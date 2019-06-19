Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:.............. 1 и 4. Посмотрите интересную статью https://zn.ua/UKRAINE/bolee-90-grazhdan-schitayut-sebya-etnicheskimi-ukraincami-245309_.html. Вы приводите цифры 22% в 1989 и 17% в 2001. Вы же понимаете, что реально их не уменьшилось, изменилась, в лучшем случае, самоидентификация, в худшем - просто мимикрия. Других национальностей крайне мало - на 3 месте белорусы - 0,57% по переписи 2001. Кроме того я говорил Вам о русскоязычных Их гораздо больше 17 или даже 22%. И я не говорил о втором государственном (хотя возможно и такое), но то что при такой доле русскоговорящих вопрос о возможностях использования языка, как минимум, заслуживает серьёзного внимания и отрицает силовое решение проблемы. 2. Абхазию я приводил как пример того, что отсутствие русскоговорящих не спасает. Вы это, вроде, признаете, но вторая фраза тут же это отрицает. От того, что было бы 77% украиноговорящих ничего не изменилось. Для повода Путину хватило бы и 17-10-5 , да даже 1% русскоговорящих. 3. Вы не поняли. Я Вам советовал поговорить со старшими. Писать много. 400 лет тут не при чём. 4. "если русскоязычные и не являются приспешниками путина то являются соучастниками этого ограбления а также стимулируют дальнейшие действия путина в этом направлении" - глубоко ошибочное, вредное и оскорбительное высказывание. На фронте половина русскоязычных - они тоже "способствуют"? Такие взгляды и высказывания как раз и способствуют расколу страны и работают на руку Путину. 5. Вы опять подтасовываете. 83% населения не говорят в обычной жизни на украинском. И никто не "катит на них бочку" и не требует под кого-то подстраиваться. Это как раз Вы и иже с Вами требуете "подстраиваться" от большого количества русскоязычных. Я уж не говорю о Харькове, Донецке, Одессе, но и в Киеве и даже Львове очень многие говорят по-русски.
1 и 4 благодаря чему изменился процент то нам не ведомо. это всего лишь догадки. а я считаю что после развала союза русские мигрировали назад на родину что сделали также и украинцы. потому и изменился процент за 12 лет. и что с того что других национальностей меньше? они не имеют право на обучение на своем языке? я же говорю еще раз - если сдвигать этот пласт проблемы то почему только в интересах русских? а то это больше похоже на то, что русские имеют право на свой язык а остальные имеют право учить только русский. мы все же в Украине. Повторю еще раз по другому. Если на базаре у вас украдут кошелек - вы как, будете настаивать на возвращении его назад или оставите вору? Так и с языком - московия более 400 лет пытается украсть нашу национальную идентификацию. И через русскоговорящих пытается это делать и дальше. Так может все же не будем потворствовать вору? Может все же начнем говорить по украински? 2. я все же склонен считать что если бы украинцы дружно сказали что москаляку на гілляку (имеется ввиду не тех русских кто тут живет а те кто придут к нам с оружием из московии) то он не пришел бы. 3. даже если взять не 400 лет а года от 30-го то знаю как интенсивно шла русификация. особенно через сферу образования где был включен мощный селективный станок. для затравочки - поинтересуйтесь какие ВУЗы в Украине были на украинском. Можете потом написать ответ какие наковыряли. 4. то что на фронте много русскоговорящих я не спорю. но кроме физической защиты есть еще идеология. и если бы за 25 лет русскоговорящие перешли на украинский язык то вполне возможно не пришлось бы и воевать сейчас. ведь если копнуть всех этих русскоговорящих на 1-3 поколения назад то они 100% окажутся украиноговорящими. почему их предки сменили язык а они не могут? нет руки сталина, партии или чего там еще? 5. вообще то это вы предъявили претензию что вам запрещают говорить на русском. на что я вам вполне резонно ответил что никто вас не лишает возможности говорить на русском. говорите сколько хотите. но не нужно заставлять всех остальных тоже говорить по русски. у нас 83% жителей страны которые не являются русскими.
1 и 4. Я Вам уже писал, вопрос этнической принадлежности вторичен. Сколько людей реально в жизни говорит по-русски (в т.ч. и Вы, как я понимаю)? Право на родной язык имеют все народы. Но всё же есть разница - 0,57% белорусов (3 место и не уверен, что все они говорят по белорусски) или даже 22% и, тем более, под (больше?) 50% русскоговорящих. 2. Вам уже написали что, "если бы украинцы дружно сказали что москаляку на гілляку" на русском, то Путин может и не смог бы прийти. Только для этого не надо было говорить "москаляку на гілляку", есть и другие формулировки, а эта как раз помогла Путину реализовать его. 3. Вы пишете не о том. Я Вам говорил, что причина перехода многих на русский далеко не только "золотой телец", а Вы опять переводите разговор на насильственную русификацию. 5. А где Вы у меня вычитали, что я кого-то хочу заставить говорить по-русски? Будьте добры предъявить хоть одну такую цитату. Вы же всё-таки не Франт, и, тем более, не соммер или флаймен. А вот попытки заставить всех говорить по-украински, в т.ч. и через законы, встречаются регулярно. Такие призывы часто слышны даже на форуме (в т.ч. и от Вас, хотя сами пишете по-русски). А Вы хоть раз видели у меня или у кого-то ещё призыв к пишущим на украинском перейти на русский?
1-4 мдааа. російськомовні я дивлюся ввічливість сприймають за слабкість. все як завжди. перейдемо значить на українську щоб у вас не складалося хибне враження. право розмовляти на будь якій мові ніхто й не заперечує. це ваша приватна справа. а от те що питання етнічної приналежності другорядне тут ви помиляєтеся. носієм культури в першу чергу є етнічне населення. і якщо етнічне населення відмовляється від свого культурного надбання (а мова це одна із складових культурного надбання) то з часом цей етнос буде розмитий іншими та зникне. я так розумію ви та інші російськомовні українці саме це і поставили собі за мету? 17% росіян мають право и 0,57% білорусів це так собі - пилюка на узбіччі? це у вас лізе російський шовінізм чи що? 2. йому допомогла не кричалка а те що одні розуміли що москалі вороги а інші казали "мы же братья" і мріяли потрапити в ссср2. і казали переважно це російськомовні. От тому він і вирішив вбити кілок. скориставшись тим що частина українців уже була раніше "завербована" ідеями русифікації. 3. якщо русифікація відбувалася не за допомогою батога та пряника то поділіться ж як тоді ще. цікаво буде почути. 5. а як ще можна розцінювати ваше не задоволення квотами? або незадоволення навчанням на українській мові? тобто коли Україна почала захищати свій простір від русифікації ви як той чорт з табакерки - а я проти. Хоча прямо ви й не кажете що хочете щоб всі говорили на російській мові але ваша риторика спрямована на підтримку дій що сприяють русифікації. а це каже набагато більше. Де у вас Закон вимагає в приватному житті спілкуватися виключно на українській мові? Наведіть приклад з посиланням на статтю Закону. А от вимагати щоб українська мова була обов’язковою з переліку наявних засобів спілкування у публічних місцях та закладах це досить таки нормально. Ми все ж таки в Україні а не де-небудь.
еще печалька: Деятельность Свято-Владимирского храма Московского патриархата в помещениях Верховной Рады Украины должна быть прекращена. К такому выводу пришел Окружной административный суд Киева, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на текст постановления № 640/3130/19 Источник: https://censor.net.ua/news/3133187/deya ... henie_suda
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен