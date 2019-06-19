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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 135
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
29
Громадянська позиція
6%
8
Європейська Солідарність
28%
38
Опозиційна платформа - За життя
4%
6
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
6
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
33
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 05:59

  ol_zy написав:
  Sommer написав:Ты не волнуйся так, не сдадим мы тебя кураторам.

А то ты совсем уже заговариваться стал, хуже волгаря.

так это вы там в ольгино принимаете решение кого сдавать кураторам, а кого не сдавать? будем знать...

У ватанів - пригорає?

Визначення,що таке ватнік - тут:

"За словником «Мислово», ватник є людиною із (пост)радянською ментальністю, яка щиро не розуміє, для чого існує держава Україна."

"Збірний образ російського патріотичного бидла. Любить тоталітарну владу (Путін, Сталін), підпорядкування, зрівнювання людей під один гребінець, горілку і все російське. Ненавидить США і все неросійське. Святе свято для ватника — 9 травня, на яке ватник любить напитися і заявити, що «діди воювали». Патріотичний, безвольний і невиправно тупий. Іронія і самоіронія відсутні як такі."

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BD%D0%B3)
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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