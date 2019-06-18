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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 19 чер, 2019 18:56
Sommer написав: freeze написав: Sommer написав:
Кому там не нравились старые лица в политике? Кому не нравились варяги из-за границы?
Данилюк гораздо более новое лицо в политике, чем вечный депутат и госчиновник Порошенко )))
О, у зекоманды Порошенко уже госчиновник.
Неплохо так реальность фальсифицируют.
Не тупи, открой биографию Порошенко и посмотри был ли он госчиновником, когда это было, потом доложи о фальсификациях биографии.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 19:07
zРадио написав: flyman написав:
а якщо не подобаеться, то ксенофоб, да?!
А що Кличко cцить в пiд"iздах? А якщо це така особливе призвище ?
Якщо би був Кличман, то шив би антисемiтизм?
Ти хвора людина, я вже не раз писав.
Ключевое здесь - быдлo с деньгами. Бежало бы оно не с Донбасса, а с Галичины, было бы украиноязычным. Причем здесь вообще язык??? Во Львов на машине заезжаю 2-3 раза в год - не заметил разницы с Киевом в культуре вождения...
Педалик вообще преступник, на мост не введённый в эксплуатацию!!! людей приглашает пройтись. То что город лет пять не убирают это для педалика нормально, типа Львов и Одесса ещё грязней.
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