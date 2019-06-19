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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3220322132223223> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.9 5 133 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 22% 29 Громадянська позиція 5% 7 Європейська Солідарність 29% 38 Опозиційна платформа - За життя 5% 6 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 5% 6 Сила і честь 2% 2 Слуга народу 24% 32 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 5 Всього голосів : 133 Додано: Сер 19 чер, 2019 20:30 ЛАД написав: mephala написав: ЛАД написав: ..............

1 и 4. Посмотрите интересную статью https://zn.ua/UKRAINE/bolee-90-grazhdan-schitayut-sebya-etnicheskimi-ukraincami-245309_.html . Вы приводите цифры 22% в 1989 и 17% в 2001. Вы же понимаете, что реально их не уменьшилось, изменилась, в лучшем случае, самоидентификация, в худшем - просто мимикрия.

Других национальностей крайне мало - на 3 месте белорусы - 0,57% по переписи 2001.

Кроме того я говорил Вам о русскоязычных Их гораздо больше 17 или даже 22%.

И я не говорил о втором государственном (хотя возможно и такое), но то что при такой доле русскоговорящих вопрос о возможностях использования языка, как минимум, заслуживает серьёзного внимания и отрицает силовое решение проблемы.

2. Абхазию я приводил как пример того, что отсутствие русскоговорящих не спасает. Вы это, вроде, признаете, но вторая фраза тут же это отрицает. От того, что было бы 77% украиноговорящих ничего не изменилось. Для повода Путину хватило бы и 17-10-5 , да даже 1% русскоговорящих.

3. Вы не поняли. Я Вам советовал поговорить со старшими. Писать много. 400 лет тут не при чём.

4. "если русскоязычные и не являются приспешниками путина то являются соучастниками этого ограбления а также стимулируют дальнейшие действия путина в этом направлении" - глубоко ошибочное, вредное и оскорбительное высказывание. На фронте половина русскоязычных - они тоже "способствуют"?

Такие взгляды и высказывания как раз и способствуют расколу страны и работают на руку Путину.

5. Вы опять подтасовываете. 83% населения не говорят в обычной жизни на украинском. И никто не "катит на них бочку" и не требует под кого-то подстраиваться. Это как раз Вы и иже с Вами требуете "подстраиваться" от большого количества русскоязычных. Я уж не говорю о Харькове, Донецке, Одессе, но и в Киеве и даже Львове очень многие говорят по-русски. ..............1 и 4. Посмотрите интересную статью. Вы приводите цифры 22% в 1989 и 17% в 2001. Вы же понимаете, что реально их не уменьшилось, изменилась, в лучшем случае, самоидентификация, в худшем - просто мимикрия.Других национальностей крайне мало - на 3 месте белорусы - 0,57% по переписи 2001.Кроме того я говорил Вам о русскоязычных Их гораздо больше 17 или даже 22%.И я не говорил о втором государственном (хотя возможно и такое), но то что при такой доле русскоговорящих вопрос о возможностях использования языка, как минимум, заслуживает серьёзного внимания и отрицает силовое решение проблемы.2. Абхазию я приводил как пример того, что отсутствие русскоговорящих не спасает. Вы это, вроде, признаете, но вторая фраза тут же это отрицает. От того, что было бы 77% украиноговорящих ничего не изменилось. ДляПутину хватило бы и 17-10-5 , да даже 1% русскоговорящих.3. Вы не поняли. Я Вам советовал поговорить со старшими. Писать много. 400 лет тут не при чём.4. "если русскоязычные и не являются приспешниками путина то являются соучастниками этого ограбления а также стимулируют дальнейшие действия путина в этом направлении" - глубоко ошибочное, вредное и оскорбительное высказывание. На фронте половина русскоязычных - они тоже "способствуют"?Такие взгляды и высказывания как раз и способствуют расколу страны и работают на руку Путину.5. Вы опять подтасовываете. 83% населенияговорят в обычной жизни на украинском. И никто не "катит на них бочку" и не требует под кого-то подстраиваться. Это как раз Вы и иже с Вами требуете "подстраиваться" от большого количества русскоязычных. Я уж не говорю о Харькове, Донецке, Одессе, но и в Киеве и даже Львове очень многие говорят по-русски.



1 и 4

благодаря чему изменился процент то нам не ведомо. это всего лишь догадки.

а я считаю что после развала союза русские мигрировали назад на родину что сделали также и украинцы. потому и изменился процент за 12 лет.

и что с того что других национальностей меньше? они не имеют право на обучение на своем языке? я же говорю еще раз - если сдвигать этот пласт проблемы то почему только в интересах русских? а то это больше похоже на то, что русские имеют право на свой язык а остальные имеют право учить только русский. мы все же в Украине.

Повторю еще раз по другому. Если на базаре у вас украдут кошелек - вы как, будете настаивать на возвращении его назад или оставите вору? Так и с языком - московия более 400 лет пытается украсть нашу национальную идентификацию. И через русскоговорящих пытается это делать и дальше. Так может все же не будем потворствовать вору? Может все же начнем говорить по украински?

2. я все же склонен считать что если бы украинцы дружно сказали что москаляку на гілляку (имеется ввиду не тех русских кто тут живет а те кто придут к нам с оружием из московии) то он не пришел бы.

3. даже если взять не 400 лет а года от 30-го то знаю как интенсивно шла русификация. особенно через сферу образования где был включен мощный селективный станок. для затравочки - поинтересуйтесь какие ВУЗы в Украине были на украинском. Можете потом написать ответ какие наковыряли.

4. то что на фронте много русскоговорящих я не спорю. но кроме физической защиты есть еще идеология. и если бы за 25 лет русскоговорящие перешли на украинский язык то вполне возможно не пришлось бы и воевать сейчас. ведь если копнуть всех этих русскоговорящих на 1-3 поколения назад то они 100% окажутся украиноговорящими. почему их предки сменили язык а они не могут? нет руки сталина, партии или чего там еще?

5. вообще то это вы предъявили претензию что вам запрещают говорить на русском. на что я вам вполне резонно ответил что никто вас не лишает возможности говорить на русском. говорите сколько хотите. но не нужно заставлять всех остальных тоже говорить по русски. у нас 83% жителей страны которые не являются русскими. 1 и 4благодаря чему изменился процент то нам не ведомо. это всего лишь догадки.а я считаю что после развала союза русские мигрировали назад на родину что сделали также и украинцы. потому и изменился процент за 12 лет.и что с того что других национальностей меньше? они не имеют право на обучение на своем языке? я же говорю еще раз - если сдвигать этот пласт проблемы то почему только в интересах русских? а то это больше похоже на то, что русские имеют право на свой язык а остальные имеют право учить только русский. мы все же в Украине.Повторю еще раз по другому. Если на базаре у вас украдут кошелек - вы как, будете настаивать на возвращении его назад или оставите вору? Так и с языком - московия более 400 лет пытается украсть нашу национальную идентификацию. И через русскоговорящих пытается это делать и дальше. Так может все же не будем потворствовать вору? Может все же начнем говорить по украински?2. я все же склонен считать что если бы украинцы дружно сказали что москаляку на гілляку (имеется ввиду не тех русских кто тут живет а те кто придут к нам с оружием из московии) то он не пришел бы.3. даже если взять не 400 лет а года от 30-го то знаю как интенсивно шла русификация. особенно через сферу образования где был включен мощный селективный станок. для затравочки - поинтересуйтесь какие ВУЗы в Украине были на украинском. Можете потом написать ответ какие наковыряли.4. то что на фронте много русскоговорящих я не спорю. но кроме физической защиты есть еще идеология. и если бы за 25 лет русскоговорящие перешли на украинский язык то вполне возможно не пришлось бы и воевать сейчас. ведь если копнуть всех этих русскоговорящих на 1-3 поколения назад то они 100% окажутся украиноговорящими. почему их предки сменили язык а они не могут? нет руки сталина, партии или чего там еще?5. вообще то это вы предъявили претензию что вам запрещают говорить на русском. на что я вам вполне резонно ответил что никто вас не лишает возможности говорить на русском. говорите сколько хотите. но не нужно заставлять всех остальных тоже говорить по русски. у нас 83% жителей страны которые не являются русскими.

1 и 4.

Я Вам уже писал, вопрос этнической принадлежности вторичен. Сколько людей реально в жизни говорит по-русски (в т.ч. и Вы, как я понимаю)?

Право на родной язык имеют все народы. Но всё же есть разница - 0,57% белорусов (3 место и не уверен, что все они говорят по белорусски) или даже 22% и, тем более, под (больше?) 50% русскоговорящих.

2. Вам уже написали что, "если бы украинцы дружно сказали что москаляку на гілляку" на русском, то Путин может и не смог бы прийти.

Только для этого не надо было говорить "москаляку на гілляку", есть и другие формулировки, а эта как раз помогла Путину реализовать его.

3. Вы пишете не о том. Я Вам говорил, что причина перехода многих на русский далеко не только "золотой телец", а Вы опять переводите разговор на насильственную русификацию.

5. А где Вы у меня вычитали, что я кого-то хочу заставить говорить по-русски?

Будьте добры предъявить хоть одну такую цитату. Вы же всё-таки не Франт, и, тем более, не соммер или флаймен.

А вот попытки заставить всех говорить по-украински, в т.ч. и через законы, встречаются регулярно. Такие призывы часто слышны даже на форуме (в т.ч. и от Вас, хотя сами пишете по-русски).

А Вы хоть раз видели у меня или у кого-то ещё призыв к пишущим на украинском перейти на русский? 1 и 4.Я Вам уже писал, вопрос этнической принадлежности вторичен. Сколько людей реально в жизни говорит по-русски (в т.ч. и Вы, как я понимаю)?Право на родной язык имеют все народы. Но всё же есть разница - 0,57% белорусов (3 место и не уверен, что все они говорят по белорусски) или даже 22% и, тем более, под (больше?) 50% русскоговорящих.2. Вам уже написали что, "если бы украинцы дружно сказали что москаляку на гілляку" на русском, то Путин может и не смог бы прийти.Только для этого не надо было говорить "москаляку на гілляку", есть и другие формулировки, акак разПутину реализовать его.3. Вы пишете не о том. Я Вам говорил, что причина перехода многих на русский далеко не только "золотой телец", а Вы опять переводите разговор на насильственную русификацию.5. А где Вы у меня вычитали, что я кого-то хочуговорить по-русски?Будьте добры предъявить хоть одну такую цитату. Вы же всё-таки не Франт, и, тем более, не соммер или флаймен.А вот попытки заставить всех говорить по-украински, в т.ч. и через законы, встречаются регулярно. Такие призывы часто слышны даже на форуме (в т.ч. и от Вас, хотя сами пишете по-русски).А Вы хоть раз видели у меня или у кого-то ещё призыв к пишущим на украинском перейти на русский?

1-4

мдааа. російськомовні я дивлюся ввічливість сприймають за слабкість. все як завжди.

перейдемо значить на українську щоб у вас не складалося хибне враження.

право розмовляти на будь якій мові ніхто й не заперечує. це ваша приватна справа.

а от те що питання етнічної приналежності другорядне тут ви помиляєтеся. носієм культури в першу чергу є етнічне населення. і якщо етнічне населення відмовляється від свого культурного надбання (а мова це одна із складових культурного надбання) то з часом цей етнос буде розмитий іншими та зникне. я так розумію ви та інші російськомовні українці саме це і поставили собі за мету?

17% росіян мають право и 0,57% білорусів це так собі - пилюка на узбіччі?

це у вас лізе російський шовінізм чи що?

2. йому допомогла не кричалка а те що одні розуміли що москалі вороги а інші казали "мы же братья" і мріяли потрапити в ссср2. і казали переважно це російськомовні. От тому він і вирішив вбити кілок. скориставшись тим що частина українців уже була раніше "завербована" ідеями русифікації.

3. якщо русифікація відбувалася не за допомогою батога та пряника то поділіться ж як тоді ще. цікаво буде почути.

5. а як ще можна розцінювати ваше не задоволення квотами? або незадоволення навчанням на українській мові? тобто коли Україна почала захищати свій простір від русифікації ви як той чорт з табакерки - а я проти. Хоча прямо ви й не кажете що хочете щоб всі говорили на російській мові але ваша риторика спрямована на підтримку дій що сприяють русифікації. а це каже набагато більше.

Де у вас Закон вимагає в приватному житті спілкуватися виключно на українській мові?

Наведіть приклад з посиланням на статтю Закону.

А от вимагати щоб українська мова була обов’язковою з переліку наявних засобів спілкування у публічних місцях та закладах це досить таки нормально. Ми все ж таки в Україні а не де-небудь. 1-4мдааа. російськомовні я дивлюся ввічливість сприймають за слабкість. все як завжди.перейдемо значить на українську щоб у вас не складалося хибне враження.право розмовляти на будь якій мові ніхто й не заперечує. це ваша приватна справа.а от те що питання етнічної приналежності другорядне тут ви помиляєтеся. носієм культури в першу чергу є етнічне населення. і якщо етнічне населення відмовляється від свого культурного надбання (а мова це одна із складових культурного надбання) то з часом цей етнос буде розмитий іншими та зникне. я так розумію ви та інші російськомовні українці саме це і поставили собі за мету?17% росіян мають право и 0,57% білорусів це так собі - пилюка на узбіччі?це у вас лізе російський шовінізм чи що?2. йому допомогла не кричалка а те що одні розуміли що москалі вороги а інші казали "мы же братья" і мріяли потрапити в ссср2. і казали переважно це російськомовні. От тому він і вирішив вбити кілок. скориставшись тим що частина українців уже була раніше "завербована" ідеями русифікації.3. якщо русифікація відбувалася не за допомогою батога та пряника то поділіться ж як тоді ще. цікаво буде почути.5. а як ще можна розцінювати ваше не задоволення квотами? або незадоволення навчанням на українській мові? тобто коли Україна почала захищати свій простір від русифікації ви як той чорт з табакерки - а я проти. Хоча прямо ви й не кажете що хочете щоб всі говорили на російській мові але ваша риторика спрямована на підтримку дій що сприяють русифікації. а це каже набагато більше.Де у вас Закон вимагає в приватному житті спілкуватися виключно на українській мові?Наведіть приклад з посиланням на статтю Закону.А от вимагати щоб українська мова була обов’язковою з переліку наявних засобів спілкування у публічних місцях та закладах це досить таки нормально. Ми все ж таки в Україні а не де-небудь. mephala Повідомлень: 4648 З нами з: 07.04.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 625 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 20:33 moniks её выгнали теперь "30-го уничтожить" вата-блогер https://www.facebook.com/AndreyPoltava/ ... 5522857464

жги про её выгнали теперь "30-го уничтожить" вата-блогержги про Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен Мизантрóп

Повідомлень: 2624 З нами з: 03.12.14 Подякував: 322 раз. Подякували: 353 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 20:58 Мизантрóп

Та все норм, главное, чтобы на украинском antey1969 1

Повідомлень: 8374 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1003 раз. Подякували: 2246 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 21:03 Re: Політичні дискусії

К такому выводу пришел Окружной административный суд Киева, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на текст постановления № 640/3130/19 Источник: https://censor.net.ua/news/3133187/deya ... henie_suda еще печалька: Деятельность Свято-Владимирского храма Московского патриархата в помещениях Верховной Рады Украины должна быть прекращена.К такому выводу пришел Окружной административный суд Киева, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на текст постановления № 640/3130/19 Источник: Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен Мизантрóп

Повідомлень: 2624 З нами з: 03.12.14 Подякував: 322 раз. Подякували: 353 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 21:04 freeze написав: Sommer написав: freeze написав: Не тупи, открой биографию Порошенко и посмотри был ли он госчиновником, когда это было, потом доложи о фальсификациях биографии. Не тупи, открой биографию Порошенко и посмотри был ли он госчиновником, когда это было, потом доложи о фальсификациях биографии.



И? Он еще и школьником был в свое время.

Хотя для зекоманды станется его и так называть. И? Он еще и школьником был в свое время.Хотя для зекоманды станется его и так называть.



И? Лишь бы пукнуть ?

Что Порошенко не многолетний госчиновник и депутат? Вспомнил ? И? Лишь бы пукнуть ?Что Порошенко не многолетний госчиновник и депутат? Вспомнил ?



А Данилюк, наверное, первый раз зал ВР в этом году увидел? А Данилюк, наверное, первый раз зал ВР в этом году увидел? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4222 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 21:34 Re: Політичні дискусії Sommer написав: Обещали открытость? Обещали никаких тайных встреч с олигархами?



Конечно, все так и есть.



Ну тайная встреча с Пинчуком не считается.



И тайная встреча с Ахметовым тоже!



А с Коломойским - ну какая же это тайна, это ж основной кукловод... в смысле партнер.



И вообще я вам ничего не обещал



https://news.liga.net/politics/news/zel ... -ahmetovym Обещали открытость? Обещали никаких тайных встреч с олигархами?Конечно, все так и есть.Ну тайная встреча с Пинчуком не считается.И тайная встреча с Ахметовым тоже!А с Коломойским - ну какая же это тайна, это ж основной кукловод... в смысле партнер.И вообще я вам ничего не обещал



Говорят Ахметов был очень огорчен после этой встречи, слишком много неприятных вещей ему сказали за небольшой промежуток времени. Говорят Ахметов был очень огорчен после этой встречи, слишком много неприятных вещей ему сказали за небольшой промежуток времени. freeze 4 Повідомлень: 11879 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3583 раз. Подякували: 5222 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 21:38 Мизантрóп написав: еще печалька: Деятельность Свято-Владимирского храма Московского патриархата в помещениях Верховной Рады Украины должна быть прекращена.

К такому выводу пришел Окружной административный суд Киева, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на текст постановления № 640/3130/19 Источник: https://censor.net.ua/news/3133187/deya ... henie_suda еще печалька: Деятельность Свято-Владимирского храма Московского патриархата в помещениях Верховной Рады Украины должна быть прекращена.К такому выводу пришел Окружной административный суд Киева, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на текст постановления № 640/3130/19 Источник:



Правильно - гнать нужно мракобесов со всех государственных институтов и общественных заведений. И неважно, какой они религии, течения и подчинения Правильно - гнать нужно мракобесов со всех государственных институтов и общественных заведений. И неважно, какой они религии, течения и подчинения zРадио

Повідомлень: 2529 З нами з: 02.05.18 Подякував: 725 раз. Подякували: 1678 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 21:47 freeze написав: Sommer написав: Обещали открытость? Обещали никаких тайных встреч с олигархами?



Конечно, все так и есть.



Ну тайная встреча с Пинчуком не считается.



И тайная встреча с Ахметовым тоже!



А с Коломойским - ну какая же это тайна, это ж основной кукловод... в смысле партнер.



И вообще я вам ничего не обещал



https://news.liga.net/politics/news/zel ... -ahmetovym Обещали открытость? Обещали никаких тайных встреч с олигархами?Конечно, все так и есть.Ну тайная встреча с Пинчуком не считается.И тайная встреча с Ахметовым тоже!А с Коломойским - ну какая же это тайна, это ж основной кукловод... в смысле партнер.И вообще я вам ничего не обещал



Говорят Ахметов был очень огорчен после этой встречи, слишком много неприятных вещей ему сказали за небольшой промежуток времени. Говорят Ахметов был очень огорчен после этой встречи, слишком много неприятных вещей ему сказали за небольшой промежуток времени.



Инфа 100%, даже 146%! Инфа 100%, даже 146%! Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4222 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 21:48 ЛАД написав: mephala написав: ЛАД написав: .............

того ответа я не видел так как еще в этой ветке ковыряться мне не хватало.

но прочитав его ответ у меня сложилось стойкое убеждение что он или закончил ВУЗ при совдепии или препод попался еще той закалки. Большего бреда в рыночной экономике я еще не читал про цену. ну разве что витловские огурцы с картохой.

Так само впечатляют его выкладки по тарифам. Он же даже элементарных вещей не знает.

Интересно чем человек вообще по жизни занят с таким мышлением что ему все должны подравнять под зарплату. Так а я хочу самолет. А ну быстро мне его цену под зарплату подравняйте

По поводу обнищания. Так проведите эту грань. А то не понятно о ком вы говорите. Только четкую грань. Про брюлики я не даром вспомнил.

У нас народ прекрасно умеет выращивать на огородах и делать заготовки на зиму.

В отличии от африки у нас все растет очень хорошо.

Так что не нужно от нагнетать про голодную смерть. Не обязательно иметь бананы круглый год. То что не хотят ковыряться в земле а только в супер ходить это вообще то из другой оперы.

По поводу отопления - да это дорогое удовольствие. И народ должен это осознать.

Почему в богатой англии это понимают и зимой топят не все помещения а мы хотим и улицу отопить? Может что то в мышлении нужно менять?

Да и система субсидий есть у нас в стране. Прям уж так не замерзнут кто без работы сидит.

Я не говорил что Тетчер закрывала шахты от любви к экологии. Я говорил что она понимала что это уже изжило себя хотя народ мыслил дайте пожрать тут и сейчас. Вы походу предлагаете индустриализацию ради самой индустриализации. Что бы какой завод снесли такой же и построили. Иначе это не назвать смотря на вашу тоску за заводами которым уже по 50 лет.

Сейчас один новый завод может работать как несколько старых да еще и с меньшим количеством персонала. Проблема не в том что рушат старые заводы - их попросту не нужно в таком количестве. Проблема в том что нет стратегии развития государства что бы будем производить и какое место займем в цепи мирового производства (желательно бы мозговую часть но кто же даст) вместо всей той хрени что производили по плану цк. .............того ответа я не видел так как еще в этой ветке ковыряться мне не хватало.но прочитав его ответ у меня сложилось стойкое убеждение что он или закончил ВУЗ при совдепии или препод попался еще той закалки. Большего бреда в рыночной экономике я еще не читал про цену. ну разве что витловские огурцы с картохой.Так само впечатляют его выкладки по тарифам. Он же даже элементарных вещей не знает.Интересно чем человек вообще по жизни занят с таким мышлением что ему все должны подравнять под зарплату. Так а я хочу самолет. А ну быстро мне его цену под зарплату подравняйтеПо поводу обнищания. Так проведите эту грань. А то не понятно о ком вы говорите. Только четкую грань. Про брюлики я не даром вспомнил.У нас народ прекрасно умеет выращивать на огородах и делать заготовки на зиму.В отличии от африки у нас все растет очень хорошо.Так что не нужно от нагнетать про голодную смерть. Не обязательно иметь бананы круглый год. То что не хотят ковыряться в земле а только в супер ходить это вообще то из другой оперы.По поводу отопления - да это дорогое удовольствие. И народ должен это осознать.Почему в богатой англии это понимают и зимой топят не все помещения а мы хотим и улицу отопить? Может что то в мышлении нужно менять?Да и система субсидий есть у нас в стране. Прям уж так не замерзнут кто без работы сидит.Я не говорил что Тетчер закрывала шахты от любви к экологии. Я говорил что она понимала что это уже изжило себя хотя народ мыслил дайте пожрать тут и сейчас. Вы походу предлагаете индустриализацию ради самой индустриализации. Что бы какой завод снесли такой же и построили. Иначе это не назвать смотря на вашу тоску за заводами которым уже по 50 лет.Сейчас один новый завод может работать как несколько старых да еще и с меньшим количеством персонала. Проблема не в том что рушат старые заводы - их попросту не нужно в таком количестве. Проблема в том что нет стратегии развития государства что бы будем производить и какое место займем в цепи мирового производства (желательно бы мозговую часть но кто же даст) вместо всей той хрени что производили по плану цк.

Простите, но пост ... ниже плинтуса.

1. Столько слов в адрес zРадио и ни одного конкретного внятного указания на его ошибку. Только "элементарных вещей не знает" и остальное в том же духе. Ну такой ответ написать проще всего.

Вы отрицаете связь между ценами и зарплатами?

Кстати:

Характерным для слаборазвитых стран и, к сожалению для Украины, является низкий удельный вес затрат на рабочую силу в себестоимости производства так и оплате наемного труда в структуре ВВП. Доля оплаты труда наемных работников в ВВП Украины снизилась с 49,9% в 2013 году до 38,9 5 в 2017 году. Доля заработной платы в себестоимости украинских товаров составляет в 2017 году составляла всего 7%, тогда как в странах Западной Европы 30-45%. А это свидетельствует о чрезмерной эксплуатации украинской рабочей силы.

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Вместо модернизации промышленности, владельцы-работодатели умудряются получать сверхприбыли несмотря на высокую материалоемкость и энергоемкость производства — путем сокращения расходов на заработную плату наемного работника.



Некоторые работодатели утверждают, что у нас маленькая зарплата, потому что низкая производительность труда. Однако не следует забывать, что производительность труда на 95% зависит от работодателя: его способности эффективно организовать процесс производства, внедрить современные технологии, обучить и повысить квалификацию своего работника.

https://politeka.net/news/economics/794907-evropejskie-zarplaty-v-ukraine-pochemu-kazhdyj-chetvertyj-okazalsja-za-granju-bednosti/

Вторая часть цитаты больше для будивельника.



Ещё одна цитата не совсем по теме, но, может Вам (и другим) будет интересно:

Игорь Николаев особо отметил, что денежные зарплатные доходы министров российского правительства в 12-14 раз превышают средний показатель для занятого в экономике населения. В то время как в развитых западных странах зарплаты министров больше средних по стране всего в 4-5 раз.

https://www.klerk.ru/buh/news/181896/



2. О голодной смерти я не писал. Но Ваши "брюлики" тоже не в тему.

А Ваши призывы "все на огороды" живо напомнили об Азирове. Помнится, он тоже призывал все на огороды. Вы его горячий поклонник?

Похоже, Вы всё-таки очень хотите вернуться в средние века к натуральному хозяйству.

В Харькове надо брать участок километров за 30 и рыть погреб около подъезда в асфальте?



3. Что касается Англии.

Вы вообще-то интересовались климатом Англии?

Вы знаете, что в Лондоне в январе среднемесячная температура за 1971-2000 была 7,9/2,4 (макс./мин.), а ниже 0 была в ср. 7,4 дня. В феврале примерно то же.

В Киеве за 1973-2018 +0,5/-13,7. Отличия не наблюдаете? (цифры из Вики, статьи климат Лондона/Киева).

А вообще Вы жили в Англии, много знаете о ней?

Кстати в Израиле во многих домах (в большинстве?) вообще нет отопления.



4. "Вы походу предлагаете индустриализацию ради самой индустриализации" - опять же, где Вы такое у меня вычитали?

Тэтчер закрывала шахты исключительно из соображений экономич. эффективности.

И я не требую , "Что бы какой завод снесли такой же и построили". Опять же Вы, простите, лжёте.

Но у нас ликвидированные/пришедшие в упадок заводы знаю. Вновь построенные почти не наблюдаю. Если можете, приведите примеры.

Очень хотелось бы так же увидеть хоть один пример такого завода - "один новый завод может работать как несколько старых да еще и с меньшим количеством персонала".

С отсутствием "стратегии развития государства" согласен. Но ваши предложения об "огородах" - стратегия явно порочная.

А "мозговую часть" нам бы, может, и дали, но в большинстве случаев это требует огромных денег, кот. у нас нет. Чуть ли не единственное исключение - сфера IT, и то не все направления. Простите, но пост ... ниже плинтуса.1. Столько слов в адреси ни одноговнятного указания на его ошибку. Только "элементарных вещей не знает" и остальное в том же духе. Ну такой ответ написать проще всего.Вы отрицаете связь между ценами и зарплатами?Кстати:Вторая часть цитаты больше дляЕщё одна цитата не совсем по теме, но, может Вам (и другим) будет интересно:2. О голодной смерти я не писал. Но Ваши "брюлики" тоже не в тему.А Ваши призывы "все на огороды" живо напомнили об Азирове. Помнится, он тоже призывал все на огороды. Вы его горячий поклонник?Похоже, Вы всё-таки очень хотите вернуться в средние века к натуральному хозяйству.В Харькове надо брать участок километров за 30 и рыть погреб около подъезда в асфальте?3. Что касается Англии.Вы вообще-то интересовались климатом Англии?Вы знаете, что в Лондоне в январе среднемесячная температура за 1971-2000 была 7,9/2,4 (макс./мин.), а ниже 0 была в ср. 7,4 дня. В феврале примерно то же.В Киеве за 1973-2018 +0,5/-13,7. Отличия не наблюдаете? (цифры из Вики, статьи климат Лондона/Киева).А вообще Вы жили в Англии, много знаете о ней?Кстати в Израиле во многих домах (в большинстве?) вообще нет отопления.4. "Вы походу предлагаете индустриализацию ради самой индустриализации" - опять же, где Вы такое у меня вычитали?Тэтчер закрывала шахты исключительно из соображений экономич. эффективности.И я, "Что бы какой завод снесли такой же и построили". Опять же Вы, простите, лжёте.Но у нас ликвидированные/пришедшие в упадок заводы знаю. Вновь построенные почти не наблюдаю. Если можете, приведите примеры.Очень хотелось бы так же увидеть хоть один пример такого завода - "один новый завод может работать как несколько старых да еще и с меньшим количеством персонала".С отсутствием "стратегии развития государства" согласен. Но ваши предложения об "огородах" - стратегия явно порочная.А "мозговую часть" нам бы, может, и дали, но в большинстве случаев это требует огромных денег, кот. у нас нет. Чуть ли не единственное исключение - сфера IT, и то не все направления.

ну по перше я і не спілкувався з ним щоб починати йому щось пояснювати.

а якщо потрібно пояснити вам то наведу приклад. може так краще зрозумієте.

беремо який небудь будинок відпочинку на березі моря під Одесою і дивимося ціну на відпочинок на початку травня та у кінці липня. який буде розліт цін. у два рази? собівартість у них теж в два рази змінилася? те яка в тебе собівартість впливає лише на твій прибуток. ціна залежить від попиту та пропозиції в ринкових умовах і урівноважує ці сторони. ціна - це угода між покупцем і продавцем і причому добровільна. а не ваше міфічне "должно соответствовать". тому коли людина пише те що написав він - одразу зрозуміло якими критеріями він оцінює все навколо себе. та з яких часів ці набуті критерії. я розчарований що вам це потрібно пояснювати.

тепер щодо електроенергії. звинувативши генеруючі компанії в тому що нема вибору постачальника електроенергії коли він має угоду з приватним обленерго він сам розписався у своєму невігластві. він взагалі не має уявлення як цей ринок зараз працює. я вже навіть не кажу що він може наверзти про майбутні зміни. сумно.

тепер до газу. як він стверджує державна компанія Нафтогаз справилася з тим що йому не дають можливості обрати постачальника. При тому що він має договір на постачання газу з приватним облгазом. облгаз в свою чергу може придбати газ як у Нафтогазу так і у приватних видобувачів. але приватні видобувачі газу не хочуть продавати облгазам так як продати підприємствам вигідніше. як взагалі можна було вигадати що йому заважає Нафтогаз обрати вільно постачальника? він готовий платити за газ як платять підприємства? якщо й це вам потрібно пояснювати то я ще більш розчарований у вас.

з приводу ваших цитат. Нехай робітники виходять на страйк та вимагають собі підвищення заробітної платні яякщо вважають що їх праця недооцінена. А то на европи киваємо як там гарно але забуваємо про те що вони боролися і продовжують боротися за свої зарплати. В інформаційних новинах то в одній країні оголосили массовий страйк то в іншій. а коли у нас був останній не майдан а саме трудовий страйк такий щоб на всю країну?



2. я вже вкотре пишу - так дайте визначену межу вашого терміну. а то до моїх висловів доколупуєтеся а самі вже вкотрий раз не можете дати відповідь.

взагалі то це ви згадали про свої банани. так що свого азірова приміряйте на себе.

я казав про те що якщо люди не можуть знайти роботу цілком спокійно можуть забезпечити себе самостійно необхідними харчами. і не померти з голоду. хоча про голодну смерть доречі казали саме ви. так кортить все перекрутити?

3. тим паче що в англії тепліше ніж у нас і то взимку прогрівають не всі приміщення задля економії. а в нас все повинно бути на широку ногу. тільки чого тоді кричати про дорого - комфорт не бува задаром.

4. тоді я відмовляюсь від спілкування на цю тему поки ви не дасте точне визначення що мали на увазі фразою "Деиндустриализация страны продолжается уже почти 30 лет"

а то я дивлюся ви віртузно вкидаєте розмиті фрази а потім починаєте звинувачувати інших що вони брешуть або щось не те вичитали. не даром я почав вимагати пояснень інших ваших вислівів на які вже вкотре не отримую відповіді а лише виляння із боку в бік. ну по перше я і не спілкувався з ним щоб починати йому щось пояснювати.а якщо потрібно пояснити вам то наведу приклад. може так краще зрозумієте.беремо який небудь будинок відпочинку на березі моря під Одесою і дивимося ціну на відпочинок на початку травня та у кінці липня. який буде розліт цін. у два рази? собівартість у них теж в два рази змінилася? те яка в тебе собівартість впливає лише на твій прибуток. ціна залежить від попиту та пропозиції в ринкових умовах і урівноважує ці сторони. ціна - це угода між покупцем і продавцем і причому добровільна. а не ваше міфічне "должно соответствовать". тому коли людина пише те що написав він - одразу зрозуміло якими критеріями він оцінює все навколо себе. та з яких часів ці набуті критерії. я розчарований що вам це потрібно пояснювати.тепер щодо електроенергії. звинувативши генеруючі компанії в тому що нема вибору постачальника електроенергії коли він має угоду з приватним обленерго він сам розписався у своєму невігластві. він взагалі не має уявлення як цей ринок зараз працює. я вже навіть не кажу що він може наверзти про майбутні зміни. сумно.тепер до газу. як він стверджує державна компанія Нафтогаз справилася з тим що йому не дають можливості обрати постачальника. При тому що він має договір на постачання газу з приватним облгазом. облгаз в свою чергу може придбати газ як у Нафтогазу так і у приватних видобувачів. але приватні видобувачі газу не хочуть продавати облгазам так як продати підприємствам вигідніше. як взагалі можна було вигадати що йому заважає Нафтогаз обрати вільно постачальника? він готовий платити за газ як платять підприємства? якщо й це вам потрібно пояснювати то я ще більш розчарований у вас.з приводу ваших цитат. Нехай робітники виходять на страйк та вимагають собі підвищення заробітної платні яякщо вважають що їх праця недооцінена. А то на европи киваємо як там гарно але забуваємо про те що вони боролися і продовжують боротися за свої зарплати. В інформаційних новинах то в одній країні оголосили массовий страйк то в іншій. а коли у нас був останній не майдан а саме трудовий страйк такий щоб на всю країну?2. я вже вкотре пишу - так дайте визначену межу вашого терміну. а то до моїх висловів доколупуєтеся а самі вже вкотрий раз не можете дати відповідь.взагалі то це ви згадали про свої банани. так що свого азірова приміряйте на себе.я казав про те що якщо люди не можуть знайти роботу цілком спокійно можуть забезпечити себе самостійно необхідними харчами. і не померти з голоду. хоча про голодну смерть доречі казали саме ви. так кортить все перекрутити?3. тим паче що в англії тепліше ніж у нас і то взимку прогрівають не всі приміщення задля економії. а в нас все повинно бути на широку ногу. тільки чого тоді кричати про дорого - комфорт не бува задаром.4. тоді я відмовляюсь від спілкування на цю тему поки ви не дасте точне визначення що мали на увазі фразою "Деиндустриализация страны продолжается уже почти 30 лет"а то я дивлюся ви віртузно вкидаєте розмиті фрази а потім починаєте звинувачувати інших що вони брешуть або щось не те вичитали. не даром я почав вимагати пояснень інших ваших вислівів на які вже вкотре не отримую відповіді а лише виляння із боку в бік. mephala Повідомлень: 4648 З нами з: 07.04.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 625 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 21:48 freeze написав:

Говорят Ахметов был очень огорчен после этой встречи Говорят Ахметов был очень огорчен после этой встречи



Верится с трудом - рыжий отлично решал и с Кучмой, и с Ющенко, и с Януковичем, и с Порошенко. Скорее всего он услышал от Зеленского то, о чем тот говорит публично - списал это на неопытность, стартовый задор, и понял, что зайдет позже



Вспомните, как было с оранжевыми - сначала Рината щемили, а потом Ющ его в машине своей катал. Дык тогда еще и недоговороспособная Вона была, визави которой в команде Зеленского нет (по крайней мере в публичной плоскости) Верится с трудом - рыжий отлично решал и с Кучмой, и с Ющенко, и с Януковичем, и с Порошенко. Скорее всего он услышал от Зеленского то, о чем тот говорит публично - списал это на неопытность, стартовый задор, и понял, что зайдет позжеВспомните, как было с оранжевыми - сначала Рината щемили, а потом Ющ его в машине своей катал. Дык тогда еще и недоговороспособная Вона была, визави которой в команде Зеленского нет (по крайней мере в публичной плоскости) zРадио

Повідомлень: 2529 З нами з: 02.05.18 Подякував: 725 раз. Подякували: 1678 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3220322132223223> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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