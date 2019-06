С 1999-2001 Данилюк учился в Бизнес школе университета Индианы (США), где получил МВА.



В 2006-2010 годы, руководил инвестиционным фондом Rurik Investment в Лондоне и Люксембурге.



Отметим, что ранее Александр Данилюк был советником президента Виктора Януковича.



25 сентября 2015 года президент Украины Петр Порошенко указом №562/2015 назначил Данилюка заместителем главы Администрации президента Украины.



14 апреля 2016 г. Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Арсения Яценюка, поддержав на его место кандидатуру Владимира Гройсмана. В этот же день парламент утвердил новый состав Кабмина, в котором Данилюк получил должность министра финансов Украины.



Жена, Ольга Владимировна Данилюк, уроженка Львова, получила образование в британском колледже Saint Martin's College of Art and Design в Лондоне, а также защитила докторскую диссертацию в Royal School of Speech and Drama. Работала театральным дизайнером в Нью-Йорке и Москве. Сейчас работает театральным режиссером в Лондоне.