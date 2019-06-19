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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 135
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
29
Громадянська позиція
6%
8
Європейська Солідарність
28%
38
Опозиційна платформа - За життя
4%
6
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
6
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
33
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:11

Плохие новости для местных любителей запоребрика

https://www.obozrevatel.com/politics/nesmotrya-na-protestyi-rossii-aktivist-rasskazal-otkuda-v-kosmose-zvezda-putin-hulo.htm
Россия попыталась обжаловать решение астрономов назвать одно из космических тел "Putin-Huilo!" в честь президента РФ Владимира Путина, но получила отказ.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:18

  zРадио написав:Можем взять любой другой длинный период - все равно преумножить, или даже сохранить деньги таким образом не удастся. Только внутри недолгого период от девальвации к девальвации, что лишено смысла для пенсионеров, у которых кроме жилья больше ничего нет, а прожить еще "придется" может быть и 15 лет, а не 3 года...

Тут не соглашусь:
Возьмите 27 лет от начала независимости, тогда дол. был по 1,8 вроде и для простоты 1% в месяц 12 годовых, хотя это минимум были годы гораздо более прибыльные
500000 * 1,01^(27*12) = 12560000
500000/1,8 = 277777$
12560000/26,5 = 474000$
Т.е. прирост в дол. почти в 2 раза выходит, на самом деле больше, т.к. всегда было более 12% годовых.
Все таки от периода многое зависит и чем он больше тем выгоднее.
Хотя, если доллары под 5-15 годовых держать на депозитах, то может и побольши выйдет, а может и одинаково.
Т.е. если инфляцию считать в долларах, то длинный долгосрок защищает.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:34

  Sommer написав:Плохие новости для местных любителей запоребрика

https://www.obozrevatel.com/politics/nesmotrya-na-protestyi-rossii-aktivist-rasskazal-otkuda-v-kosmose-zvezda-putin-hulo.htm
Россия попыталась обжаловать решение астрономов назвать одно из космических тел "Putin-Huilo!" в честь президента РФ Владимира Путина, но получила отказ.

прям чёрная полоса https://m.newsru.com/russia/19jun2019/kosmos_sperma.html
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:43

Кто нибудь из экспертов может прокоментировать:
- При каком условии выборы в Раду могут быть признаны несостоявшимися?
- Что бы вся власть перешла к Гаранту Конституции?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:47

  budivelnik написав:Ще раз для тих хто в танку

То что вы в танке это уже все поняли не стоит об этом постоянно писать
  budivelnik написав:1 Для того щоб отримати профіт від влартості власного житла не обовязково його продавати....
а - можна здати в оренду , а за отриманих 5000-8000 грн зняти так само в оренду житло яке має такі ж житлові характеристики , але знаходиться в місці де відсутні місця для праці,а тому й оренда приміщень в таких населенних пунктах в рази дешевша
б - можна здати в оренду своїм же дітям чи внукам..
2 При продажі нерухомості не змінюються кількість грошей , адже нерухомість вже давно створена і ніхто не буде створювати нової..., тому наявної грошової маси вистарчить і дефіциту не буде
3 При залишенні так як є - людина просто буде продовжувати жити в приміщенні без ремонту ,очікуючи субсидій і рахуючи дні до приходу пенсії на картку.

Уже не село, а место где нет мест для работы, т.е. вообще нечто депрессивные, где еще хуже чем в селе...
т.е. так и не понял budivelnik, что предлагает выселить пенсионеров в места где они долго не протянут, фактически на убой... а 2 - это вообще перл...
а 3 - это жилье в городе с нормальным уровнем медицины (по сравнению с 1) с нормальным выбором продуктов и шансом прожить не 2-3 года как в п.1., а 15-20 может и больше лет.
профит по танкистски - это тот еще профит... вот его я вам и пожелал...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:49

Re: Політичні дискусії

  Kudrjavuy написав:- При каком условии выборы в Раду могут быть признаны несостоявшимися?
внеочередные ?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 00:58

  budivelnik написав:
  yanyura написав:Вы как минимум должны быть главой ВР, Премьер-министром и Президентом одновременно!
1 Я вам ,як прихильникам зеленського-нічого не винен
2 Я за свої поради не вимагаю і не прошу навіть грошей на первинні телеграми
3 По суті-є претензії до алгоритму покращення життя пенсіонерів які
а - мають житло в обласних або районних центрах
б - пенсія не залежить від місця проживання
в - хочуть змінити своє прозябання в хрущовці старшій від них на спокійне проживання у будиночку з садочком навколо цього будиночка з одночасною доплатою в розмірі трьох їх пенсій

Тому
Якщо когось це влаштує і він не бачить перепон-нехай спробує
якщо вас це не влаштовує - живіть і далі так як живете... все одно для власного благополуччя прийдеться піднімати власну дупу.а не чекати манни небесної від Зеленського... чекати можна-дочекатись не вийде.

2 они и не стоят ничего, свои советы ешьте сами
3 в - ваши советы ничего общего с этим не имеют, ваш совет заслать пенсионера в депрессивный район и посмотреть сколько он там сможет протянуть
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 07:33

  Мизантрóп написав:
  Sommer написав:Плохие новости для местных любителей запоребрика

https://www.obozrevatel.com/politics/nesmotrya-na-protestyi-rossii-aktivist-rasskazal-otkuda-v-kosmose-zvezda-putin-hulo.htm
Россия попыталась обжаловать решение астрономов назвать одно из космических тел "Putin-Huilo!" в честь президента РФ Владимира Путина, но получила отказ.

прям чёрная полоса https://m.newsru.com/russia/19jun2019/kosmos_sperma.html

не стае?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 07:58

  ol_zy написав:
  budivelnik написав:Ще раз для тих хто в танку

То что вы в танке это уже все поняли не стоит об этом постоянно писать
  budivelnik написав:1 Для того щоб отримати профіт від влартості власного житла не обовязково його продавати....
а - можна здати в оренду , а за отриманих 5000-8000 грн зняти так само в оренду житло яке має такі ж житлові характеристики , але знаходиться в місці де відсутні місця для праці,а тому й оренда приміщень в таких населенних пунктах в рази дешевша
б - можна здати в оренду своїм же дітям чи внукам..
2 При продажі нерухомості не змінюються кількість грошей , адже нерухомість вже давно створена і ніхто не буде створювати нової..., тому наявної грошової маси вистарчить і дефіциту не буде
3 При залишенні так як є - людина просто буде продовжувати жити в приміщенні без ремонту ,очікуючи субсидій і рахуючи дні до приходу пенсії на картку.
т.е. так и не понял budivelnik, что предлагает выселить пенсионеров в места где они долго не протянут, фактически на убой... а 2 - это вообще перл...
а 3 - это жилье в городе с нормальным уровнем медицины (по сравнению с 1) с нормальным выбором продуктов и шансом прожить не 2-3 года как в п.1., а 15-20 может и больше лет.
профит по танкистски - это тот еще профит... вот его я вам и пожелал...Уже не село, а место где нет мест для работы, т.е. вообще нечто депрессивные, где еще хуже чем в селе...
Якщо людина мислить категоріями сталіна- всіх в теплушки і на лісоповал....
То про що з нею говорити людині яка мислить категоріями свободи - я запропонував, а кінцеве рішення і 100% відповідальності нехай несе той хто прийняв рішення виконувати.
1 Наявність лікаря поблизу при відсутності грошей на ліки-нічим не допоможе пенсіонеру
2 проживання в центрі міста з рівнем забруднення вихлопними газами в порівнянні з свіжим заміським повітрям,відсутністю шуму,додаткових 3000 грн до пенсії ,-тільки продовжить а не скоротить життя... , а якщо й скоротить бо швидка не встигла - то не факт як краще
під капельницею але на хрещатику
чи з сапкою але на дачі...
3 У працюючого і з дітьми -інші критерії підбору якості житла ніж в пенсіонера..
Пенсіонеру по барабану працює поблизу завод чи ні,ходить транспорт до роботи чи ні,є дитячий садочок-школа-інститут чи ні....
От і виходить - те що з точки зору молодої людини депресивний район - з точки зору пенсіонера манна небесна.
ПС
зверніть увагу ,з якою радістю ваші батьки втікають з мегаполісів на дачі.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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