщо не подобаеться, то ксенофоб, да?!

А що Кличко cцить в пiд"iздах? А якщо це така особливе призвище ?
Якщо би був Кличман, то шив би антисемiтизм?

Ти хвора людина, я вже не раз писав.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 18:00

  flyman написав:
а якщо не подобаеться, то ксенофоб, да?!

А що Кличко cцить в пiд"iздах? А якщо це така особливе призвище ?
Якщо би був Кличман, то шив би антисемiтизм?

Ти хвора людина, я вже не раз писав.


Ключевое здесь - быдлo с деньгами. Бежало бы оно не с Донбасса, а с Галичины, было бы украиноязычным. Причем здесь вообще язык??? Во Львов на машине заезжаю 2-3 раза в год - не заметил разницы с Киевом в культуре вождения...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 18:13

  freeze написав:
  Sommer написав:Кому там не нравились старые лица в политике? Кому не нравились варяги из-за границы?


Данилюк гораздо более новое лицо в политике, чем вечный депутат и госчиновник Порошенко )))


О, у зекоманды Порошенко уже госчиновник.
Неплохо так реальность фальсифицируют.

И что-то наши зрадофилы притихли. Неужели их всех бросили на фронт борьбы с докладом по МН-17?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 18:46

  Sommer написав:......
Нет, конечно же надо срочно стать на колени перед кремлевским карликом и попросить прощения!
Никак иначе!

Если Вам так хочется, можете даже раком стать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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