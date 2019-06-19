Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:mephala Простите за задержку с ответом. Долго не отвечал, т.к. не хотел писать сгоряча. Но я трижды перечитал Ваши посты viewtopic.php?p=4686817#p4686817, viewtopic.php?p=4686832#p4686832 и viewtopic.php?p=4686839#p4686839 и, к сожалению, первоначальное впечатление не изменилось. Ответы очень слабо аргументированы, особенно 2и 3-й. Много демагогических перекручиваний и искажений моих аргументов и высказываний. Такие посты мог написать - неумный человек. Не похоже, я о Вас более высокого мнения. - человек не сумевший / не захотевший понять мои посты. - человек, ослеплённый какими-то идеями (антикоммунизм, русо- и советофобии, национализм, что-то ещё) и не способный/не желающий увидеть и понять, что могут быть несколько другие взгляды. В любом из этих случаев любая дискуссия теряет смысл. Если хотите продолжать, прошу серьёзную (убедительную) аргументацию и ответы на вопросы оппонента, а не на Ваши мысли о них. В этом случае буду рад продолжить разговор. Если нет, то не вижу смысла. Спасибо за беседу.
так дискуссия изначально не могла закончится чем то определенным. это всего лишь обмен мнениями. кстати я уже писал в какой то из веток что нужно учится у Израиля поднимать страну с нуля. Вот у кого нужно учиться делать монолитное общество при том что шла куча волн репатриантов с разных стран с разными укладами жизни.
ЗЫ Так что это еще нужно разобраться кто чем ослеплен
Обмен мнениями может приводить к разным результатам. 1. Прояснение позиций сторон. 2. Сближение позиций в результате обсуждения. 3. приход к более-менее согласованному мнению/решению. 3 вариант самый хороший. Но для этого нужна доброжелательная и добросовестная дискуссия. Первое у нас с Вами, вроде, получилось. Второе не очень. Я в ответах эти моменты отметил. Вы достаточно много приписываете мне неизвестно откуда взятые взгляды и/или передёргиваете. А потом спорите совсем не со мной. Я, вроде, такого не допускал. Так что об ослеплении не ко мне. Попробуйте всё же разобраться в себе.
якщо б ви писали більш конкретно а не розмитими фразами то мені не потрібно було б і здогадуватися що ви мали на увазі. а то я ще потім і винуватий що пересмикую або вигадую. "гарна" у вас позиція. А з приводу останньої фрази - корона як там? Не заважає?
freeze написав: Говорят Ахметов был очень огорчен после этой встречи
Верится с трудом - рыжий отлично решал и с Кучмой, и с Ющенко, и с Януковичем, и с Порошенко. Скорее всего он услышал от Зеленского то, о чем тот говорит публично - списал это на неопытность, стартовый задор, и понял, что зайдет позже
Вспомните, как было с оранжевыми - сначала Рината щемили, а потом Ющ его в машине своей катал. Дык тогда еще и недоговороспособная Вона была, визави которой в команде Зеленского нет (по крайней мере в публичной плоскости)
Так вроде как политик новой формации пришел, никто еще с украинской стороны в лицо Макрону не говорил, что он не правильно сказал, а Меркель, что с ней противоположные взгляды. Так и Татарин офигел, одну плюшку у тебя отберем в смысле Роттердам＋, другую плюшку отберем в смысле, что монополизм ДТЭК обломаем, какой уж тут добрый вечер.
Мизантрóп написав:еще печалька: Деятельность Свято-Владимирского храма Московского патриархата в помещениях Верховной Рады Украины должна быть прекращена. К такому выводу пришел Окружной административный суд Киева, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на текст постановления № 640/3130/19 Источник: https://censor.net.ua/news/3133187/deya ... henie_suda
Правильно - гнать нужно мракобесов со всех государственных институтов и общественных заведений. И неважно, какой они религии, течения и подчинения
Ватніків - також!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
freeze написав: Говорят Ахметов был очень огорчен после этой встречи
Верится с трудом - рыжий отлично решал и с Кучмой, и с Ющенко, и с Януковичем, и с Порошенко. Скорее всего он услышал от Зеленского то, о чем тот говорит публично - списал это на неопытность, стартовый задор, и понял, что зайдет позже
Вспомните, как было с оранжевыми - сначала Рината щемили, а потом Ющ его в машине своей катал. Дык тогда еще и недоговороспособная Вона была, визави которой в команде Зеленского нет (по крайней мере в публичной плоскости)
Так вроде как политик новой формации пришел, никто еще с украинской стороны в лицо Макрону не говорил, что он не правильно сказал, а Меркель, что с ней противоположные взгляды. Так и Татарин офигел, одну плюшку у тебя отберем в смысле Роттердам＋, другую плюшку отберем в смысле, что монополизм ДТЭК обломаем, какой уж тут добрый вечер.
як кажуть "звиздiти, не мiшки ворочати", коли ж побачим реальнi справи?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
лягушатники вроде не эстонцы,но и там процесс долгий : Саркози будут судить за коррупцию. Кассационный суд Парижа отклонил ходатайство экс-президента Франции Николя Саркози не передавать в суд дело, в котором его обвиняют в коррупции.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
mephala написав:ціна залежить від попиту та пропозиції в ринкових умовах і урівноважує ці сторони. ціна - це угода між покупцем і продавцем і причому добровільна. а не ваше міфічне "должно соответствовать".
И кто спорит с этим определением? Покажите! Речь ведь идет как раз о нерыночных условиях, в которые поставлено большинство секторов украинской экономики - концентрация низкая только в новых отраслях, созданных с 1991-го, да и то не всех. В классических же, переживших прихватизацию, уровень конкуренции близок к нулю (и отражается это не только в нарушении интересов потребителей, но и наемных работников тоже). Для общего развития поинтересуйтесь, какие рыночные реформы проходили естественные и искусственные монополии, например, в США! Почитайте-почитайте, на сколько кусочков делили железную дорогу, почту, телеграф/телефон и т.д. А потом сравните с сегодняшней Украиной!
mephala написав:тепер щодо електроенергії. звинувативши генеруючі компанії в тому що нема вибору постачальника електроенергії коли він має угоду з приватним обленерго він сам розписався у своєму невігластві. він взагалі не має уявлення як цей ринок зараз працює.
Сорри, но это вы не имеете представления, как работает рынок! Читайте матчасть, начиная с функций НКРЭКУ - идея выбора поставщика полностью обесценена практикой определения розничных цен регулятором (признанным, кстати, на этой неделе противоречащим Конституции). Это не просто монополизация - это государственная экономическая тирания!
PS: по газу уже не буду цитировать ваши заблуждения - там примерно то же самое, что и с э/э, только розничные тарифы устанавливает не нацкомиссия, а Нефтегаз+Кабмин