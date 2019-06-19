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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 20 чер, 2019 12:17
ol_zy написав: Frant написав:
А що це за класифікація корупції на "західну" і "східну"?
Нова методичка приїхала російським троллям?
вам как одному из самых активных проросийских троллей виднее, раз подвезли значит вам лучше знать ну ка, что там рекомендуют отвечать в подобных случаях?
Наведіть, будь ласка, мої проросійскі пости.
Хоча би два чи три наведете за 8 років мого перебування тут?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 20 чер, 2019 12:54
Frant написав: ol_zy написав: Frant написав:
А що це за класифікація корупції на "західну" і "східну"?
Нова методичка приїхала російським троллям?
вам как одному из самых активных проросийских троллей виднее, раз подвезли значит вам лучше знать ну ка, что там рекомендуют отвечать в подобных случаях?
Наведіть, будь ласка, мої проросійскі пости.
Хоча би два чи три наведете за 8 років мого перебування тут?
Да выши посты о вхождении Украины в состав РФ уже здесь мэмом стали, что с памятью, доцент ? Альцгеймер ?
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Додано: Чет 20 чер, 2019 12:56
Alex2006 написав:
В голосовалке не хватает "Рух Нових Сил", думаю, процентов 10 они наберут
И "Партии Шария"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 20 чер, 2019 13:09
Kudrjavuy написав:
- Кому рот не закрыли - через "дурочку" сделали "растением"(карательную медицину никто не отменял!).
Судячи з твого допису "каральна медецина" попрацювала над тобою добре!
Рослинка та ще треба!
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Додано: Чет 20 чер, 2019 13:27
Alex2006 написав:
В голосовалке не хватает "Рух Нових Сил", думаю, процентов 10 они наберут
Это психованный жеватель галстуков, сбежавший от тюрьмы?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Додано: Чет 20 чер, 2019 13:48
zРадио написав: ol_zy написав:
Тут не соглашусь:
Возьмите 27 лет от начала независимости, тогда дол. был по 1,8 вроде и для простоты 1% в месяц 12 годовых, хотя это минимум были годы гораздо более прибыльные
500000 * 1,01^(27*12) = 12560000
500000/1,8 = 277777$
12560000/26,5 = 474000$
Т.е. прирост в дол. почти в 2 раза выходит, на самом деле больше, т.к. всегда было более 12% годовых.
Все таки от периода многое зависит и чем он больше тем выгоднее.
Хотя, если доллары под 5-15 годовых держать на депозитах, то может и побольши выйдет, а может и одинаково.
Т.е. если инфляцию считать в долларах, то длинный долгосрок защищает.
До 1996-го вообще были купоны, если вы успели забыть
Это тот еще период был. А сколько банков пережило 1998-й, 2008-й, 2014-й? А в скольких из них не было проблем с выплатами за весь срок?
Это все риски, которые невозможно игнорировать. Если и повезло кому-то не нарваться ни на один из них на личном опыте, то это скорее везение в лотерею, нежели оптимальная инвестиционная стратегия
плак-плак
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 13:51
komp написав: Kudrjavuy написав:
- Кому рот не закрыли - через "дурочку" сделали "растением"(карательную медицину никто не отменял!).
Судячи з твого допису "каральна медецина" попрацювала над тобою добре!
Рослинка та ще треба!
пiдслухав в тралiку розмову лiкарки
Каже, що тепер замiсть черги пiд дверима знервованих пацiентiв,
кожен матиме свiй час на прийом,
нiяких iстерик пiд дверима,
достатньо часу на огляд, а не бiгом-бiгом, бо всiм тре...
Вважае що це на краще.
А ми щас послухаем про зраду в медицинi...на хвилях зрадiва
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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