Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3222322332243225> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.9 5 136 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 29 Громадянська позиція 6% 8 Європейська Солідарність 29% 39 Опозиційна платформа - За життя 4% 6 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 4% 6 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 24% 33 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 5 Всього голосів : 136 Додано: Чет 20 чер, 2019 00:58 budivelnik написав: yanyura написав: Вы как минимум должны быть главой ВР, Премьер-министром и Президентом одновременно! Вы как минимум должны быть главой ВР, Премьер-министром и Президентом одновременно! 1 Я вам ,як прихильникам зеленського-нічого не винен

2 Я за свої поради не вимагаю і не прошу навіть грошей на первинні телеграми

3 По суті-є претензії до алгоритму покращення життя пенсіонерів які

а - мають житло в обласних або районних центрах

б - пенсія не залежить від місця проживання

в - хочуть змінити своє прозябання в хрущовці старшій від них на спокійне проживання у будиночку з садочком навколо цього будиночка з одночасною доплатою в розмірі трьох їх пенсій



Тому

Якщо когось це влаштує і він не бачить перепон-нехай спробує

якщо вас це не влаштовує - живіть і далі так як живете... все одно для власного благополуччя прийдеться піднімати власну дупу.а не чекати манни небесної від Зеленського... чекати можна-дочекатись не вийде. 1 Я вам ,як прихильникам зеленського-нічого не винен2 Я за свої поради не вимагаю і не прошу навіть грошей на первинні телеграми3 По суті-є претензії до алгоритму покращення життя пенсіонерів якіа - мають житло в обласних або районних центрахб - пенсія не залежить від місця проживанняв - хочуть змінити своє прозябання в хрущовці старшій від них на спокійне проживання у будиночку з садочком навколо цього будиночка з одночасною доплатою в розмірі трьох їх пенсійТомуЯкщо когось це влаштує і він не бачить перепон-нехай спробуєякщо вас це не влаштовує - живіть і далі так як живете... все одно для власного благополуччя прийдеться піднімати власну дупу.а не чекати манни небесної від Зеленського... чекати можна-дочекатись не вийде.

2 они и не стоят ничего, свои советы ешьте сами

3 в - ваши советы ничего общего с этим не имеют, ваш совет заслать пенсионера в депрессивный район и посмотреть сколько он там сможет протянуть 2 они и не стоят ничего, свои советы ешьте сами3 в - ваши советы ничего общего с этим не имеют, ваш совет заслать пенсионера в депрессивный район и посмотреть сколько он там сможет протянуть ol_zy

Повідомлень: 5183 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 07:33 Мизантрóп написав: Sommer написав: Плохие новости для местных любителей запоребрика



https://www.obozrevatel.com/politics/nesmotrya-na-protestyi-rossii-aktivist-rasskazal-otkuda-v-kosmose-zvezda-putin-hulo.htm

Россия попыталась обжаловать решение астрономов назвать одно из космических тел "Putin-Huilo!" в честь президента РФ Владимира Путина, но получила отказ. Плохие новости для местных любителей запоребрика

прям чёрная полоса https://m.newsru.com/russia/19jun2019/kosmos_sperma.html прям чёрная полоса

не стае? не стае? В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15652 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 926 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 07:58 ol_zy написав: budivelnik написав: Ще раз для тих хто в танку Ще раз для тих хто в танку

То что вы в танке это уже все поняли не стоит об этом постоянно писать

budivelnik написав: 1 Для того щоб отримати профіт від влартості власного житла не обовязково його продавати....

а - можна здати в оренду , а за отриманих 5000-8000 грн зняти так само в оренду житло яке має такі ж житлові характеристики , але знаходиться в місці де відсутні місця для праці,а тому й оренда приміщень в таких населенних пунктах в рази дешевша

б - можна здати в оренду своїм же дітям чи внукам..

2 При продажі нерухомості не змінюються кількість грошей , адже нерухомість вже давно створена і ніхто не буде створювати нової..., тому наявної грошової маси вистарчить і дефіциту не буде

3 При залишенні так як є - людина просто буде продовжувати жити в приміщенні без ремонту ,очікуючи субсидій і рахуючи дні до приходу пенсії на картку. 1 Для того щоб отримати профіт від влартості власного житла не обовязково його продавати....а - можна здати в оренду , а за отриманих 5000-8000 грн зняти так само в оренду житло яке має такі ж житлові характеристики , але знаходиться в місці де відсутні місця для праці,а тому й оренда приміщень в таких населенних пунктах в рази дешевшаб - можна здати в оренду своїм же дітям чи внукам..2 При продажі нерухомості не змінюються кількість грошей , адже нерухомість вже давно створена і ніхто не буде створювати нової..., тому наявної грошової маси вистарчить і дефіциту не буде3 При залишенні так як є - людина просто буде продовжувати жити в приміщенні без ремонту ,очікуючи субсидій і рахуючи дні до приходу пенсії на картку. т.е. так и не понял budivelnik, что предлагает выселить пенсионеров в места где они долго не протянут, фактически на убой... а 2 - это вообще перл...

а 3 - это жилье в городе с нормальным уровнем медицины (по сравнению с 1) с нормальным выбором продуктов и шансом прожить не 2-3 года как в п.1., а 15-20 может и больше лет.

профит по танкистски - это тот еще профит... вот его я вам и пожелал...Уже не село, а место где нет мест для работы, т.е. вообще нечто депрессивные, где еще хуже чем в селе...

То что вы в танке это уже все поняли не стоит об этом постоянно писатьт.е. так и не понял budivelnik, что предлагает выселить пенсионеров в места где они долго не протянут, фактически на убой... а 2 - это вообще перл...а 3 - это жилье в городе с нормальным уровнем медицины (по сравнению с 1) с нормальным выбором продуктов и шансом прожить не 2-3 года как в п.1., а 15-20 может и больше лет.профит по танкистски - это тот еще профит... вот его я вам и пожелал...Уже не село, а место где нет мест для работы, т.е. вообще нечто депрессивные, где еще хуже чем в селе... Якщо людина мислить категоріями сталіна- всіх в теплушки і на лісоповал....

То про що з нею говорити людині яка мислить категоріями свободи - я запропонував, а кінцеве рішення і 100% відповідальності нехай несе той хто прийняв рішення виконувати.

1 Наявність лікаря поблизу при відсутності грошей на ліки-нічим не допоможе пенсіонеру

2 проживання в центрі міста з рівнем забруднення вихлопними газами в порівнянні з свіжим заміським повітрям,відсутністю шуму,додаткових 3000 грн до пенсії ,-тільки продовжить а не скоротить життя... , а якщо й скоротить бо швидка не встигла - то не факт як краще

під капельницею але на хрещатику

чи з сапкою але на дачі...

3 У працюючого і з дітьми -інші критерії підбору якості житла ніж в пенсіонера..

Пенсіонеру по барабану працює поблизу завод чи ні,ходить транспорт до роботи чи ні,є дитячий садочок-школа-інститут чи ні....

От і виходить - те що з точки зору молодої людини депресивний район - з точки зору пенсіонера манна небесна.

ПС

зверніть увагу ,з якою радістю ваші батьки втікають з мегаполісів на дачі. Якщо людина мислить категоріями сталіна-То про що з нею говорити людині яка мислить категоріями свободи -1 Наявність лікаря поблизу при відсутності грошей на ліки-нічим не допоможе пенсіонеру2 проживання в центрі міста з рівнем забруднення вихлопними газами в порівнянні з свіжим заміським повітрям,відсутністю шуму,додаткових 3000 грн до пенсії ,-тільки продовжить а не скоротить життя... , а якщо й скоротить бо швидка не встигла - то не факт як кращепід капельницею але на хрещатикучи з сапкою але на дачі...3 У працюючого і з дітьми -інші критерії підбору якості житла ніж в пенсіонера..Пенсіонеру по барабану працює поблизу завод чи ні,ходить транспорт до роботи чи ні,є дитячий садочок-школа-інститут чи ні....От і виходить - те що з точки зору молодої людини депресивний район - з точки зору пенсіонера манна небесна.ПСзверніть увагу ,з якою радістю ваші батьки втікають з мегаполісів на дачі. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21030 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 08:04 Re: Політичні дискусії ol_zy написав: ваш совет заслать пенсионера в депрессивный район и посмотреть сколько он там сможет протянуть ваш совет заслать пенсионера в депрессивный район и посмотреть сколько он там сможет протянуть Дурень як не зрозуміє-то обовязково збреше

Ти брехло чи дурень?

Ще раз

Моя пропозиція показати інший варіант розвитку ніж повільна смерть в власній хрущовці ціною в 1 млн ,але без ліків,чистого повітря,хороших харчів....

Моя пропозиція інша-нехай пенсіонер скористується своєю перевагою у вигляді власного житла....яке він може

а - продати

б - здати в оренду

і зробити це самостійно і усвідомлено,чітко враховуючи переваги і недоліки такого рішення

ПС

а твій бичий страх перед такою пропозицією швидше за все повязаний з тим,що ти спиш і бачиш коли твої батьки помруть і ти вїдеш в їх квартиру бо на свою розуму не вистарчило заробити. а так не хочеться помирати старою дівою на зьомній квартирі.... Дурень як не зрозуміє-то обовязково збрешеТи брехло чи дурень?Ще разМоя пропозиція показати інший варіант розвитку ніж повільна смерть в власній хрущовці ціною в 1 млн ,але без ліків,чистого повітря,хороших харчів....Моя пропозиція інша-нехай пенсіонер скористується своєю перевагою у вигляді власного житла....яке він можеа - продатиб - здати в орендуі зробити це самостійно і усвідомлено,чітко враховуючи переваги і недоліки такого рішенняПСа твій бичий страх перед такою пропозицією швидше за все повязаний з тим,що ти спиш і бачиш коли твої батьки помруть і ти вїдеш в їх квартиру бо на свою розуму не вистарчило заробити. а так не хочеться помирати старою дівою на зьомній квартирі.... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21030 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 08:15 Frant написав: Дійсно, є організована українофобська група, яка відкрито працює на Московію. Дійсно, є організована українофобська група, яка відкрито працює на Московію.

судя по вашим постам вы один из ее активных членов... пошла пересменка... судя по вашим постам вы один из ее активных членов... пошла пересменка... ol_zy

Повідомлень: 5183 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 08:22 Frant написав: А що це за класифікація корупції на "західну" і "східну"?

Нова методичка приїхала російським троллям?

А що це за класифікація корупції на "західну" і "східну"?Нова методичка приїхала російським троллям?

вам как одному из самых активных проросийских троллей виднее, раз подвезли значит вам лучше знать ну ка, что там рекомендуют отвечать в подобных случаях? вам как одному из самых активных проросийских троллей виднее, раз подвезли значит вам лучше знать ну ка, что там рекомендуют отвечать в подобных случаях? ol_zy

Повідомлень: 5183 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 08:37 житло і пенсіонери Я розглядаю ситуацію виключно крізь призму економіки

1 В житті людини є кілька етапів

народження-навчання-праця-накопичення-витрати накопиченного-смерть

В СРСР проста людина накопичувала у вигляді житла(їй не доплачували ,але по черзі видавали житло безкоштовно), і вигляді вкладень у обєкти виробництва ,прибуток від яких в майбутньому повинен був йти і на пенсії в тому числі.

2 В 1990-2000 ера приватизації роздала населенню житло ( 1 млрд м2 по ціні в 300 доларів=300 млрд доларів) і олігархам заводи... вартість яких співставна(хоча я вважаю що в рази менша) з вартістю житла

3 Олігархи своїм користуються ,а от як просте населення?

А просте населення вставляють їх діти, бо...

а - на сьогодні жоден працедавець не знімає з працівника кошти щоб потім забезпечити його житлом .а значить не зняті кошти залишаються в розпоряджені працівника

б - ці не зняті кошти частина використовує правильно і купує собі нове житло ,а частина ні... і навіть не компенсує батькам , в квартирі яких живе.

4 Моя пропозиція створить ситуацію , коли певна частина пенсіонерів використає мої поради і тоді у всіх хто очікує житло на халяву прийде розуміння що без якихось позитивних кроків у бік своїх же батьків-можна залишитись коло розбитого корита...



Саме підштовхування до розуміння що таке багатство і як ним правильно розпорядитись - і є суттю моєї пропозиції



А те що деякі в міру своєї обмеженості і зашореності цього не в стані зрозуміти - це не моя справа. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21030 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 09:37 sequence написав: Frant написав: Естонія - країна без ватніків, без руськомірців

Результати - читай тут

Естонія - країна без ватніків, без руськомірцівРезультати - читай тут

Та да. скоро вообще без людей останется. Видимо активная борьба с ватничеством обычно тупо приводит к депопуляции

https://www.bloomberg.com/news/articles ... he-baltics Та да. скоро вообще без людей останется. Видимо активная борьба с ватничеством обычно тупо приводит к депопуляции

Статья без цифр, а они следующие:

Население в 1992-ом

Эстония -1 570 тыс.

Латвия 2 650 тыс.

Литва 3 700 тыс.

Население в 2019-ом (наличное)

Эстония -1200 тыс. (минус 23,7%)

Латвия 1 800 тыс. (минус 32%)

Литва 2 800 тыс. (Минус 24,4%)

Всего было 7 920, осталось 6 млн. (минус 24,3%).

Правда на Украине дело еще трагичнее - наличное население в 1992-ом составляло 52 млн, сейчас без ЛНДР вряд ли больше 32,5 млн (минус 37,5%) Статья без цифр, а они следующие:Население в 1992-омЭстония -1 570 тыс.Латвия 2 650 тыс.Литва 3 700 тыс.Население в 2019-ом (наличное)Эстония -1200 тыс. (минус 23,7%)Латвия 1 800 тыс. (минус 32%)Литва 2 800 тыс. (Минус 24,4%)Всего было 7 920, осталось 6 млн. (минус 24,3%).Правда на Украине дело еще трагичнее - наличное население в 1992-ом составляло 52 млн, сейчас без ЛНДР вряд ли больше 32,5 млн (минус 37,5%) Волгарь Повідомлень: 6659 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 689 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 09:37 Alex2006 написав: В голосовалке не хватает "Рух Нових Сил", думаю, процентов 10 они наберут В голосовалке не хватает "Рух Нових Сил", думаю, процентов 10 они наберут

У вас Гриценко уже тоже "набирал" У вас Гриценко уже тоже "набирал" Faceless

Модератор Повідомлень: 24877 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1122 раз. Подякували: 5885 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 09:38 ol_zy написав: Тут не соглашусь:

Возьмите 27 лет от начала независимости, тогда дол. был по 1,8 вроде и для простоты 1% в месяц 12 годовых, хотя это минимум были годы гораздо более прибыльные

500000 * 1,01^(27*12) = 12560000

500000/1,8 = 277777$

12560000/26,5 = 474000$

Т.е. прирост в дол. почти в 2 раза выходит, на самом деле больше, т.к. всегда было более 12% годовых.

Все таки от периода многое зависит и чем он больше тем выгоднее.

Хотя, если доллары под 5-15 годовых держать на депозитах, то может и побольши выйдет, а может и одинаково.

Т.е. если инфляцию считать в долларах, то длинный долгосрок защищает. Тут не соглашусь:Возьмите 27 лет от начала независимости, тогда дол. был по 1,8 вроде и для простоты 1% в месяц 12 годовых, хотя это минимум были годы гораздо более прибыльные500000 * 1,01^(27*12) = 12560000500000/1,8 = 277777$12560000/26,5 = 474000$Т.е. прирост в дол. почти в 2 раза выходит, на самом деле больше, т.к. всегда было более 12% годовых.Все таки от периода многое зависит и чем он больше тем выгоднее.Хотя, если доллары под 5-15 годовых держать на депозитах, то может и побольши выйдет, а может и одинаково.Т.е. если инфляцию считать в долларах, то длинный долгосрок защищает.



До 1996-го вообще были купоны, если вы успели забыть Это тот еще период был. А сколько банков пережило 1998-й, 2008-й, 2014-й? А в скольких из них не было проблем с выплатами за весь срок?



Это все риски, которые невозможно игнорировать. Если и повезло кому-то не нарваться ни на один из них на личном опыте, то это скорее везение в лотерею, нежели оптимальная инвестиционная стратегия До 1996-го вообще были купоны, если вы успели забытьЭто тот еще период был. А сколько банков пережило 1998-й, 2008-й, 2014-й? А в скольких из них не было проблем с выплатами за весь срок?Это все риски, которые невозможно игнорировать. Если и повезло кому-то не нарваться ни на один из них на личном опыте, то это скорее везение в лотерею, нежели оптимальная инвестиционная стратегия zРадио

Повідомлень: 2532 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1678 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3222322332243225> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм