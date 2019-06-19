Тут не соглашусь:Возьмите 27 лет от начала независимости, тогда дол. был по 1,8 вроде и для простоты 1% в месяц 12 годовых, хотя это минимум были годы гораздо более прибыльные500000 * 1,01^(27*12) = 12560000500000/1,8 = 277777$12560000/26,5 = 474000$Т.е. прирост в дол. почти в 2 раза выходит, на самом деле больше, т.к. всегда было более 12% годовых.Все таки от периода многое зависит и чем он больше тем выгоднее.Хотя, если доллары под 5-15 годовых держать на депозитах, то может и побольши выйдет, а может и одинаково.Т.е. если инфляцию считать в долларах, то длинный долгосрок защищает.