Додано: Сер 19 чер, 2019 22:41

mephala написав: ціна залежить від попиту та пропозиції в ринкових умовах і урівноважує ці сторони. ціна - це угода між покупцем і продавцем і причому добровільна. а не ваше міфічне "должно соответствовать".

ціна залежить від попиту та пропозиції в ринкових умовах і урівноважує ці сторони. ціна - це угода між покупцем і продавцем і причому добровільна. а не ваше міфічне "должно соответствовать".

mephala написав: тепер щодо електроенергії. звинувативши генеруючі компанії в тому що нема вибору постачальника електроенергії коли він має угоду з приватним обленерго він сам розписався у своєму невігластві. він взагалі не має уявлення як цей ринок зараз працює.

тепер щодо електроенергії. звинувативши генеруючі компанії в тому що нема вибору постачальника електроенергії коли він має угоду з приватним обленерго він сам розписався у своєму невігластві. він взагалі не має уявлення як цей ринок зараз працює.

И кто спорит с этим определением? Покажите! Речь ведь идет как раз о нерыночных условиях, в которые поставлено большинство секторов украинской экономики - концентрация низкая только в новых отраслях, созданных с 1991-го, да и то не всех. В классических же, переживших прихватизацию, уровень конкуренции близок к нулю (и отражается это не только в нарушении интересов потребителей, но и наемных работников тоже). Для общего развития поинтересуйтесь, какие рыночные реформы проходили естественные и искусственные монополии, например, в США! Почитайте-почитайте, на сколько кусочков делили железную дорогу, почту, телеграф/телефон и т.д. А потом сравните с сегодняшней Украиной!Сорри, но это вы не имеете представления, как работает рынок! Читайте матчасть, начиная с функций НКРЭКУ - идея выбора поставщика полностью обесценена практикой определения розничных цен регулятором (признанным, кстати, на этой неделе противоречащим Конституции). Это не просто монополизация - это государственная экономическая тирания!PS: по газу уже не буду цитировать ваши заблуждения - там примерно то же самое, что и с э/э, только розничные тарифы устанавливает не нацкомиссия, а Нефтегаз+Кабмин