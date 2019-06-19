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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 137
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
29
Громадянська позиція
6%
8
Європейська Солідарність
28%
39
Опозиційна платформа - За життя
5%
7
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
6
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
33
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:48

  Мизантрóп написав:
  Kudrjavuy написав:- При каком условии выборы в Раду могут быть признаны несостоявшимися?
внеочередные ?

В данном случае ДА!
Какой возможен вариант развития событий, что "выборы и новый состав "потрошителей" прошу прощения "слуг криминала"" - под эгидой Верховной Зрады Украины стал публично невозможен?
Дабы, на фоне этого - власть официально была взята под полный контроль Гарантом Конституции?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 12:17

  ol_zy написав:
  Frant написав:А що це за класифікація корупції на "західну" і "східну"?
Нова методичка приїхала російським троллям?

вам как одному из самых активных проросийских троллей виднее, раз подвезли значит вам лучше знать ну ка, что там рекомендуют отвечать в подобных случаях?

Наведіть, будь ласка, мої проросійскі пости. :mrgreen:
Хоча би два чи три наведете за 8 років мого перебування тут?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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