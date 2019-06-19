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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3219322032213222 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.9 5 133 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 22% 29 Громадянська позиція 5% 7 Європейська Солідарність 29% 38 Опозиційна платформа - За життя 5% 6 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 5% 6 Сила і честь 2% 2 Слуга народу 24% 32 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 5 Всього голосів : 133 Додано: Сер 19 чер, 2019 20:30 ЛАД написав: mephala написав: ЛАД написав: ..............

1 и 4. Посмотрите интересную статью https://zn.ua/UKRAINE/bolee-90-grazhdan-schitayut-sebya-etnicheskimi-ukraincami-245309_.html . Вы приводите цифры 22% в 1989 и 17% в 2001. Вы же понимаете, что реально их не уменьшилось, изменилась, в лучшем случае, самоидентификация, в худшем - просто мимикрия.

Других национальностей крайне мало - на 3 месте белорусы - 0,57% по переписи 2001.

Кроме того я говорил Вам о русскоязычных Их гораздо больше 17 или даже 22%.

И я не говорил о втором государственном (хотя возможно и такое), но то что при такой доле русскоговорящих вопрос о возможностях использования языка, как минимум, заслуживает серьёзного внимания и отрицает силовое решение проблемы.

2. Абхазию я приводил как пример того, что отсутствие русскоговорящих не спасает. Вы это, вроде, признаете, но вторая фраза тут же это отрицает. От того, что было бы 77% украиноговорящих ничего не изменилось. Для повода Путину хватило бы и 17-10-5 , да даже 1% русскоговорящих.

3. Вы не поняли. Я Вам советовал поговорить со старшими. Писать много. 400 лет тут не при чём.

4. "если русскоязычные и не являются приспешниками путина то являются соучастниками этого ограбления а также стимулируют дальнейшие действия путина в этом направлении" - глубоко ошибочное, вредное и оскорбительное высказывание. На фронте половина русскоязычных - они тоже "способствуют"?

Такие взгляды и высказывания как раз и способствуют расколу страны и работают на руку Путину.

5. Вы опять подтасовываете. 83% населения не говорят в обычной жизни на украинском. И никто не "катит на них бочку" и не требует под кого-то подстраиваться. Это как раз Вы и иже с Вами требуете "подстраиваться" от большого количества русскоязычных. Я уж не говорю о Харькове, Донецке, Одессе, но и в Киеве и даже Львове очень многие говорят по-русски. ..............1 и 4. Посмотрите интересную статью. Вы приводите цифры 22% в 1989 и 17% в 2001. Вы же понимаете, что реально их не уменьшилось, изменилась, в лучшем случае, самоидентификация, в худшем - просто мимикрия.Других национальностей крайне мало - на 3 месте белорусы - 0,57% по переписи 2001.Кроме того я говорил Вам о русскоязычных Их гораздо больше 17 или даже 22%.И я не говорил о втором государственном (хотя возможно и такое), но то что при такой доле русскоговорящих вопрос о возможностях использования языка, как минимум, заслуживает серьёзного внимания и отрицает силовое решение проблемы.2. Абхазию я приводил как пример того, что отсутствие русскоговорящих не спасает. Вы это, вроде, признаете, но вторая фраза тут же это отрицает. От того, что было бы 77% украиноговорящих ничего не изменилось. ДляПутину хватило бы и 17-10-5 , да даже 1% русскоговорящих.3. Вы не поняли. Я Вам советовал поговорить со старшими. Писать много. 400 лет тут не при чём.4. "если русскоязычные и не являются приспешниками путина то являются соучастниками этого ограбления а также стимулируют дальнейшие действия путина в этом направлении" - глубоко ошибочное, вредное и оскорбительное высказывание. На фронте половина русскоязычных - они тоже "способствуют"?Такие взгляды и высказывания как раз и способствуют расколу страны и работают на руку Путину.5. Вы опять подтасовываете. 83% населенияговорят в обычной жизни на украинском. И никто не "катит на них бочку" и не требует под кого-то подстраиваться. Это как раз Вы и иже с Вами требуете "подстраиваться" от большого количества русскоязычных. Я уж не говорю о Харькове, Донецке, Одессе, но и в Киеве и даже Львове очень многие говорят по-русски.



1 и 4

благодаря чему изменился процент то нам не ведомо. это всего лишь догадки.

а я считаю что после развала союза русские мигрировали назад на родину что сделали также и украинцы. потому и изменился процент за 12 лет.

и что с того что других национальностей меньше? они не имеют право на обучение на своем языке? я же говорю еще раз - если сдвигать этот пласт проблемы то почему только в интересах русских? а то это больше похоже на то, что русские имеют право на свой язык а остальные имеют право учить только русский. мы все же в Украине.

Повторю еще раз по другому. Если на базаре у вас украдут кошелек - вы как, будете настаивать на возвращении его назад или оставите вору? Так и с языком - московия более 400 лет пытается украсть нашу национальную идентификацию. И через русскоговорящих пытается это делать и дальше. Так может все же не будем потворствовать вору? Может все же начнем говорить по украински?

2. я все же склонен считать что если бы украинцы дружно сказали что москаляку на гілляку (имеется ввиду не тех русских кто тут живет а те кто придут к нам с оружием из московии) то он не пришел бы.

3. даже если взять не 400 лет а года от 30-го то знаю как интенсивно шла русификация. особенно через сферу образования где был включен мощный селективный станок. для затравочки - поинтересуйтесь какие ВУЗы в Украине были на украинском. Можете потом написать ответ какие наковыряли.

4. то что на фронте много русскоговорящих я не спорю. но кроме физической защиты есть еще идеология. и если бы за 25 лет русскоговорящие перешли на украинский язык то вполне возможно не пришлось бы и воевать сейчас. ведь если копнуть всех этих русскоговорящих на 1-3 поколения назад то они 100% окажутся украиноговорящими. почему их предки сменили язык а они не могут? нет руки сталина, партии или чего там еще?

5. вообще то это вы предъявили претензию что вам запрещают говорить на русском. на что я вам вполне резонно ответил что никто вас не лишает возможности говорить на русском. говорите сколько хотите. но не нужно заставлять всех остальных тоже говорить по русски. у нас 83% жителей страны которые не являются русскими. 1 и 4благодаря чему изменился процент то нам не ведомо. это всего лишь догадки.а я считаю что после развала союза русские мигрировали назад на родину что сделали также и украинцы. потому и изменился процент за 12 лет.и что с того что других национальностей меньше? они не имеют право на обучение на своем языке? я же говорю еще раз - если сдвигать этот пласт проблемы то почему только в интересах русских? а то это больше похоже на то, что русские имеют право на свой язык а остальные имеют право учить только русский. мы все же в Украине.Повторю еще раз по другому. Если на базаре у вас украдут кошелек - вы как, будете настаивать на возвращении его назад или оставите вору? Так и с языком - московия более 400 лет пытается украсть нашу национальную идентификацию. И через русскоговорящих пытается это делать и дальше. Так может все же не будем потворствовать вору? Может все же начнем говорить по украински?2. я все же склонен считать что если бы украинцы дружно сказали что москаляку на гілляку (имеется ввиду не тех русских кто тут живет а те кто придут к нам с оружием из московии) то он не пришел бы.3. даже если взять не 400 лет а года от 30-го то знаю как интенсивно шла русификация. особенно через сферу образования где был включен мощный селективный станок. для затравочки - поинтересуйтесь какие ВУЗы в Украине были на украинском. Можете потом написать ответ какие наковыряли.4. то что на фронте много русскоговорящих я не спорю. но кроме физической защиты есть еще идеология. и если бы за 25 лет русскоговорящие перешли на украинский язык то вполне возможно не пришлось бы и воевать сейчас. ведь если копнуть всех этих русскоговорящих на 1-3 поколения назад то они 100% окажутся украиноговорящими. почему их предки сменили язык а они не могут? нет руки сталина, партии или чего там еще?5. вообще то это вы предъявили претензию что вам запрещают говорить на русском. на что я вам вполне резонно ответил что никто вас не лишает возможности говорить на русском. говорите сколько хотите. но не нужно заставлять всех остальных тоже говорить по русски. у нас 83% жителей страны которые не являются русскими.

1 и 4.

Я Вам уже писал, вопрос этнической принадлежности вторичен. Сколько людей реально в жизни говорит по-русски (в т.ч. и Вы, как я понимаю)?

Право на родной язык имеют все народы. Но всё же есть разница - 0,57% белорусов (3 место и не уверен, что все они говорят по белорусски) или даже 22% и, тем более, под (больше?) 50% русскоговорящих.

2. Вам уже написали что, "если бы украинцы дружно сказали что москаляку на гілляку" на русском, то Путин может и не смог бы прийти.

Только для этого не надо было говорить "москаляку на гілляку", есть и другие формулировки, а эта как раз помогла Путину реализовать его.

3. Вы пишете не о том. Я Вам говорил, что причина перехода многих на русский далеко не только "золотой телец", а Вы опять переводите разговор на насильственную русификацию.

5. А где Вы у меня вычитали, что я кого-то хочу заставить говорить по-русски?

Будьте добры предъявить хоть одну такую цитату. Вы же всё-таки не Франт, и, тем более, не соммер или флаймен.

А вот попытки заставить всех говорить по-украински, в т.ч. и через законы, встречаются регулярно. Такие призывы часто слышны даже на форуме (в т.ч. и от Вас, хотя сами пишете по-русски).

А Вы хоть раз видели у меня или у кого-то ещё призыв к пишущим на украинском перейти на русский? 1 и 4.Я Вам уже писал, вопрос этнической принадлежности вторичен. Сколько людей реально в жизни говорит по-русски (в т.ч. и Вы, как я понимаю)?Право на родной язык имеют все народы. Но всё же есть разница - 0,57% белорусов (3 место и не уверен, что все они говорят по белорусски) или даже 22% и, тем более, под (больше?) 50% русскоговорящих.2. Вам уже написали что, "если бы украинцы дружно сказали что москаляку на гілляку" на русском, то Путин может и не смог бы прийти.Только для этого не надо было говорить "москаляку на гілляку", есть и другие формулировки, акак разПутину реализовать его.3. Вы пишете не о том. Я Вам говорил, что причина перехода многих на русский далеко не только "золотой телец", а Вы опять переводите разговор на насильственную русификацию.5. А где Вы у меня вычитали, что я кого-то хочуговорить по-русски?Будьте добры предъявить хоть одну такую цитату. Вы же всё-таки не Франт, и, тем более, не соммер или флаймен.А вот попытки заставить всех говорить по-украински, в т.ч. и через законы, встречаются регулярно. Такие призывы часто слышны даже на форуме (в т.ч. и от Вас, хотя сами пишете по-русски).А Вы хоть раз видели у меня или у кого-то ещё призыв к пишущим на украинском перейти на русский?

1-4

мдааа. російськомовні я дивлюся ввічливість сприймають за слабкість. все як завжди.

перейдемо значить на українську щоб у вас не складалося хибне враження.

право розмовляти на будь якій мові ніхто й не заперечує. це ваша приватна справа.

а от те що питання етнічної приналежності другорядне тут ви помиляєтеся. носієм культури в першу чергу є етнічне населення. і якщо етнічне населення відмовляється від свого культурного надбання (а мова це одна із складових культурного надбання) то з часом цей етнос буде розмитий іншими та зникне. я так розумію ви та інші російськомовні українці саме це і поставили собі за мету?

17% росіян мають право и 0,57% білорусів це так собі - пилюка на узбіччі?

це у вас лізе російський шовінізм чи що?

2. йому допомогла не кричалка а те що одні розуміли що москалі вороги а інші казали "мы же братья" і мріяли потрапити в ссср2. і казали переважно це російськомовні. От тому він і вирішив вбити кілок. скориставшись тим що частина українців уже була раніше "завербована" ідеями русифікації.

3. якщо русифікація відбувалася не за допомогою батога та пряника то поділіться ж як тоді ще. цікаво буде почути.

5. а як ще можна розцінювати ваше не задоволення квотами? або незадоволення навчанням на українській мові? тобто коли Україна почала захищати свій простір від русифікації ви як той чорт з табакерки - а я проти. Хоча прямо ви й не кажете що хочете щоб всі говорили на російській мові але ваша риторика спрямована на підтримку дій що сприяють русифікації. а це каже набагато більше.

Де у вас Закон вимагає в приватному житті спілкуватися виключно на українській мові?

Наведіть приклад з посиланням на статтю Закону.

А от вимагати щоб українська мова була обов’язковою з переліку наявних засобів спілкування у публічних місцях та закладах це досить таки нормально. Ми все ж таки в Україні а не де-небудь. 1-4мдааа. російськомовні я дивлюся ввічливість сприймають за слабкість. все як завжди.перейдемо значить на українську щоб у вас не складалося хибне враження.право розмовляти на будь якій мові ніхто й не заперечує. це ваша приватна справа.а от те що питання етнічної приналежності другорядне тут ви помиляєтеся. носієм культури в першу чергу є етнічне населення. і якщо етнічне населення відмовляється від свого культурного надбання (а мова це одна із складових культурного надбання) то з часом цей етнос буде розмитий іншими та зникне. я так розумію ви та інші російськомовні українці саме це і поставили собі за мету?17% росіян мають право и 0,57% білорусів це так собі - пилюка на узбіччі?це у вас лізе російський шовінізм чи що?2. йому допомогла не кричалка а те що одні розуміли що москалі вороги а інші казали "мы же братья" і мріяли потрапити в ссср2. і казали переважно це російськомовні. От тому він і вирішив вбити кілок. скориставшись тим що частина українців уже була раніше "завербована" ідеями русифікації.3. якщо русифікація відбувалася не за допомогою батога та пряника то поділіться ж як тоді ще. цікаво буде почути.5. а як ще можна розцінювати ваше не задоволення квотами? або незадоволення навчанням на українській мові? тобто коли Україна почала захищати свій простір від русифікації ви як той чорт з табакерки - а я проти. Хоча прямо ви й не кажете що хочете щоб всі говорили на російській мові але ваша риторика спрямована на підтримку дій що сприяють русифікації. а це каже набагато більше.Де у вас Закон вимагає в приватному житті спілкуватися виключно на українській мові?Наведіть приклад з посиланням на статтю Закону.А от вимагати щоб українська мова була обов’язковою з переліку наявних засобів спілкування у публічних місцях та закладах це досить таки нормально. Ми все ж таки в Україні а не де-небудь. mephala Повідомлень: 4646 З нами з: 07.04.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 625 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 20:33 moniks её выгнали теперь "30-го уничтожить" вата-блогер https://www.facebook.com/AndreyPoltava/ ... 5522857464

жги про её выгнали теперь "30-го уничтожить" вата-блогержги про Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен Мизантрóп

Повідомлень: 2622 З нами з: 03.12.14 Подякував: 322 раз. Подякували: 353 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 20:58 Мизантрóп

Та все норм, главное, чтобы на украинском antey1969 1

Повідомлень: 8374 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1003 раз. Подякували: 2246 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3219322032213222 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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