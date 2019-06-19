Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:mephala Простите за задержку с ответом. Долго не отвечал, т.к. не хотел писать сгоряча. Но я трижды перечитал Ваши посты viewtopic.php?p=4686817#p4686817, viewtopic.php?p=4686832#p4686832 и viewtopic.php?p=4686839#p4686839 и, к сожалению, первоначальное впечатление не изменилось. Ответы очень слабо аргументированы, особенно 2и 3-й. Много демагогических перекручиваний и искажений моих аргументов и высказываний. Такие посты мог написать - неумный человек. Не похоже, я о Вас более высокого мнения. - человек не сумевший / не захотевший понять мои посты. - человек, ослеплённый какими-то идеями (антикоммунизм, русо- и советофобии, национализм, что-то ещё) и не способный/не желающий увидеть и понять, что могут быть несколько другие взгляды. В любом из этих случаев любая дискуссия теряет смысл. Если хотите продолжать, прошу серьёзную (убедительную) аргументацию и ответы на вопросы оппонента, а не на Ваши мысли о них. В этом случае буду рад продолжить разговор. Если нет, то не вижу смысла. Спасибо за беседу.
так дискуссия изначально не могла закончится чем то определенным. это всего лишь обмен мнениями. кстати я уже писал в какой то из веток что нужно учится у Израиля поднимать страну с нуля. Вот у кого нужно учиться делать монолитное общество при том что шла куча волн репатриантов с разных стран с разными укладами жизни.
ЗЫ Так что это еще нужно разобраться кто чем ослеплен
Обмен мнениями может приводить к разным результатам. 1. Прояснение позиций сторон. 2. Сближение позиций в результате обсуждения. 3. приход к более-менее согласованному мнению/решению. 3 вариант самый хороший. Но для этого нужна доброжелательная и добросовестная дискуссия. Первое у нас с Вами, вроде, получилось. Второе не очень. Я в ответах эти моменты отметил. Вы достаточно много приписываете мне неизвестно откуда взятые взгляды и/или передёргиваете. А потом спорите совсем не со мной. Я, вроде, такого не допускал. Так что об ослеплении не ко мне. Попробуйте всё же разобраться в себе.
якщо б ви писали більш конкретно а не розмитими фразами то мені не потрібно було б і здогадуватися що ви мали на увазі. а то я ще потім і винуватий що пересмикую або вигадую. "гарна" у вас позиція. А з приводу останньої фрази - корона як там? Не заважає?
freeze написав: Говорят Ахметов был очень огорчен после этой встречи
Верится с трудом - рыжий отлично решал и с Кучмой, и с Ющенко, и с Януковичем, и с Порошенко. Скорее всего он услышал от Зеленского то, о чем тот говорит публично - списал это на неопытность, стартовый задор, и понял, что зайдет позже
Вспомните, как было с оранжевыми - сначала Рината щемили, а потом Ющ его в машине своей катал. Дык тогда еще и недоговороспособная Вона была, визави которой в команде Зеленского нет (по крайней мере в публичной плоскости)
Так вроде как политик новой формации пришел, никто еще с украинской стороны в лицо Макрону не говорил, что он не правильно сказал, а Меркель, что с ней противоположные взгляды. Так и Татарин офигел, одну плюшку у тебя отберем в смысле Роттердам＋, другую плюшку отберем в смысле, что монополизм ДТЭК обломаем, какой уж тут добрый вечер.
Мизантрóп написав:еще печалька: Деятельность Свято-Владимирского храма Московского патриархата в помещениях Верховной Рады Украины должна быть прекращена. К такому выводу пришел Окружной административный суд Киева, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на текст постановления № 640/3130/19 Источник: https://censor.net.ua/news/3133187/deya ... henie_suda
Правильно - гнать нужно мракобесов со всех государственных институтов и общественных заведений. И неважно, какой они религии, течения и подчинения
Ватніків - також!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
freeze написав: Говорят Ахметов был очень огорчен после этой встречи
Верится с трудом - рыжий отлично решал и с Кучмой, и с Ющенко, и с Януковичем, и с Порошенко. Скорее всего он услышал от Зеленского то, о чем тот говорит публично - списал это на неопытность, стартовый задор, и понял, что зайдет позже
Вспомните, как было с оранжевыми - сначала Рината щемили, а потом Ющ его в машине своей катал. Дык тогда еще и недоговороспособная Вона была, визави которой в команде Зеленского нет (по крайней мере в публичной плоскости)
Так вроде как политик новой формации пришел, никто еще с украинской стороны в лицо Макрону не говорил, что он не правильно сказал, а Меркель, что с ней противоположные взгляды. Так и Татарин офигел, одну плюшку у тебя отберем в смысле Роттердам＋, другую плюшку отберем в смысле, что монополизм ДТЭК обломаем, какой уж тут добрый вечер.
як кажуть "звиздiти, не мiшки ворочати", коли ж побачим реальнi справи?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
лягушатники вроде не эстонцы,но и там процесс долгий : Саркози будут судить за коррупцию. Кассационный суд Парижа отклонил ходатайство экс-президента Франции Николя Саркози не передавать в суд дело, в котором его обвиняют в коррупции.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
mephala написав:ціна залежить від попиту та пропозиції в ринкових умовах і урівноважує ці сторони. ціна - це угода між покупцем і продавцем і причому добровільна. а не ваше міфічне "должно соответствовать".
И кто спорит с этим определением? Покажите! Речь ведь идет как раз о нерыночных условиях, в которые поставлено большинство секторов украинской экономики - концентрация низкая только в новых отраслях, созданных с 1991-го, да и то не всех. В классических же, переживших прихватизацию, уровень конкуренции близок к нулю (и отражается это не только в нарушении интересов потребителей, но и наемных работников тоже). Для общего развития поинтересуйтесь, какие рыночные реформы проходили естественные и искусственные монополии, например, в США! Почитайте-почитайте, на сколько кусочков делили железную дорогу, почту, телеграф/телефон и т.д. А потом сравните с сегодняшней Украиной!
mephala написав:тепер щодо електроенергії. звинувативши генеруючі компанії в тому що нема вибору постачальника електроенергії коли він має угоду з приватним обленерго він сам розписався у своєму невігластві. він взагалі не має уявлення як цей ринок зараз працює.
Сорри, но это вы не имеете представления, как работает рынок! Читайте матчасть, начиная с функций НКРЭКУ - идея выбора поставщика полностью обесценена практикой определения розничных цен регулятором (признанным, кстати, на этой неделе противоречащим Конституции). Это не просто монополизация - это государственная экономическая тирания!
PS: по газу уже не буду цитировать ваши заблуждения - там примерно то же самое, что и с э/э, только розничные тарифы устанавливает не нацкомиссия, а Нефтегаз+Кабмин
freeze написав:Так вроде как политик новой формации пришел, никто еще с украинской стороны в лицо Макрону не говорил, что он не правильно сказал, а Меркель, что с ней противоположные взгляды.
Буду рад ошибаться, и не говорю, что это невозможно. Просто очень сложно - гораздо сложнее, чем поменять декорации, не меняя всю закулису.
Есть у меня хороший пример человека новой формации в системе старых укладов - друг мой возглавляет завод, доставшийся собственникам в 90-х. Возглавляет относительно недавно - 4 года. Так как он человек новой формации, то выторговал себе отличную зарплату, чтобы не воровать. И с ним действительно нереально решить вопрос под столом. Но с его замами - без проблем. А уволить он их не может, потому как и угрозы здоровью уже неоднократно получал (в том числе от главы СБ), и из министерских кабинетов звонили с "просьбами" не трогать. Вот так они с собственником и лавируют между собственными денежными интересами, честью, здоровьем, свободой и т.д...
freeze написав:Так и Татарин офигел, одну плюшку у тебя отберем в смысле Роттердам＋, другую плюшку отберем в смысле, что монополизм ДТЭК обломаем, какой уж тут добрый вечер.
Энергорынок для Ахметова еще выгоднее Роттердама, поскольку подстегнет следующий виток тарифной инфляции (Энергоатом сможет установить гораздо более высокий, чем сегодняшние 54 копейки, оптовый тариф, а значит и ДТЭК с тепловым тарифом следом подтянется - по крайней мере регуляторика не сможет этому помешать).
Что же касается облома монополизма ДТЭК - а о чем конкретно речь? Экспорт - это ударит минимально. Принудительное уменьшение доли в активах ТЭС - тяжело реализуемо на практике.
Вот чем можно ударить, так это установлением одинаковых для атомной, гидро и угольной генерации граничных тарифов, чтобы ДТЭК больше не имел возможности воровать прибыль Энергоатома и Гидроэнерго. Посмотрим, будет ли такая мотивация у команды Зеленского