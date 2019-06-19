Додано: Чет 20 чер, 2019 10:48
Мизантрóп написав: Kudrjavuy написав:
- При каком условии выборы в Раду могут быть признаны несостоявшимися?
внеочередные ?
В данном случае ДА!
Какой возможен вариант развития событий, что "выборы и новый состав "потрошителей" прошу прощения "слуг криминала"" - под эгидой Верховной Зрады Украины стал публично невозможен?
Дабы, на фоне этого - власть официально была взята под полный контроль Гарантом Конституции?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.