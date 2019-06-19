Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ol_zy написав:Тут не соглашусь: Возьмите 27 лет от начала независимости, тогда дол. был по 1,8 вроде и для простоты 1% в месяц 12 годовых, хотя это минимум были годы гораздо более прибыльные 500000 * 1,01^(27*12) = 12560000 500000/1,8 = 277777$ 12560000/26,5 = 474000$ Т.е. прирост в дол. почти в 2 раза выходит, на самом деле больше, т.к. всегда было более 12% годовых. Все таки от периода многое зависит и чем он больше тем выгоднее. Хотя, если доллары под 5-15 годовых держать на депозитах, то может и побольши выйдет, а может и одинаково. Т.е. если инфляцию считать в долларах, то длинный долгосрок защищает.
До 1996-го вообще были купоны, если вы успели забыть Это тот еще период был. А сколько банков пережило 1998-й, 2008-й, 2014-й? А в скольких из них не было проблем с выплатами за весь срок?
Это все риски, которые невозможно игнорировать. Если и повезло кому-то не нарваться ни на один из них на личном опыте, то это скорее везение в лотерею, нежели оптимальная инвестиционная стратегия
плак-плак
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Kudrjavuy написав:- Кому рот не закрыли - через "дурочку" сделали "растением"(карательную медицину никто не отменял!).
Судячи з твого допису "каральна медецина" попрацювала над тобою добре! Рослинка та ще треба!
пiдслухав в тралiку розмову лiкарки
Каже, що тепер замiсть черги пiд дверима знервованих пацiентiв, кожен матиме свiй час на прийом, нiяких iстерик пiд дверима, достатньо часу на огляд, а не бiгом-бiгом, бо всiм тре...
Вважае що це на краще. А ми щас послухаем про зраду в медицинi...на хвилях зрадiва
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Alex2006 написав:В голосовалке не хватает "Рух Нових Сил", думаю, процентов 10 они наберут
И "Партии Шария"
забейте. Результаты голосовалки на форуме нерепрезентативны - приходят всякие личности, почему-то после 16-00 (да-да, видимо рабочий день у кого-то где-то начинается)и гадят не только на форуме, но и в голосовалках, в результате чего несколько страдает объективность. Да и концентрация порохоботов здесь неадекватная, и это главное. Просто напросто порохоботский форум, всех делов. Никто никого за тысячи страниц ни в чем не переубедил. Разве что от "Солидарности" свалили в "Голос", но это как перестановка кроватей в борделе