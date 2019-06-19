Додано: Сер 19 чер, 2019 20:26





Конечно, все так и есть.



Ну тайная встреча с Пинчуком не считается.



И тайная встреча с Ахметовым тоже!



А с Коломойским - ну какая же это тайна, это ж основной кукловод... в смысле партнер.



И вообще я вам ничего не обещал™



https://news.liga.net/politics/news/zel ... -ahmetovym Обещали открытость? Обещали никаких тайных встреч с олигархами?Конечно, все так и есть.Ну тайная встреча с Пинчуком не считается.И тайная встреча с Ахметовым тоже!А с Коломойским - ну какая же это тайна, это ж основной кукловод... в смысле партнер.И вообще я вам ничего не обещал™

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.