RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3219322032213222

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 133
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
22%
29
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
29%
38
Опозиційна платформа - За життя
5%
6
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
6
Сила і честь
2%
2
Слуга народу
24%
32
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 20:30

  ЛАД написав:
  mephala написав:
  ЛАД написав:..............
1 и 4. Посмотрите интересную статью https://zn.ua/UKRAINE/bolee-90-grazhdan-schitayut-sebya-etnicheskimi-ukraincami-245309_.html. Вы приводите цифры 22% в 1989 и 17% в 2001. Вы же понимаете, что реально их не уменьшилось, изменилась, в лучшем случае, самоидентификация, в худшем - просто мимикрия.
Других национальностей крайне мало - на 3 месте белорусы - 0,57% по переписи 2001.
Кроме того я говорил Вам о русскоязычных Их гораздо больше 17 или даже 22%.
И я не говорил о втором государственном (хотя возможно и такое), но то что при такой доле русскоговорящих вопрос о возможностях использования языка, как минимум, заслуживает серьёзного внимания и отрицает силовое решение проблемы.
2. Абхазию я приводил как пример того, что отсутствие русскоговорящих не спасает. Вы это, вроде, признаете, но вторая фраза тут же это отрицает. От того, что было бы 77% украиноговорящих ничего не изменилось. Для повода Путину хватило бы и 17-10-5 , да даже 1% русскоговорящих.
3. Вы не поняли. Я Вам советовал поговорить со старшими. Писать много. 400 лет тут не при чём.
4. "если русскоязычные и не являются приспешниками путина то являются соучастниками этого ограбления а также стимулируют дальнейшие действия путина в этом направлении" - глубоко ошибочное, вредное и оскорбительное высказывание. На фронте половина русскоязычных - они тоже "способствуют"?
Такие взгляды и высказывания как раз и способствуют расколу страны и работают на руку Путину.
5. Вы опять подтасовываете. 83% населения не говорят в обычной жизни на украинском. И никто не "катит на них бочку" и не требует под кого-то подстраиваться. Это как раз Вы и иже с Вами требуете "подстраиваться" от большого количества русскоязычных. Я уж не говорю о Харькове, Донецке, Одессе, но и в Киеве и даже Львове очень многие говорят по-русски.


1 и 4
благодаря чему изменился процент то нам не ведомо. это всего лишь догадки.
а я считаю что после развала союза русские мигрировали назад на родину что сделали также и украинцы. потому и изменился процент за 12 лет.
и что с того что других национальностей меньше? они не имеют право на обучение на своем языке? я же говорю еще раз - если сдвигать этот пласт проблемы то почему только в интересах русских? а то это больше похоже на то, что русские имеют право на свой язык а остальные имеют право учить только русский. мы все же в Украине.
Повторю еще раз по другому. Если на базаре у вас украдут кошелек - вы как, будете настаивать на возвращении его назад или оставите вору? Так и с языком - московия более 400 лет пытается украсть нашу национальную идентификацию. И через русскоговорящих пытается это делать и дальше. Так может все же не будем потворствовать вору? Может все же начнем говорить по украински?
2. я все же склонен считать что если бы украинцы дружно сказали что москаляку на гілляку (имеется ввиду не тех русских кто тут живет а те кто придут к нам с оружием из московии) то он не пришел бы.
3. даже если взять не 400 лет а года от 30-го то знаю как интенсивно шла русификация. особенно через сферу образования где был включен мощный селективный станок. для затравочки - поинтересуйтесь какие ВУЗы в Украине были на украинском. Можете потом написать ответ какие наковыряли.
4. то что на фронте много русскоговорящих я не спорю. но кроме физической защиты есть еще идеология. и если бы за 25 лет русскоговорящие перешли на украинский язык то вполне возможно не пришлось бы и воевать сейчас. ведь если копнуть всех этих русскоговорящих на 1-3 поколения назад то они 100% окажутся украиноговорящими. почему их предки сменили язык а они не могут? нет руки сталина, партии или чего там еще?
5. вообще то это вы предъявили претензию что вам запрещают говорить на русском. на что я вам вполне резонно ответил что никто вас не лишает возможности говорить на русском. говорите сколько хотите. но не нужно заставлять всех остальных тоже говорить по русски. у нас 83% жителей страны которые не являются русскими.

1 и 4.
Я Вам уже писал, вопрос этнической принадлежности вторичен. Сколько людей реально в жизни говорит по-русски (в т.ч. и Вы, как я понимаю)?
Право на родной язык имеют все народы. Но всё же есть разница - 0,57% белорусов (3 место и не уверен, что все они говорят по белорусски) или даже 22% и, тем более, под (больше?) 50% русскоговорящих.
2. Вам уже написали что, "если бы украинцы дружно сказали что москаляку на гілляку" на русском, то Путин может и не смог бы прийти.
Только для этого не надо было говорить "москаляку на гілляку", есть и другие формулировки, а эта как раз помогла Путину реализовать его.
3. Вы пишете не о том. Я Вам говорил, что причина перехода многих на русский далеко не только "золотой телец", а Вы опять переводите разговор на насильственную русификацию.
5. А где Вы у меня вычитали, что я кого-то хочу заставить говорить по-русски?
Будьте добры предъявить хоть одну такую цитату. Вы же всё-таки не Франт, и, тем более, не соммер или флаймен.
А вот попытки заставить всех говорить по-украински, в т.ч. и через законы, встречаются регулярно. Такие призывы часто слышны даже на форуме (в т.ч. и от Вас, хотя сами пишете по-русски).
А Вы хоть раз видели у меня или у кого-то ещё призыв к пишущим на украинском перейти на русский?

1-4
мдааа. російськомовні я дивлюся ввічливість сприймають за слабкість. все як завжди.
перейдемо значить на українську щоб у вас не складалося хибне враження.
право розмовляти на будь якій мові ніхто й не заперечує. це ваша приватна справа.
а от те що питання етнічної приналежності другорядне тут ви помиляєтеся. носієм культури в першу чергу є етнічне населення. і якщо етнічне населення відмовляється від свого культурного надбання (а мова це одна із складових культурного надбання) то з часом цей етнос буде розмитий іншими та зникне. я так розумію ви та інші російськомовні українці саме це і поставили собі за мету?
17% росіян мають право и 0,57% білорусів це так собі - пилюка на узбіччі?
це у вас лізе російський шовінізм чи що?
2. йому допомогла не кричалка а те що одні розуміли що москалі вороги а інші казали "мы же братья" і мріяли потрапити в ссср2. і казали переважно це російськомовні. От тому він і вирішив вбити кілок. скориставшись тим що частина українців уже була раніше "завербована" ідеями русифікації.
3. якщо русифікація відбувалася не за допомогою батога та пряника то поділіться ж як тоді ще. цікаво буде почути.
5. а як ще можна розцінювати ваше не задоволення квотами? або незадоволення навчанням на українській мові? тобто коли Україна почала захищати свій простір від русифікації ви як той чорт з табакерки - а я проти. Хоча прямо ви й не кажете що хочете щоб всі говорили на російській мові але ваша риторика спрямована на підтримку дій що сприяють русифікації. а це каже набагато більше.
Де у вас Закон вимагає в приватному житті спілкуватися виключно на українській мові?
Наведіть приклад з посиланням на статтю Закону.
А от вимагати щоб українська мова була обов’язковою з переліку наявних засобів спілкування у публічних місцях та закладах це досить таки нормально. Ми все ж таки в Україні а не де-небудь.
mephala
 
Повідомлень: 4646
З нами з: 07.04.14
Подякував: 54 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 20:33

moniks её выгнали теперь "30-го уничтожить" вата-блогер https://www.facebook.com/AndreyPoltava/ ... 5522857464
жги про
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2622
З нами з: 03.12.14
Подякував: 322 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 20:58

Мизантрóп
Та все норм, главное, чтобы на украинском
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8374
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1003 раз.
Подякували: 2246 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 3219322032213222
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sommer і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (454)
19.06.2019 22:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.