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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 20 чер, 2019 10:48
Мизантрóп написав: Kudrjavuy написав:
- При каком условии выборы в Раду могут быть признаны несостоявшимися?
внеочередные ?
В данном случае ДА!
Какой возможен вариант развития событий, что "выборы и новый состав "потрошителей" прошу прощения "слуг криминала"" - под эгидой Верховной Зрады Украины стал публично невозможен?
Дабы, на фоне этого - власть официально была взята под полный контроль Гарантом Конституции?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 12:17
ol_zy написав: Frant написав:
А що це за класифікація корупції на "західну" і "східну"?
Нова методичка приїхала російським троллям?
вам как одному из самых активных проросийских троллей виднее, раз подвезли значит вам лучше знать ну ка, что там рекомендуют отвечать в подобных случаях?
Наведіть, будь ласка, мої проросійскі пости.
Хоча би два чи три наведете за 8 років мого перебування тут?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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