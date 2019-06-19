У ватанів - пригорає?
Визначення,що таке ватнік - тут:
"За словником «Мислово», ватник є людиною із (пост)радянською ментальністю, яка щиро не розуміє, для чого існує держава Україна."
"Збірний образ російського патріотичного бидла. Любить тоталітарну владу (Путін, Сталін), підпорядкування, зрівнювання людей під один гребінець, горілку і все російське. Ненавидить США і все неросійське. Святе свято для ватника — 9 травня, на яке ватник любить напитися і заявити, що «діди воювали». Патріотичний, безвольний і невиправно тупий. Іронія і самоіронія відсутні як такі."