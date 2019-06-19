Данилюк гораздо более новое лицо в политике, чем вечный депутат и госчиновник Порошенко )))
Да, пусть Порошенко привыкает к неожиданности, сейчас ему много чему нельзя.
Даже сладкого.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 19 чер, 2019 17:48
Данилюк гораздо более новое лицо в политике, чем вечный депутат и госчиновник Порошенко )))
Да, пусть Порошенко привыкает к неожиданности, сейчас ему много чему нельзя.
Даже сладкого.
Додано: Сер 19 чер, 2019 18:13
О, у зекоманды Порошенко уже госчиновник.
Неплохо так реальность фальсифицируют.
И что-то наши зрадофилы притихли. Неужели их всех бросили на фронт борьбы с докладом по МН-17?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Сер 19 чер, 2019 18:46
Если Вам так хочется, можете даже раком стать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 19 чер, 2019 18:56
Re: Політичні дискусії
Не тупи, открой биографию Порошенко и посмотри был ли он госчиновником, когда это было, потом доложи о фальсификациях биографии.
Додано: Сер 19 чер, 2019 19:50
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 19 чер, 2019 20:10
Эти фантазии оставь для себя.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Сер 19 чер, 2019 20:11
И? Он еще и школьником был в свое время.
Хотя для зекоманды станется его и так называть.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Сер 19 чер, 2019 20:21
Європейська солідарность
Додано: Сер 19 чер, 2019 20:26
Жити по-новому!
Обещали открытость? Обещали никаких тайных встреч с олигархами?
Конечно, все так и есть.
Ну тайная встреча с Пинчуком не считается.
И тайная встреча с Ахметовым тоже!
А с Коломойским - ну какая же это тайна, это ж основной кукловод... в смысле партнер.
И вообще я вам ничего не обещал™
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Сер 19 чер, 2019 20:28
Re: Політичні дискусії
И? Лишь бы пукнуть ?
Что Порошенко не многолетний госчиновник и депутат? Вспомнил ?
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