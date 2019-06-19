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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 133
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
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29
Громадянська позиція
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7
Європейська Солідарність
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38
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5%
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Опозиційний блок
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Радикальна партія
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0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
6
Сила і честь
2%
2
Слуга народу
24%
32
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:48

  Sommer написав:Кому там не нравились старые лица в политике? Кому не нравились варяги из-за границы?


Данилюк гораздо более новое лицо в политике, чем вечный депутат и госчиновник Порошенко )))

  Sommer написав:Ах, ну да, это По было такое нельзя и ай-яй-яй, а сейчас наоборот можно.


Да, пусть Порошенко привыкает к неожиданности, сейчас ему много чему нельзя.
Даже сладкого.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 18:13

  freeze написав:
  Sommer написав:Кому там не нравились старые лица в политике? Кому не нравились варяги из-за границы?


Данилюк гораздо более новое лицо в политике, чем вечный депутат и госчиновник Порошенко )))


О, у зекоманды Порошенко уже госчиновник.
Неплохо так реальность фальсифицируют.

И что-то наши зрадофилы притихли. Неужели их всех бросили на фронт борьбы с докладом по МН-17?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 18:46

  Sommer написав:......
Нет, конечно же надо срочно стать на колени перед кремлевским карликом и попросить прощения!
Никак иначе!

Если Вам так хочется, можете даже раком стать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 18:56

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:
  freeze написав:
  Sommer написав:Кому там не нравились старые лица в политике? Кому не нравились варяги из-за границы?


Данилюк гораздо более новое лицо в политике, чем вечный депутат и госчиновник Порошенко )))


О, у зекоманды Порошенко уже госчиновник.
Неплохо так реальность фальсифицируют.


Не тупи, открой биографию Порошенко и посмотри был ли он госчиновником, когда это было, потом доложи о фальсификациях биографии.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 19:50

порохоботы нашли виновника смерти Тымчука

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 20:10

  ЛАД написав:
  Sommer написав:......
Нет, конечно же надо срочно стать на колени перед кремлевским карликом и попросить прощения!
Никак иначе!

Если Вам так хочется, можете даже раком стать.


Эти фантазии оставь для себя.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 20:11

  freeze написав:Не тупи, открой биографию Порошенко и посмотри был ли он госчиновником, когда это было, потом доложи о фальсификациях биографии.


И? Он еще и школьником был в свое время.
Хотя для зекоманды станется его и так называть.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 20:21

Європейська солідарность

moniks
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 20:26

Жити по-новому!

Обещали открытость? Обещали никаких тайных встреч с олигархами?

Конечно, все так и есть.

Ну тайная встреча с Пинчуком не считается.

И тайная встреча с Ахметовым тоже!

А с Коломойским - ну какая же это тайна, это ж основной кукловод... в смысле партнер.

И вообще я вам ничего не обещал™

https://news.liga.net/politics/news/zel ... -ahmetovym
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 20:28

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:
  freeze написав:Не тупи, открой биографию Порошенко и посмотри был ли он госчиновником, когда это было, потом доложи о фальсификациях биографии.


И? Он еще и школьником был в свое время.
Хотя для зекоманды станется его и так называть.


И? Лишь бы пукнуть ?
Что Порошенко не многолетний госчиновник и депутат? Вспомнил ?
freeze
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