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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 136
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
29
Громадянська позиція
6%
8
Європейська Солідарність
29%
39
Опозиційна платформа - За життя
4%
6
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
6
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
33
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 00:58

  budivelnik написав:
  yanyura написав:Вы как минимум должны быть главой ВР, Премьер-министром и Президентом одновременно!
1 Я вам ,як прихильникам зеленського-нічого не винен
2 Я за свої поради не вимагаю і не прошу навіть грошей на первинні телеграми
3 По суті-є претензії до алгоритму покращення життя пенсіонерів які
а - мають житло в обласних або районних центрах
б - пенсія не залежить від місця проживання
в - хочуть змінити своє прозябання в хрущовці старшій від них на спокійне проживання у будиночку з садочком навколо цього будиночка з одночасною доплатою в розмірі трьох їх пенсій

Тому
Якщо когось це влаштує і він не бачить перепон-нехай спробує
якщо вас це не влаштовує - живіть і далі так як живете... все одно для власного благополуччя прийдеться піднімати власну дупу.а не чекати манни небесної від Зеленського... чекати можна-дочекатись не вийде.

2 они и не стоят ничего, свои советы ешьте сами
3 в - ваши советы ничего общего с этим не имеют, ваш совет заслать пенсионера в депрессивный район и посмотреть сколько он там сможет протянуть
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 07:33

  Мизантрóп написав:
  Sommer написав:Плохие новости для местных любителей запоребрика

https://www.obozrevatel.com/politics/nesmotrya-na-protestyi-rossii-aktivist-rasskazal-otkuda-v-kosmose-zvezda-putin-hulo.htm
Россия попыталась обжаловать решение астрономов назвать одно из космических тел "Putin-Huilo!" в честь президента РФ Владимира Путина, но получила отказ.

прям чёрная полоса https://m.newsru.com/russia/19jun2019/kosmos_sperma.html

не стае?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 07:58

  ol_zy написав:
  budivelnik написав:Ще раз для тих хто в танку

То что вы в танке это уже все поняли не стоит об этом постоянно писать
  budivelnik написав:1 Для того щоб отримати профіт від влартості власного житла не обовязково його продавати....
а - можна здати в оренду , а за отриманих 5000-8000 грн зняти так само в оренду житло яке має такі ж житлові характеристики , але знаходиться в місці де відсутні місця для праці,а тому й оренда приміщень в таких населенних пунктах в рази дешевша
б - можна здати в оренду своїм же дітям чи внукам..
2 При продажі нерухомості не змінюються кількість грошей , адже нерухомість вже давно створена і ніхто не буде створювати нової..., тому наявної грошової маси вистарчить і дефіциту не буде
3 При залишенні так як є - людина просто буде продовжувати жити в приміщенні без ремонту ,очікуючи субсидій і рахуючи дні до приходу пенсії на картку.
т.е. так и не понял budivelnik, что предлагает выселить пенсионеров в места где они долго не протянут, фактически на убой... а 2 - это вообще перл...
а 3 - это жилье в городе с нормальным уровнем медицины (по сравнению с 1) с нормальным выбором продуктов и шансом прожить не 2-3 года как в п.1., а 15-20 может и больше лет.
профит по танкистски - это тот еще профит... вот его я вам и пожелал...Уже не село, а место где нет мест для работы, т.е. вообще нечто депрессивные, где еще хуже чем в селе...
Якщо людина мислить категоріями сталіна- всіх в теплушки і на лісоповал....
То про що з нею говорити людині яка мислить категоріями свободи - я запропонував, а кінцеве рішення і 100% відповідальності нехай несе той хто прийняв рішення виконувати.
1 Наявність лікаря поблизу при відсутності грошей на ліки-нічим не допоможе пенсіонеру
2 проживання в центрі міста з рівнем забруднення вихлопними газами в порівнянні з свіжим заміським повітрям,відсутністю шуму,додаткових 3000 грн до пенсії ,-тільки продовжить а не скоротить життя... , а якщо й скоротить бо швидка не встигла - то не факт як краще
під капельницею але на хрещатику
чи з сапкою але на дачі...
3 У працюючого і з дітьми -інші критерії підбору якості житла ніж в пенсіонера..
Пенсіонеру по барабану працює поблизу завод чи ні,ходить транспорт до роботи чи ні,є дитячий садочок-школа-інститут чи ні....
От і виходить - те що з точки зору молодої людини депресивний район - з точки зору пенсіонера манна небесна.
ПС
зверніть увагу ,з якою радістю ваші батьки втікають з мегаполісів на дачі.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 08:04

Re: Політичні дискусії

  ol_zy написав:ваш совет заслать пенсионера в депрессивный район и посмотреть сколько он там сможет протянуть
Дурень як не зрозуміє-то обовязково збреше
Ти брехло чи дурень?
Ще раз
Моя пропозиція показати інший варіант розвитку ніж повільна смерть в власній хрущовці ціною в 1 млн ,але без ліків,чистого повітря,хороших харчів....
Моя пропозиція інша-нехай пенсіонер скористується своєю перевагою у вигляді власного житла....яке він може
а - продати
б - здати в оренду
і зробити це самостійно і усвідомлено,чітко враховуючи переваги і недоліки такого рішення
ПС
а твій бичий страх перед такою пропозицією швидше за все повязаний з тим,що ти спиш і бачиш коли твої батьки помруть і ти вїдеш в їх квартиру бо на свою розуму не вистарчило заробити. а так не хочеться помирати старою дівою на зьомній квартирі....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 08:15

  Frant написав:Дійсно, є організована українофобська група, яка відкрито працює на Московію.

судя по вашим постам вы один из ее активных членов... пошла пересменка...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 08:22

  Frant написав:А що це за класифікація корупції на "західну" і "східну"?
Нова методичка приїхала російським троллям?

вам как одному из самых активных проросийских троллей виднее, раз подвезли значит вам лучше знать ну ка, что там рекомендуют отвечать в подобных случаях?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 08:37

житло і пенсіонери

Я розглядаю ситуацію виключно крізь призму економіки
1 В житті людини є кілька етапів
народження-навчання-праця-накопичення-витрати накопиченного-смерть
В СРСР проста людина накопичувала у вигляді житла(їй не доплачували ,але по черзі видавали житло безкоштовно), і вигляді вкладень у обєкти виробництва ,прибуток від яких в майбутньому повинен був йти і на пенсії в тому числі.
2 В 1990-2000 ера приватизації роздала населенню житло ( 1 млрд м2 по ціні в 300 доларів=300 млрд доларів) і олігархам заводи... вартість яких співставна(хоча я вважаю що в рази менша) з вартістю житла
3 Олігархи своїм користуються ,а от як просте населення?
А просте населення вставляють їх діти, бо...
а - на сьогодні жоден працедавець не знімає з працівника кошти щоб потім забезпечити його житлом .а значить не зняті кошти залишаються в розпоряджені працівника
б - ці не зняті кошти частина використовує правильно і купує собі нове житло ,а частина ні... і навіть не компенсує батькам , в квартирі яких живе.
4 Моя пропозиція створить ситуацію , коли певна частина пенсіонерів використає мої поради і тоді у всіх хто очікує житло на халяву прийде розуміння що без якихось позитивних кроків у бік своїх же батьків-можна залишитись коло розбитого корита...

Саме підштовхування до розуміння що таке багатство і як ним правильно розпорядитись - і є суттю моєї пропозиції

А те що деякі в міру своєї обмеженості і зашореності цього не в стані зрозуміти - це не моя справа.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 09:37

  sequence написав:
  Frant написав:Естонія - країна без ватніків, без руськомірців
Результати - читай тут

Та да. скоро вообще без людей останется. Видимо активная борьба с ватничеством обычно тупо приводит к депопуляции
https://www.bloomberg.com/news/articles ... he-baltics

Статья без цифр, а они следующие:
Население в 1992-ом
Эстония -1 570 тыс.
Латвия 2 650 тыс.
Литва 3 700 тыс.
Население в 2019-ом (наличное)
Эстония -1200 тыс. (минус 23,7%)
Латвия 1 800 тыс. (минус 32%)
Литва 2 800 тыс. (Минус 24,4%)
Всего было 7 920, осталось 6 млн. (минус 24,3%).
Правда на Украине дело еще трагичнее - наличное население в 1992-ом составляло 52 млн, сейчас без ЛНДР вряд ли больше 32,5 млн (минус 37,5%)
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 09:37

  Alex2006 написав:В голосовалке не хватает "Рух Нових Сил", думаю, процентов 10 они наберут :)

У вас Гриценко уже тоже "набирал" :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 09:38

  ol_zy написав:Тут не соглашусь:
Возьмите 27 лет от начала независимости, тогда дол. был по 1,8 вроде и для простоты 1% в месяц 12 годовых, хотя это минимум были годы гораздо более прибыльные
500000 * 1,01^(27*12) = 12560000
500000/1,8 = 277777$
12560000/26,5 = 474000$
Т.е. прирост в дол. почти в 2 раза выходит, на самом деле больше, т.к. всегда было более 12% годовых.
Все таки от периода многое зависит и чем он больше тем выгоднее.
Хотя, если доллары под 5-15 годовых держать на депозитах, то может и побольши выйдет, а может и одинаково.
Т.е. если инфляцию считать в долларах, то длинный долгосрок защищает.


До 1996-го вообще были купоны, если вы успели забыть :D Это тот еще период был. А сколько банков пережило 1998-й, 2008-й, 2014-й? А в скольких из них не было проблем с выплатами за весь срок?

Это все риски, которые невозможно игнорировать. Если и повезло кому-то не нарваться ни на один из них на личном опыте, то это скорее везение в лотерею, нежели оптимальная инвестиционная стратегия
zРадио
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