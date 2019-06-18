Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
С 1999-2001 Данилюк учился в Бизнес школе университета Индианы (США), где получил МВА.
В 2006-2010 годы, руководил инвестиционным фондом Rurik Investment в Лондоне и Люксембурге.
Отметим, что ранее Александр Данилюк был советником президента Виктора Януковича.
25 сентября 2015 года президент Украины Петр Порошенко указом №562/2015 назначил Данилюка заместителем главы Администрации президента Украины.
14 апреля 2016 г. Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Арсения Яценюка, поддержав на его место кандидатуру Владимира Гройсмана. В этот же день парламент утвердил новый состав Кабмина, в котором Данилюк получил должность министра финансов Украины.
Жена, Ольга Владимировна Данилюк, уроженка Львова, получила образование в британском колледже Saint Martin's College of Art and Design в Лондоне, а также защитила докторскую диссертацию в Royal School of Speech and Drama. Работала театральным дизайнером в Нью-Йорке и Москве. Сейчас работает театральным режиссером в Лондоне.
Кому там не нравились старые лица в политике? Кому не нравились варяги из-за границы?
Ах, ну да, это По было такое нельзя и ай-яй-яй, а сейчас наоборот можно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
flyman написав:якщо ти про Киiв, так туда пicля 2014 пiв Донбасу приiхало руськаязичних (до недоброго По)
п.с. Киiв не ЗУ, незачот
Ты ж не киевлянин - зачем врешь. На дорогах Киева действительно стало больше быдла за счет наплыва небедных внутренних переселенцев, в основном с Донбасса - это есть.
А вот фамилия виновного за небывалую грязь в Киеве лишь одна - это Кличко!
PS: да, и конечно же, снова никакой языковой ксенофобии не было. Это мне опять привиделось
а якщо не подобаеться, то ксенофоб, да?!
А що Кличко cцить в пiд"iздах? А якщо це така особливе призвище ? Якщо би був Кличман, то шив би антисемiтизм?
Ти хвора людина, я вже не раз писав.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав: а якщо не подобаеться, то ксенофоб, да?!
А що Кличко cцить в пiд"iздах? А якщо це така особливе призвище ? Якщо би був Кличман, то шив би антисемiтизм?
Ти хвора людина, я вже не раз писав.
Ключевое здесь - быдлo с деньгами. Бежало бы оно не с Донбасса, а с Галичины, было бы украиноязычным. Причем здесь вообще язык??? Во Львов на машине заезжаю 2-3 раза в год - не заметил разницы с Киевом в культуре вождения...