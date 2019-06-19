Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yanyura написав:Вы как минимум должны быть главой ВР, Премьер-министром и Президентом одновременно!
1 Я вам ,як прихильникам зеленського-нічого не винен 2 Я за свої поради не вимагаю і не прошу навіть грошей на первинні телеграми 3 По суті-є претензії до алгоритму покращення життя пенсіонерів які а - мають житло в обласних або районних центрах б - пенсія не залежить від місця проживання в - хочуть змінити своє прозябання в хрущовці старшій від них на спокійне проживання у будиночку з садочком навколо цього будиночка з одночасною доплатою в розмірі трьох їх пенсій
Тому Якщо когось це влаштує і він не бачить перепон-нехай спробує якщо вас це не влаштовує - живіть і далі так як живете... все одно для власного благополуччя прийдеться піднімати власну дупу.а не чекати манни небесної від Зеленського... чекати можна-дочекатись не вийде.
2 они и не стоят ничего, свои советы ешьте сами 3 в - ваши советы ничего общего с этим не имеют, ваш совет заслать пенсионера в депрессивный район и посмотреть сколько он там сможет протянуть
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
То что вы в танке это уже все поняли не стоит об этом постоянно писать
budivelnik написав:1 Для того щоб отримати профіт від влартості власного житла не обовязково його продавати.... а - можна здати в оренду , а за отриманих 5000-8000 грн зняти так само в оренду житло яке має такі ж житлові характеристики , але знаходиться в місці де відсутні місця для праці,а тому й оренда приміщень в таких населенних пунктах в рази дешевша б - можна здати в оренду своїм же дітям чи внукам.. 2 При продажі нерухомості не змінюються кількість грошей , адже нерухомість вже давно створена і ніхто не буде створювати нової..., тому наявної грошової маси вистарчить і дефіциту не буде 3 При залишенні так як є - людина просто буде продовжувати жити в приміщенні без ремонту ,очікуючи субсидій і рахуючи дні до приходу пенсії на картку.
т.е. так и не понял budivelnik, что предлагает выселить пенсионеров в места где они долго не протянут, фактически на убой... а 2 - это вообще перл... а 3 - это жилье в городе с нормальным уровнем медицины (по сравнению с 1) с нормальным выбором продуктов и шансом прожить не 2-3 года как в п.1., а 15-20 может и больше лет. профит по танкистски - это тот еще профит... вот его я вам и пожелал...Уже не село, а место где нет мест для работы, т.е. вообще нечто депрессивные, где еще хуже чем в селе...
Якщо людина мислить категоріями сталіна- всіх в теплушки і на лісоповал.... То про що з нею говорити людині яка мислить категоріями свободи - я запропонував, а кінцеве рішення і 100% відповідальності нехай несе той хто прийняв рішення виконувати. 1 Наявність лікаря поблизу при відсутності грошей на ліки-нічим не допоможе пенсіонеру 2 проживання в центрі міста з рівнем забруднення вихлопними газами в порівнянні з свіжим заміським повітрям,відсутністю шуму,додаткових 3000 грн до пенсії ,-тільки продовжить а не скоротить життя... , а якщо й скоротить бо швидка не встигла - то не факт як краще під капельницею але на хрещатику чи з сапкою але на дачі... 3 У працюючого і з дітьми -інші критерії підбору якості житла ніж в пенсіонера.. Пенсіонеру по барабану працює поблизу завод чи ні,ходить транспорт до роботи чи ні,є дитячий садочок-школа-інститут чи ні.... От і виходить - те що з точки зору молодої людини депресивний район - з точки зору пенсіонера манна небесна. ПС зверніть увагу ,з якою радістю ваші батьки втікають з мегаполісів на дачі.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
ol_zy написав:ваш совет заслать пенсионера в депрессивный район и посмотреть сколько он там сможет протянуть
Дурень як не зрозуміє-то обовязково збреше Ти брехло чи дурень? Ще раз Моя пропозиція показати інший варіант розвитку ніж повільна смерть в власній хрущовці ціною в 1 млн ,але без ліків,чистого повітря,хороших харчів.... Моя пропозиція інша-нехай пенсіонер скористується своєю перевагою у вигляді власного житла....яке він може а - продати б - здати в оренду і зробити це самостійно і усвідомлено,чітко враховуючи переваги і недоліки такого рішення ПС а твій бичий страх перед такою пропозицією швидше за все повязаний з тим,що ти спиш і бачиш коли твої батьки помруть і ти вїдеш в їх квартиру бо на свою розуму не вистарчило заробити. а так не хочеться помирати старою дівою на зьомній квартирі....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Я розглядаю ситуацію виключно крізь призму економіки 1 В житті людини є кілька етапів народження-навчання-праця-накопичення-витрати накопиченного-смерть В СРСР проста людина накопичувала у вигляді житла(їй не доплачували ,але по черзі видавали житло безкоштовно), і вигляді вкладень у обєкти виробництва ,прибуток від яких в майбутньому повинен був йти і на пенсії в тому числі. 2 В 1990-2000 ера приватизації роздала населенню житло ( 1 млрд м2 по ціні в 300 доларів=300 млрд доларів) і олігархам заводи... вартість яких співставна(хоча я вважаю що в рази менша) з вартістю житла 3 Олігархи своїм користуються ,а от як просте населення? А просте населення вставляють їх діти, бо... а - на сьогодні жоден працедавець не знімає з працівника кошти щоб потім забезпечити його житлом .а значить не зняті кошти залишаються в розпоряджені працівника б - ці не зняті кошти частина використовує правильно і купує собі нове житло ,а частина ні... і навіть не компенсує батькам , в квартирі яких живе. 4 Моя пропозиція створить ситуацію , коли певна частина пенсіонерів використає мої поради і тоді у всіх хто очікує житло на халяву прийде розуміння що без якихось позитивних кроків у бік своїх же батьків-можна залишитись коло розбитого корита...
Саме підштовхування до розуміння що таке багатство і як ним правильно розпорядитись - і є суттю моєї пропозиції
А те що деякі в міру своєї обмеженості і зашореності цього не в стані зрозуміти - це не моя справа.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Статья без цифр, а они следующие: Население в 1992-ом Эстония -1 570 тыс. Латвия 2 650 тыс. Литва 3 700 тыс. Население в 2019-ом (наличное) Эстония -1200 тыс. (минус 23,7%) Латвия 1 800 тыс. (минус 32%) Литва 2 800 тыс. (Минус 24,4%) Всего было 7 920, осталось 6 млн. (минус 24,3%). Правда на Украине дело еще трагичнее - наличное население в 1992-ом составляло 52 млн, сейчас без ЛНДР вряд ли больше 32,5 млн (минус 37,5%)
ol_zy написав:Тут не соглашусь: Возьмите 27 лет от начала независимости, тогда дол. был по 1,8 вроде и для простоты 1% в месяц 12 годовых, хотя это минимум были годы гораздо более прибыльные 500000 * 1,01^(27*12) = 12560000 500000/1,8 = 277777$ 12560000/26,5 = 474000$ Т.е. прирост в дол. почти в 2 раза выходит, на самом деле больше, т.к. всегда было более 12% годовых. Все таки от периода многое зависит и чем он больше тем выгоднее. Хотя, если доллары под 5-15 годовых держать на депозитах, то может и побольши выйдет, а может и одинаково. Т.е. если инфляцию считать в долларах, то длинный долгосрок защищает.
До 1996-го вообще были купоны, если вы успели забыть Это тот еще период был. А сколько банков пережило 1998-й, 2008-й, 2014-й? А в скольких из них не было проблем с выплатами за весь срок?
Это все риски, которые невозможно игнорировать. Если и повезло кому-то не нарваться ни на один из них на личном опыте, то это скорее везение в лотерею, нежели оптимальная инвестиционная стратегия