Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Мизантрóп написав:еще печалька: Деятельность Свято-Владимирского храма Московского патриархата в помещениях Верховной Рады Украины должна быть прекращена. К такому выводу пришел Окружной административный суд Киева, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на текст постановления № 640/3130/19 Источник: https://censor.net.ua/news/3133187/deya ... henie_suda
Правильно - гнать нужно мракобесов со всех государственных институтов и общественных заведений. И неважно, какой они религии, течения и подчинения
Ватніків - також!
Вопрос определений. Если ватник - это тот, кто поддерживает сепаратизм на Донбассе и в других уголках страны, считает Крым российским, мечтает об объединении с РФ, то да. Таких - гнать!
А вот если ты по своему ура-патриотическому обыкновению в ватники записал тех, кто осуждает российскую агрессию, используя при этом русский язык, то перебьешься
zРадио написав:Можем взять любой другой длинный период - все равно преумножить, или даже сохранить деньги таким образом не удастся. Только внутри недолгого период от девальвации к девальвации, что лишено смысла для пенсионеров, у которых кроме жилья больше ничего нет, а прожить еще "придется" может быть и 15 лет, а не 3 года...
Тут не соглашусь: Возьмите 27 лет от начала независимости, тогда дол. был по 1,8 вроде и для простоты 1% в месяц 12 годовых, хотя это минимум были годы гораздо более прибыльные 500000 * 1,01^(27*12) = 12560000 500000/1,8 = 277777$ 12560000/26,5 = 474000$ Т.е. прирост в дол. почти в 2 раза выходит, на самом деле больше, т.к. всегда было более 12% годовых. Все таки от периода многое зависит и чем он больше тем выгоднее. Хотя, если доллары под 5-15 годовых держать на депозитах, то может и побольши выйдет, а может и одинаково. Т.е. если инфляцию считать в долларах, то длинный долгосрок защищает.
Кто нибудь из экспертов может прокоментировать: - При каком условии выборы в Раду могут быть признаны несостоявшимися? - Что бы вся власть перешла к Гаранту Конституции?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
То что вы в танке это уже все поняли не стоит об этом постоянно писать
budivelnik написав:1 Для того щоб отримати профіт від влартості власного житла не обовязково його продавати.... а - можна здати в оренду , а за отриманих 5000-8000 грн зняти так само в оренду житло яке має такі ж житлові характеристики , але знаходиться в місці де відсутні місця для праці,а тому й оренда приміщень в таких населенних пунктах в рази дешевша б - можна здати в оренду своїм же дітям чи внукам.. 2 При продажі нерухомості не змінюються кількість грошей , адже нерухомість вже давно створена і ніхто не буде створювати нової..., тому наявної грошової маси вистарчить і дефіциту не буде 3 При залишенні так як є - людина просто буде продовжувати жити в приміщенні без ремонту ,очікуючи субсидій і рахуючи дні до приходу пенсії на картку.
Уже не село, а место где нет мест для работы, т.е. вообще нечто депрессивные, где еще хуже чем в селе... т.е. так и не понял budivelnik, что предлагает выселить пенсионеров в места где они долго не протянут, фактически на убой... а 2 - это вообще перл... а 3 - это жилье в городе с нормальным уровнем медицины (по сравнению с 1) с нормальным выбором продуктов и шансом прожить не 2-3 года как в п.1., а 15-20 может и больше лет. профит по танкистски - это тот еще профит... вот его я вам и пожелал...
yanyura написав:Вы как минимум должны быть главой ВР, Премьер-министром и Президентом одновременно!
1 Я вам ,як прихильникам зеленського-нічого не винен 2 Я за свої поради не вимагаю і не прошу навіть грошей на первинні телеграми 3 По суті-є претензії до алгоритму покращення життя пенсіонерів які а - мають житло в обласних або районних центрах б - пенсія не залежить від місця проживання в - хочуть змінити своє прозябання в хрущовці старшій від них на спокійне проживання у будиночку з садочком навколо цього будиночка з одночасною доплатою в розмірі трьох їх пенсій
Тому Якщо когось це влаштує і він не бачить перепон-нехай спробує якщо вас це не влаштовує - живіть і далі так як живете... все одно для власного благополуччя прийдеться піднімати власну дупу.а не чекати манни небесної від Зеленського... чекати можна-дочекатись не вийде.
2 они и не стоят ничего, свои советы ешьте сами 3 в - ваши советы ничего общего с этим не имеют, ваш совет заслать пенсионера в депрессивный район и посмотреть сколько он там сможет протянуть