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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 135
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
29
Громадянська позиція
6%
8
Європейська Солідарність
28%
38
Опозиційна платформа - За життя
4%
6
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
6
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
33
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:08

  Frant написав:
  zРадио написав:
  Мизантрóп написав:еще печалька: Деятельность Свято-Владимирского храма Московского патриархата в помещениях Верховной Рады Украины должна быть прекращена.
К такому выводу пришел Окружной административный суд Киева, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на текст постановления № 640/3130/19 Источник: https://censor.net.ua/news/3133187/deya ... henie_suda


Правильно - гнать нужно мракобесов со всех государственных институтов и общественных заведений. И неважно, какой они религии, течения и подчинения

Ватніків - також!


Вопрос определений. Если ватник - это тот, кто поддерживает сепаратизм на Донбассе и в других уголках страны, считает Крым российским, мечтает об объединении с РФ, то да. Таких - гнать!

А вот если ты по своему ура-патриотическому обыкновению в ватники записал тех, кто осуждает российскую агрессию, используя при этом русский язык, то перебьешься :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:11

Плохие новости для местных любителей запоребрика

https://www.obozrevatel.com/politics/nesmotrya-na-protestyi-rossii-aktivist-rasskazal-otkuda-v-kosmose-zvezda-putin-hulo.htm
Россия попыталась обжаловать решение астрономов назвать одно из космических тел "Putin-Huilo!" в честь президента РФ Владимира Путина, но получила отказ.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:18

  zРадио написав:Можем взять любой другой длинный период - все равно преумножить, или даже сохранить деньги таким образом не удастся. Только внутри недолгого период от девальвации к девальвации, что лишено смысла для пенсионеров, у которых кроме жилья больше ничего нет, а прожить еще "придется" может быть и 15 лет, а не 3 года...

Тут не соглашусь:
Возьмите 27 лет от начала независимости, тогда дол. был по 1,8 вроде и для простоты 1% в месяц 12 годовых, хотя это минимум были годы гораздо более прибыльные
500000 * 1,01^(27*12) = 12560000
500000/1,8 = 277777$
12560000/26,5 = 474000$
Т.е. прирост в дол. почти в 2 раза выходит, на самом деле больше, т.к. всегда было более 12% годовых.
Все таки от периода многое зависит и чем он больше тем выгоднее.
Хотя, если доллары под 5-15 годовых держать на депозитах, то может и побольши выйдет, а может и одинаково.
Т.е. если инфляцию считать в долларах, то длинный долгосрок защищает.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:34

  Sommer написав:Плохие новости для местных любителей запоребрика

https://www.obozrevatel.com/politics/nesmotrya-na-protestyi-rossii-aktivist-rasskazal-otkuda-v-kosmose-zvezda-putin-hulo.htm
Россия попыталась обжаловать решение астрономов назвать одно из космических тел "Putin-Huilo!" в честь президента РФ Владимира Путина, но получила отказ.

прям чёрная полоса https://m.newsru.com/russia/19jun2019/kosmos_sperma.html
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:43

Кто нибудь из экспертов может прокоментировать:
- При каком условии выборы в Раду могут быть признаны несостоявшимися?
- Что бы вся власть перешла к Гаранту Конституции?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:47

  budivelnik написав:Ще раз для тих хто в танку

То что вы в танке это уже все поняли не стоит об этом постоянно писать
  budivelnik написав:1 Для того щоб отримати профіт від влартості власного житла не обовязково його продавати....
а - можна здати в оренду , а за отриманих 5000-8000 грн зняти так само в оренду житло яке має такі ж житлові характеристики , але знаходиться в місці де відсутні місця для праці,а тому й оренда приміщень в таких населенних пунктах в рази дешевша
б - можна здати в оренду своїм же дітям чи внукам..
2 При продажі нерухомості не змінюються кількість грошей , адже нерухомість вже давно створена і ніхто не буде створювати нової..., тому наявної грошової маси вистарчить і дефіциту не буде
3 При залишенні так як є - людина просто буде продовжувати жити в приміщенні без ремонту ,очікуючи субсидій і рахуючи дні до приходу пенсії на картку.

Уже не село, а место где нет мест для работы, т.е. вообще нечто депрессивные, где еще хуже чем в селе...
т.е. так и не понял budivelnik, что предлагает выселить пенсионеров в места где они долго не протянут, фактически на убой... а 2 - это вообще перл...
а 3 - это жилье в городе с нормальным уровнем медицины (по сравнению с 1) с нормальным выбором продуктов и шансом прожить не 2-3 года как в п.1., а 15-20 может и больше лет.
профит по танкистски - это тот еще профит... вот его я вам и пожелал...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:49

Re: Політичні дискусії

  Kudrjavuy написав:- При каком условии выборы в Раду могут быть признаны несостоявшимися?
внеочередные ?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 00:05

  flyman написав:В Ольгiно "пересменка" операторiв?
Бо щось притихли.

Але на нiч знову пулятимуть зi вciх стволiв про зраду та тотальне зубожыння.

Та не - вы все не умолкаете. Судя по ваши постам и постоянным ссылкам на сру ресурсы - ольгино - это ваше место работы.
ol_zy
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