Додано: Сер 19 чер, 2019 23:43

Кто нибудь из экспертов может прокоментировать:

- При каком условии выборы в Раду могут быть признаны несостоявшимися?

- Что бы вся власть перешла к Гаранту Конституции?

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.