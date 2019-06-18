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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3219322032213222

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 133
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
22%
29
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
29%
38
Опозиційна платформа - За життя
5%
6
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
6
Сила і честь
2%
2
Слуга народу
24%
32
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 18:56

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:
  freeze написав:
  Sommer написав:Кому там не нравились старые лица в политике? Кому не нравились варяги из-за границы?


Данилюк гораздо более новое лицо в политике, чем вечный депутат и госчиновник Порошенко )))


О, у зекоманды Порошенко уже госчиновник.
Неплохо так реальность фальсифицируют.


Не тупи, открой биографию Порошенко и посмотри был ли он госчиновником, когда это было, потом доложи о фальсификациях биографии.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 19:07

  zРадио написав:
  flyman написав:
а якщо не подобаеться, то ксенофоб, да?!

А що Кличко cцить в пiд"iздах? А якщо це така особливе призвище ?
Якщо би був Кличман, то шив би антисемiтизм?

Ти хвора людина, я вже не раз писав.


Ключевое здесь - быдлo с деньгами. Бежало бы оно не с Донбасса, а с Галичины, было бы украиноязычным. Причем здесь вообще язык??? Во Львов на машине заезжаю 2-3 раза в год - не заметил разницы с Киевом в культуре вождения...

Педалик вообще преступник, на мост не введённый в эксплуатацию!!! людей приглашает пройтись. То что город лет пять не убирают это для педалика нормально, типа Львов и Одесса ещё грязней.
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