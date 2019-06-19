Додано: Сер 19 чер, 2019 22:57

freeze написав: Так вроде как политик новой формации пришел, никто еще с украинской стороны в лицо Макрону не говорил, что он не правильно сказал, а Меркель, что с ней противоположные взгляды.

Так вроде как политик новой формации пришел, никто еще с украинской стороны в лицо Макрону не говорил, что он не правильно сказал, а Меркель, что с ней противоположные взгляды.

freeze написав: Так и Татарин офигел, одну плюшку у тебя отберем в смысле Роттердам＋, другую плюшку отберем в смысле, что монополизм ДТЭК обломаем, какой уж тут добрый вечер. Так и Татарин офигел, одну плюшку у тебя отберем в смысле Роттердам＋, другую плюшку отберем в смысле, что монополизм ДТЭК обломаем, какой уж тут добрый вечер.

Буду рад ошибаться, и не говорю, что это невозможно. Просто очень сложно - гораздо сложнее, чем поменять декорации, не меняя всю закулису.Есть у меня хороший пример человека новой формации в системе старых укладов - друг мой возглавляет завод, доставшийся собственникам в 90-х. Возглавляет относительно недавно - 4 года. Так как он человек новой формации, то выторговал себе отличную зарплату, чтобы не воровать. И с ним действительно нереально решить вопрос под столом. Но с его замами - без проблем. А уволить он их не может, потому как и угрозы здоровью уже неоднократно получал (в том числе от главы СБ), и из министерских кабинетов звонили с "просьбами" не трогать. Вот так они с собственником и лавируют между собственными денежными интересами, честью, здоровьем, свободой и т.д...Энергорынок для Ахметова еще выгоднее Роттердама, поскольку подстегнет следующий виток тарифной инфляции (Энергоатом сможет установить гораздо более высокий, чем сегодняшние 54 копейки, оптовый тариф, а значит и ДТЭК с тепловым тарифом следом подтянется - по крайней мере регуляторика не сможет этому помешать).Что же касается облома монополизма ДТЭК - а о чем конкретно речь? Экспорт - это ударит минимально. Принудительное уменьшение доли в активах ТЭС - тяжело реализуемо на практике.Вот чем можно ударить, так это установлением одинаковых для атомной, гидро и угольной генерации граничных тарифов, чтобы ДТЭК больше не имел возможности воровать прибыль Энергоатома и Гидроэнерго. Посмотрим, будет ли такая мотивация у команды Зеленского